Ремонт обуви, ателье в Рязани

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя tigrizca

Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение tigrizca » 18 июл 2008, 19:55

Скажите, пожалуйста, где хорошо ремонтируют обувь, качественно и не только набойки ?:)
Поделитесь опытом, плиз, можно.
Кстати и ателье можно обсудить по ходу дела, мне лично нравится как делают в Десяточке, но баба там принимающая заказы,хамливая до ужаса!!!!! Никак не могу найти альтернативу и закрывая глаза иду в туда.
и кстати где в Рязани можно сшить обувь на заказ? :roll:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Mutant
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
Откуда: С того берега лужи

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение Mutant » 24 июл 2008, 14:14

Во дворике на улице Кольцова мне неоднократно ремонтировали обувь. Парень работал нерусский, делал насовесть. Цены умеренные, насчет пошива на заказ вряд ли.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя tigrizca

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение tigrizca » 26 июл 2008, 22:55

Пока я дождалась какого-либо ответа на свой вопрос, я уже сделал обувь в атрон-Сити , сделали, очень даже неплохо и за умеренную цену.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Mutant
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
Откуда: С того берега лужи

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение Mutant » 26 июл 2008, 23:03

:o
Вернуться к началу
Аватара пользователя
tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя tigrizca

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение tigrizca » 03 окт 2008, 12:55

На Первомайке есть ремонт обуви??? или где находится самый ближайший, знает кто-нибудь?? :roll:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение ENGI » 03 окт 2008, 13:23

Первомайка больша-а-а-ая. На Маяковского, напротив Алфавита подойдет?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя tigrizca

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение tigrizca » 03 окт 2008, 13:33

Первомайка-имелось ввиду район Первомайской гостиницы :) , а Алфавит -это Ленина уже :) . Ладно ближе к Победе есть что-нибудь??
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение ZZ » 08 дек 2008, 11:28

Кто-нибудь где-нибудь видел в продаже средство для ремонта обуви "Жидкая кожа"? Есть в разных интернет-магазинах, а в обычном человеческом магазине в Рязани можно где-нибудь купить?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение ENGI » 08 дек 2008, 11:39

ZZ писал(а):Кто-нибудь где-нибудь видел в продаже средство для ремонта обуви "Жидкая кожа"?

Я бы не стал обольщаться этим чудо-средством. Верхнюю часть голенища сапога, может быть, и можно починить, но там, где кожа тянется и гнется на обуви, пользы не будет.
А в рекламе, кстати, демонстрировался ремонт куртки.
Вернуться к началу
платон
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 01 июл 2007, 21:21
Откуда: рязань

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение платон » 08 дек 2008, 11:40

обувь на заказ шили на полевой , напротив мото-вело спорта
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение ZZ » 08 дек 2008, 12:54

ENGI ты меня убил. :(
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение ENGI » 08 дек 2008, 13:12

ZZ, не держи зла, не хотел.
А чем тебя классическая потайная заплатка не устраивает? Может, хороший сапожник тебе и без чудо-средства сможет помочь?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение ZZ » 08 дек 2008, 14:09

ENGI видимо придется искать хорошего сапожника... :(
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани

Сообщение Изаура » Сегодня, 10:41

tigrizca писал(а):На Первомайке есть ремонт обуви??? или где находится самый ближайший, знает кто-нибудь?? :roll:

Да, на Первомайке до сих пор ремонт обуви работает. Помню что еще в детстве мама туда мои сапоги сдавала :lol: Правда недавно относила зимние сапоги свои (молния сломалась), сказали что уже ничего сделать нельзя с ними. Там получилось так, что даже кожа начала облазить возле замка. Ну пришлось купить угги новые на этот сезон. В принципе те сапоги уже свой срок относились. Покупала еще после родов, 5 лет назад. Сейчас редко столько можно обувь проносить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей