Сообщение ZZ » 08 дек 2008, 11:28

Кто-нибудь где-нибудь видел в продаже средство для ремонта обуви "Жидкая кожа"? Есть в разных интернет-магазинах, а в обычном человеческом магазине в Рязани можно где-нибудь купить?

Мир такой, каким ты его хочешь видеть.