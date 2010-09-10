Сообщение Hiper » 27 май 2021, 15:28

Так там прежде всего когда вы банкротитесь через компанию там плюсов куда больше, прежде всего у вас будет свой, финансовый управляющий, а это куда лучше, чем если бы он был со стороны. Т.к. свой финансовый управляющий и имущества часть из конкурсной массы выведет и доход. Собственно поэтому мы и обратились, а то знаете, если со стороны брать, первого попашегося, то не знаешь как потом дело повернется.