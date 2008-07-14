Сообщение Tantik » 14 июл 2008, 10:43

У меня кошка 17 лет. Соответственно побывала, наверное, во всех клиниках Рязани. Сдавали анализы всякие - полная профанация! Выбирать нужно доктора, а не клинику. На данный момент доверилась Александру, кот. работает в "Снежном барсе" в Канищево. Много моих знакомых "лечатся" там, пока претензий нет. Тел. клиники 29-32-34.