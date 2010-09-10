Сообщение Oliver » 24 фев 2021, 12:45

Да, причем как мне уже пояснили в эту стоимость уже входит госпошлина, а также входит вознаграждение финансовому управляющему. Соответственно часть затрат уже входит в стоимость. Плюс из-за того ,что вы платите ежемесячно, не так тяжело для бюджета будет. Как раз поэтому мы также взяли услугу судебного банкротства под ключ. Т.к. сам в процедуре банкротства я не особо разбирался.