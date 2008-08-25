юридическая помощь по недвижимости

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Kristina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 22:54

юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Kristina » 25 авг 2008, 23:21

добрый день!
Помогите найти агентство в Рязани, которое может оказать услуги по оформлению документов на дом в рязанской области, вступлению в наследство, оценке недвижимости. Я нахожусь в другом городе и у меня нет возможности часто приезжать.
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danvu
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июн 2008, 02:10

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение danvu » 26 авг 2008, 09:43

У меня была подобная ситуация, но с квартирой в Рязани. Если с оформлением документов всё прошло достаточно быстро, то с вступлением в наследство дела обстояли не лучшим образом. Нотариусы в рязани закреплены за определенными районами города, нам достался нотариус, к сожалению забыл место и инициалы (я из Москвы), работающий как оказалось по своему собственному расписанию и абсолютно безответственно и непрофессионально подходящий к своим прямым обязанностям. Мало того, что приходилось долго ждать, записываться заранее по звонку, но это не сто процентное попадание к ней на приём, так ещё она нам делала документы на право наследования гораздо дольше положенного срока.
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Kristina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 22:54

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Kristina » 27 авг 2008, 01:30

Dаnvu, спасибо за информацию! Буду знать к чему готовиться :)) Да уж, это не Москва, где все налажено и отлажено: заплатил деньги и все сделали........
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3704
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Vortex » 27 авг 2008, 08:50

Дааа, это не Рио-де-Жанейро... (с)
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Kristina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 22:54

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Kristina » 29 авг 2008, 00:31

Это уж точно!!!!!!!!! Но я очень люблю этот город, природу и окресности.
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Костен » 14 июл 2009, 09:34

У кого можно заказать проверку юридической чистоты сделки по приобретению квартиры вторичного жилого фонда?
Каждому своё
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Lechero
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 17:42

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Lechero » 27 янв 2011, 18:05

Как можно взять выписку на обьект недвижимости из рег.палаты если я из другого города?
спасибо
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Князь » 28 янв 2012, 22:33

Любую рекламу удалим. Модераторы.
И это пройдет...
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АннаЮрьевна
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 фев 2012, 12:05

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение АннаЮрьевна » 02 фев 2012, 12:20

Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение hardbone » 02 фев 2012, 12:29

АннаЮрьевна, в Рязани они происходят точно так же как и по всей РФ, основные варианты:
- деньги в скотче;
- перевод денег в банке;
- аренда банковской ячейки с составлением трехстороннего договора регламентирующего условия извлечения денег.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Князь » 02 фев 2012, 21:37

АннаЮрьевна писал(а):Здравствуйте! Я из другого города, буду признательна, если кто-то опишет, каким образом происходят в Рязани расчеты при продаже квартиры. Извините, если не по теме.

Точно также как и в других городах.
И это пройдет...
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Avesgamer » 30 сен 2019, 10:37

Скоро охотничий сезон на пушнину откроется у нас примерно с 1го ноября , в других регионах раньше или поже в общем по разному и большинство заезжают на избы в лес не по одному дню , так что можно и таких найти кто примет и оружие даст и с собаками поможет .

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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юридическая помощь по недвижимости

Сообщение Avesgamer » Вчера, 19:36

Чтобы получить землю под многоквартирным домом в собственность, жильцы должны сформировать ТСЖ, поставить участок на кадастровый учет. Иначе земля в муниципальном ведении находится по закону.
Дело в том, что все участки на кадастровый учет поставлены независимо от наличия ТСЖ - жильцы получают квиточки на оплату земельного налога. Налог платится при наличии прав на землю бессрочное пользование ушло теперь только собственность. ИМХО наличие или отсутствие ТСЖ никак на право собственности на земельный участок не влияет. Если есть ссылка на необходимость ТСЖ - киньте - интересно.
ЗЫ. Что вы называете "муниципальным ведением"? Я не знаком с таким правом на землю...
Сообщение отредактировал Zolotko: 10 Ноябрь 2014 - 01:21

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