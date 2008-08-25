юридическая помощь по недвижимости

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Kristina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 22:54

юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Kristina » 25 авг 2008, 23:21

добрый день!
Помогите найти агентство в Рязани, которое может оказать услуги по оформлению документов на дом в рязанской области, вступлению в наследство, оценке недвижимости. Я нахожусь в другом городе и у меня нет возможности часто приезжать.
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danvu
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июн 2008, 02:10

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение danvu » 26 авг 2008, 09:43

У меня была подобная ситуация, но с квартирой в Рязани. Если с оформлением документов всё прошло достаточно быстро, то с вступлением в наследство дела обстояли не лучшим образом. Нотариусы в рязани закреплены за определенными районами города, нам достался нотариус, к сожалению забыл место и инициалы (я из Москвы), работающий как оказалось по своему собственному расписанию и абсолютно безответственно и непрофессионально подходящий к своим прямым обязанностям. Мало того, что приходилось долго ждать, записываться заранее по звонку, но это не сто процентное попадание к ней на приём, так ещё она нам делала документы на право наследования гораздо дольше положенного срока.
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Kristina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 22:54

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Kristina » 27 авг 2008, 01:30

Dаnvu, спасибо за информацию! Буду знать к чему готовиться :)) Да уж, это не Москва, где все налажено и отлажено: заплатил деньги и все сделали........
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Vortex » 27 авг 2008, 08:50

Дааа, это не Рио-де-Жанейро... (с)
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Kristina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 22:54

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Kristina » 29 авг 2008, 00:31

Это уж точно!!!!!!!!! Но я очень люблю этот город, природу и окресности.
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Костен » 14 июл 2009, 09:34

У кого можно заказать проверку юридической чистоты сделки по приобретению квартиры вторичного жилого фонда?
Каждому своё
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Lechero
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 17:42

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Lechero » 27 янв 2011, 18:05

Как можно взять выписку на обьект недвижимости из рег.палаты если я из другого города?
спасибо
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Князь » 28 янв 2012, 22:33

Любую рекламу удалим. Модераторы.
И это пройдет...
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АннаЮрьевна
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 фев 2012, 12:05

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение АннаЮрьевна » 02 фев 2012, 12:20

Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение hardbone » 02 фев 2012, 12:29

АннаЮрьевна, в Рязани они происходят точно так же как и по всей РФ, основные варианты:
- деньги в скотче;
- перевод денег в банке;
- аренда банковской ячейки с составлением трехстороннего договора регламентирующего условия извлечения денег.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Князь » 02 фев 2012, 21:37

АннаЮрьевна писал(а):Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.

Точно также как и в других городах.
И это пройдет...
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Agmorova
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

Сообщение Agmorova » 58 минут назад

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

http://www.kosvoyannis.gr/index.php?opt ... r&id=94460
http://tacticas.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23105
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