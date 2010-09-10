Сообщение Oliver » Сегодня, 12:36

Тут следует просто понимать, что cудебная процедура банкротства в принципе не возможна без участия юристов, потому, что там как минимум необходимо будет платить арбитражному управляющему. У нас же как и арбитражный управляющий, так и остальные спецы были с Банкрот Консалт. Соответственно мы даже в суд не ходили, за нас все процедуры вели специалисты Банкрот консалт, мы в конце только судебное решение о признании банкротом получили.