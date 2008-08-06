где удалить родинку?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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где удалить родинку?
Подскажити центры в г. рязань где можно удалить хирургическим (лазерным) способом родинки.
Может кто уже пользовалься такими услугами расскажите
Может кто уже пользовалься такими услугами расскажите
- pas2005
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: где удалить родинку?
Kefir писал(а):где можно удалить хирургическим (лазерным) способом родинки.
Именно лазерным?
Обычным хирургическим точно удаляет хирург в 6 поликлинике в течении 5 минут, через 2-3 дня не остается и следов
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: где удалить родинку?
Смотря какая родинка, а то стоит и в онкологический диспансер обратиться. Мелкие безобидные я удалял на Театральной в старом добром салоне "Косметика" - прижигали жидким азотом: быстро, бескровно, безболезненно, проходит как обычная болячка через неделю-две.
Re: где удалить родинку?
Можно в 11 ГКБ к Юдину в его центр пластической хирургии, можно в онкодиспансер. Я б рекомендовал онкодиспансер.
Каждому своё
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2847
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: где удалить родинку?
Онкодиспансер однозначно. С этим не шутят.
Re: где удалить родинку?
Центр лазерной медицины на Горького. Там Журавлев принимает-хирург онко.диспансера, врач нормальный, но.... только попросите официальный бранк гистологии, если будете ЕЕ делать. Удаляют лазером, а это лучше скальпеля, вам и в онко.диспнсере так скажут, я выясняла этот вопрос для себя.
wild wild web
Re: где удалить родинку?
Если она вам не сильно мешает, то не удаляйте
Re: где удалить родинку?
moon писал(а):Центр лазерной медицины на Горького. Там Журавлев принимает-хирург онко.диспансера, врач нормальный, но.... только попросите официальный бранк гистологии, если будете ЕЕ делать. Удаляют лазером, а это лучше скальпеля, вам и в онко.диспнсере так скажут, я выясняла этот вопрос для себя.
А где на Горького находится этот центр?
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: где удалить родинку?
Roberto
где мост начинается, угловое здание на стороне рынка.
где мост начинается, угловое здание на стороне рынка.
wild wild web
Re: где удалить родинку?
moon Лучше всего,по себе сужу, обратиться в Онкодиспансер. Там все сделают аккуратно и квалифицированно. С родинками шутки плохи мэм. Есть лазерное ,есть методом замораживания, есть заговор. Но беда в том, что эти не скажут о гистологии и цитологии родики, если скажут,то после удаления.
Re: где удалить родинку?
ivanes
Ты читать когда научишься? Журавлев там принимает, он в онко-диспансере и работает, и туда же гистологию посылает! ну е-мое...
Ты читать когда научишься? Журавлев там принимает, он в онко-диспансере и работает, и туда же гистологию посылает! ну е-мое...
wild wild web
Re: купить профессиональный диодный лазер
ENGI писал(а):Смотря какая родинка, а то стоит и в онкологический диспансер обратиться. Мелкие безобидные я удалял на Театральной в старом добром салоне "Косметика" и вариант купить диодный лазер профессиональный на вебсайте росмедсис - прижигали жидким азотом: быстро, бескровно, безболезненно, проходит как обычная болячка через неделю-две.
используют диодный лазер?
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