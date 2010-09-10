Как закрыть ИП
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Re: Как закрыть ИП
Да, причем как мне уже пояснили в эту стоимость уже входит госпошлина, а также входит вознаграждение финансовому управляющему. Соответственно часть затрат уже входит в стоимость. Плюс из-за того ,что вы платите ежемесячно, не так тяжело для бюджета будет. Как раз поэтому мы также взяли услугу судебного банкротства под ключ. Т.к. сам в процедуре банкротства я не особо разбирался.
Re: Как закрыть ИП
Там есть еще платежи помимо госпошлины и вознаграждения арбитражному управляющему. Мы помимо стоимости услуг Банкрот Консалт оплатили еще порядка 70 тысяч рублей различных обязательных платежей (не вычитал госпошлину и вознаграждение арбитражному управляющему). Причем там их специалисты помогли нам сэкономить 20 тысяч рублей.
Re: Как закрыть ИП
Тут следует просто понимать, что cудебная процедура банкротства в принципе не возможна без участия юристов, потому, что там как минимум необходимо будет платить арбитражному управляющему. У нас же как и арбитражный управляющий, так и остальные спецы были с Банкрот Консалт. Соответственно мы даже в суд не ходили, за нас все процедуры вели специалисты Банкрот консалт, мы в конце только судебное решение о признании банкротом получили.
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