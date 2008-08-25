юридическая помощь по недвижимости
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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13 сообщений • Страница 1 из 1
юридическая помощь по недвижимости
добрый день!
Помогите найти агентство в Рязани, которое может оказать услуги по оформлению документов на дом в рязанской области, вступлению в наследство, оценке недвижимости. Я нахожусь в другом городе и у меня нет возможности часто приезжать.
Помогите найти агентство в Рязани, которое может оказать услуги по оформлению документов на дом в рязанской области, вступлению в наследство, оценке недвижимости. Я нахожусь в другом городе и у меня нет возможности часто приезжать.
Re: юридическая помощь по недвижимости
У меня была подобная ситуация, но с квартирой в Рязани. Если с оформлением документов всё прошло достаточно быстро, то с вступлением в наследство дела обстояли не лучшим образом. Нотариусы в рязани закреплены за определенными районами города, нам достался нотариус, к сожалению забыл место и инициалы (я из Москвы), работающий как оказалось по своему собственному расписанию и абсолютно безответственно и непрофессионально подходящий к своим прямым обязанностям. Мало того, что приходилось долго ждать, записываться заранее по звонку, но это не сто процентное попадание к ней на приём, так ещё она нам делала документы на право наследования гораздо дольше положенного срока.
Re: юридическая помощь по недвижимости
Dаnvu, спасибо за информацию! Буду знать к чему готовиться ) Да уж, это не Москва, где все налажено и отлажено: заплатил деньги и все сделали........
Re: юридическая помощь по недвижимости
Дааа, это не Рио-де-Жанейро... (с)
Re: юридическая помощь по недвижимости
Это уж точно!!!!!!!!! Но я очень люблю этот город, природу и окресности.
Re: юридическая помощь по недвижимости
У кого можно заказать проверку юридической чистоты сделки по приобретению квартиры вторичного жилого фонда?
Каждому своё
Re: юридическая помощь по недвижимости
Как можно взять выписку на обьект недвижимости из рег.палаты если я из другого города?
спасибо
спасибо
Re: юридическая помощь по недвижимости
Любую рекламу удалим. Модераторы.
И это пройдет...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 фев 2012, 12:05
Re: юридическая помощь по недвижимости
Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.
Re: юридическая помощь по недвижимости
АннаЮрьевна, в Рязани они происходят точно так же как и по всей РФ, основные варианты:
- деньги в скотче;
- перевод денег в банке;
- аренда банковской ячейки с составлением трехстороннего договора регламентирующего условия извлечения денег.
- деньги в скотче;
- перевод денег в банке;
- аренда банковской ячейки с составлением трехстороннего договора регламентирующего условия извлечения денег.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: юридическая помощь по недвижимости
АннаЮрьевна писал(а):Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.
Точно также как и в других городах.
И это пройдет...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
юридическая помощь по недвижимости
Скоро охотничий сезон на пушнину откроется у нас примерно с 1го ноября , в других регионах раньше или поже в общем по разному и большинство заезжают на избы в лес не по одному дню , так что можно и таких найти кто примет и оружие даст и с собаками поможет .
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<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
юридическая помощь по недвижимости
Чтобы получить землю под многоквартирным домом в собственность, жильцы должны сформировать ТСЖ, поставить участок на кадастровый учет. Иначе земля в муниципальном ведении находится по закону.
Дело в том, что все участки на кадастровый учет поставлены независимо от наличия ТСЖ - жильцы получают квиточки на оплату земельного налога. Налог платится при наличии прав на землю бессрочное пользование ушло теперь только собственность. ИМХО наличие или отсутствие ТСЖ никак на право собственности на земельный участок не влияет. Если есть ссылка на необходимость ТСЖ - киньте - интересно.
ЗЫ. Что вы называете "муниципальным ведением"? Я не знаком с таким правом на землю...
Сообщение отредактировал Zolotko: 10 Ноябрь 2014 - 01:21
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Дело в том, что все участки на кадастровый учет поставлены независимо от наличия ТСЖ - жильцы получают квиточки на оплату земельного налога. Налог платится при наличии прав на землю бессрочное пользование ушло теперь только собственность. ИМХО наличие или отсутствие ТСЖ никак на право собственности на земельный участок не влияет. Если есть ссылка на необходимость ТСЖ - киньте - интересно.
ЗЫ. Что вы называете "муниципальным ведением"? Я не знаком с таким правом на землю...
Сообщение отредактировал Zolotko: 10 Ноябрь 2014 - 01:21
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
13 сообщений • Страница 1 из 1
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