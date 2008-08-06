где удалить родинку?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Kefir
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2008, 11:53

где удалить родинку?

Сообщение Kefir » 06 авг 2008, 11:57

Подскажити центры в г. рязань где можно удалить хирургическим (лазерным) способом родинки.
Может кто уже пользовалься такими услугами расскажите
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pas2005
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: где удалить родинку?

Сообщение pas2005 » 06 авг 2008, 14:59

Kefir писал(а):где можно удалить хирургическим (лазерным) способом родинки.

Именно лазерным?
Обычным хирургическим точно удаляет хирург в 6 поликлинике в течении 5 минут, через 2-3 дня не остается и следов
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6587
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: где удалить родинку?

Сообщение ENGI » 06 авг 2008, 19:35

Смотря какая родинка, а то стоит и в онкологический диспансер обратиться. Мелкие безобидные я удалял на Театральной в старом добром салоне "Косметика" - прижигали жидким азотом: быстро, бескровно, безболезненно, проходит как обычная болячка через неделю-две.
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 734
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: где удалить родинку?

Сообщение Костен » 07 авг 2008, 11:31

Можно в 11 ГКБ к Юдину в его центр пластической хирургии, можно в онкодиспансер. Я б рекомендовал онкодиспансер.
Каждому своё
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2847
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: где удалить родинку?

Сообщение tigrizca » 21 авг 2008, 13:38

Онкодиспансер однозначно. С этим не шутят.
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2652
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: где удалить родинку?

Сообщение moon » 06 сен 2008, 14:56

Центр лазерной медицины на Горького. Там Журавлев принимает-хирург онко.диспансера, врач нормальный, но.... только попросите официальный бранк гистологии, если будете ЕЕ делать. Удаляют лазером, а это лучше скальпеля, вам и в онко.диспнсере так скажут, я выясняла этот вопрос для себя.
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ALFA
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 00:18

Re: где удалить родинку?

Сообщение ALFA » 26 дек 2008, 03:45

Если она вам не сильно мешает, то не удаляйте
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Roberto
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2403
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 14:54
Откуда: Дровишки?

Re: где удалить родинку?

Сообщение Roberto » 28 дек 2008, 21:44

moon писал(а):Центр лазерной медицины на Горького. Там Журавлев принимает-хирург онко.диспансера, врач нормальный, но.... только попросите официальный бранк гистологии, если будете ЕЕ делать. Удаляют лазером, а это лучше скальпеля, вам и в онко.диспнсере так скажут, я выясняла этот вопрос для себя.

А где на Горького находится этот центр?
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2652
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: где удалить родинку?

Сообщение moon » 29 дек 2008, 00:43

Roberto
где мост начинается, угловое здание на стороне рынка.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6356
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: где удалить родинку?

Сообщение ivanes » 19 янв 2009, 21:50

moon Лучше всего,по себе сужу, обратиться в Онкодиспансер. Там все сделают аккуратно и квалифицированно. С родинками шутки плохи мэм. Есть лазерное ,есть методом замораживания, есть заговор. Но беда в том, что эти не скажут о гистологии и цитологии родики, если скажут,то после удаления.
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2652
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: где удалить родинку?

Сообщение moon » 19 янв 2009, 22:11

ivanes
Ты читать когда научишься? Журавлев там принимает, он в онко-диспансере и работает, и туда же гистологию посылает! ну е-мое...
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: купить профессиональный диодный лазер

Сообщение Kashevar » 54 минуты назад

ENGI писал(а):Смотря какая родинка, а то стоит и в онкологический диспансер обратиться. Мелкие безобидные я удалял на Театральной в старом добром салоне "Косметика" и вариант купить диодный лазер профессиональный на вебсайте росмедсис - прижигали жидким азотом: быстро, бескровно, безболезненно, проходит как обычная болячка через неделю-две.


используют диодный лазер?
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