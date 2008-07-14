Ветеринарная помощь собаке

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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firnf
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 июл 2008, 01:53

Ветеринарная помощь собаке

Сообщение firnf » 14 июл 2008, 02:32

Пожалуйста подскажите хорошего ветеринарного врача, чтобы сделали также все анализы. Собака кавказская овчарка, чемпион России, чувствует себя неважно. Надо ее срочно везти к врачу, но хочется в хорошую клинику и к хорошему врачу.
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Tantik
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 14 май 2008, 11:54

Re: Ветеринарная помощь собаке

Сообщение Tantik » 14 июл 2008, 10:43

У меня кошка 17 лет. Соответственно побывала, наверное, во всех клиниках Рязани. Сдавали анализы всякие - полная профанация! Выбирать нужно доктора, а не клинику. На данный момент доверилась Александру, кот. работает в "Снежном барсе" в Канищево. Много моих знакомых "лечатся" там, пока претензий нет. Тел. клиники 29-32-34.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Ветеринарная помощь собаке

Сообщение VasiLissa » Вчера, 22:52

Не так давно у меня появился котик. Только пару недель назад он был какой-то ослабленный, у меня сразу сложилось такое ощущение, что его что-то беспокоит. Хорошо, что я это не отлаживала в долгий ящик, а сразу обратилась к квалифицированному ветеринару https://veterinar-na-domu-spb.ru/uzi-dlya-zhivotnyh/ . В эту клинику можно звонить в любое время.
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