юридическая помощь по недвижимости
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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12 сообщений • Страница 1 из 1
юридическая помощь по недвижимости
добрый день!
Помогите найти агентство в Рязани, которое может оказать услуги по оформлению документов на дом в рязанской области, вступлению в наследство, оценке недвижимости. Я нахожусь в другом городе и у меня нет возможности часто приезжать.
Помогите найти агентство в Рязани, которое может оказать услуги по оформлению документов на дом в рязанской области, вступлению в наследство, оценке недвижимости. Я нахожусь в другом городе и у меня нет возможности часто приезжать.
Re: юридическая помощь по недвижимости
У меня была подобная ситуация, но с квартирой в Рязани. Если с оформлением документов всё прошло достаточно быстро, то с вступлением в наследство дела обстояли не лучшим образом. Нотариусы в рязани закреплены за определенными районами города, нам достался нотариус, к сожалению забыл место и инициалы (я из Москвы), работающий как оказалось по своему собственному расписанию и абсолютно безответственно и непрофессионально подходящий к своим прямым обязанностям. Мало того, что приходилось долго ждать, записываться заранее по звонку, но это не сто процентное попадание к ней на приём, так ещё она нам делала документы на право наследования гораздо дольше положенного срока.
Re: юридическая помощь по недвижимости
Dаnvu, спасибо за информацию! Буду знать к чему готовиться ) Да уж, это не Москва, где все налажено и отлажено: заплатил деньги и все сделали........
Re: юридическая помощь по недвижимости
Дааа, это не Рио-де-Жанейро... (с)
Re: юридическая помощь по недвижимости
Это уж точно!!!!!!!!! Но я очень люблю этот город, природу и окресности.
Re: юридическая помощь по недвижимости
У кого можно заказать проверку юридической чистоты сделки по приобретению квартиры вторичного жилого фонда?
Каждому своё
Re: юридическая помощь по недвижимости
Как можно взять выписку на обьект недвижимости из рег.палаты если я из другого города?
спасибо
спасибо
Re: юридическая помощь по недвижимости
Любую рекламу удалим. Модераторы.
И это пройдет...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 фев 2012, 12:05
Re: юридическая помощь по недвижимости
Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.
Re: юридическая помощь по недвижимости
АннаЮрьевна, в Рязани они происходят точно так же как и по всей РФ, основные варианты:
- деньги в скотче;
- перевод денег в банке;
- аренда банковской ячейки с составлением трехстороннего договора регламентирующего условия извлечения денег.
- деньги в скотче;
- перевод денег в банке;
- аренда банковской ячейки с составлением трехстороннего договора регламентирующего условия извлечения денег.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: юридическая помощь по недвижимости
АннаЮрьевна писал(а):Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.
Точно также как и в других городах.
И это пройдет...
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Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
http://www.kosvoyannis.gr/index.php?opt ... r&id=94460
http://www.kosvoyannis.gr/index.php?opt ... r&id=94460
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12 сообщений • Страница 1 из 1
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