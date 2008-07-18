Ремонт обуви, ателье в Рязани
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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14 сообщений • Страница 1 из 1
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Ремонт обуви, ателье в Рязани
Скажите, пожалуйста, где хорошо ремонтируют обувь, качественно и не только набойки ?:)
Поделитесь опытом, плиз, можно.
Кстати и ателье можно обсудить по ходу дела, мне лично нравится как делают в Десяточке, но баба там принимающая заказы,хамливая до ужаса!!!!! Никак не могу найти альтернативу и закрывая глаза иду в туда.
и кстати где в Рязани можно сшить обувь на заказ?
Поделитесь опытом, плиз, можно.
Кстати и ателье можно обсудить по ходу дела, мне лично нравится как делают в Десяточке, но баба там принимающая заказы,хамливая до ужаса!!!!! Никак не могу найти альтернативу и закрывая глаза иду в туда.
и кстати где в Рязани можно сшить обувь на заказ?
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
Во дворике на улице Кольцова мне неоднократно ремонтировали обувь. Парень работал нерусский, делал насовесть. Цены умеренные, насчет пошива на заказ вряд ли.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
Пока я дождалась какого-либо ответа на свой вопрос, я уже сделал обувь в атрон-Сити , сделали, очень даже неплохо и за умеренную цену.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
На Первомайке есть ремонт обуви??? или где находится самый ближайший, знает кто-нибудь??
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
Первомайка больша-а-а-ая. На Маяковского, напротив Алфавита подойдет?
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
Первомайка-имелось ввиду район Первомайской гостиницы , а Алфавит -это Ленина уже . Ладно ближе к Победе есть что-нибудь??
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
Кто-нибудь где-нибудь видел в продаже средство для ремонта обуви "Жидкая кожа"? Есть в разных интернет-магазинах, а в обычном человеческом магазине в Рязани можно где-нибудь купить?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
ZZ писал(а):Кто-нибудь где-нибудь видел в продаже средство для ремонта обуви "Жидкая кожа"?
Я бы не стал обольщаться этим чудо-средством. Верхнюю часть голенища сапога, может быть, и можно починить, но там, где кожа тянется и гнется на обуви, пользы не будет.
А в рекламе, кстати, демонстрировался ремонт куртки.
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
обувь на заказ шили на полевой , напротив мото-вело спорта
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
ENGI ты меня убил.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
ZZ, не держи зла, не хотел.
А чем тебя классическая потайная заплатка не устраивает? Может, хороший сапожник тебе и без чудо-средства сможет помочь?
А чем тебя классическая потайная заплатка не устраивает? Может, хороший сапожник тебе и без чудо-средства сможет помочь?
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
ENGI видимо придется искать хорошего сапожника...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ремонт обуви, ателье в Рязани
tigrizca писал(а):На Первомайке есть ремонт обуви??? или где находится самый ближайший, знает кто-нибудь??
Да, на Первомайке до сих пор ремонт обуви работает. Помню что еще в детстве мама туда мои сапоги сдавала Правда недавно относила зимние сапоги свои (молния сломалась), сказали что уже ничего сделать нельзя с ними. Там получилось так, что даже кожа начала облазить возле замка. Ну пришлось купить угги новые на этот сезон. В принципе те сапоги уже свой срок относились. Покупала еще после родов, 5 лет назад. Сейчас редко столько можно обувь проносить.
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