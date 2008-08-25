Сообщение danvu » 26 авг 2008, 09:43

У меня была подобная ситуация, но с квартирой в Рязани. Если с оформлением документов всё прошло достаточно быстро, то с вступлением в наследство дела обстояли не лучшим образом. Нотариусы в рязани закреплены за определенными районами города, нам достался нотариус, к сожалению забыл место и инициалы (я из Москвы), работающий как оказалось по своему собственному расписанию и абсолютно безответственно и непрофессионально подходящий к своим прямым обязанностям. Мало того, что приходилось долго ждать, записываться заранее по звонку, но это не сто процентное попадание к ней на приём, так ещё она нам делала документы на право наследования гораздо дольше положенного срока.