Способ получения налогового вычета
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- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Способ получения налогового вычета
Вопрос к специалистам.
Обязательно ли для получения имущественного налогового вычета с процентов по ипотечному кредиту подавать декларацию или можно через з/плату. Налоговая настаивает на первом варианте. Вычет с самой покупки недвижимости получен в полном объеме путем возврата НДФЛ через работу (заявление в налоговой о начислении денег в з/плату). Есть на форуме знающие?
Обязательно ли для получения имущественного налогового вычета с процентов по ипотечному кредиту подавать декларацию или можно через з/плату. Налоговая настаивает на первом варианте. Вычет с самой покупки недвижимости получен в полном объеме путем возврата НДФЛ через работу (заявление в налоговой о начислении денег в з/плату). Есть на форуме знающие?
Re: Способ получения налогового вычета
Вот, как-то в интернете попалась статейка, скопировал себе на память. Источник не помню.
"Как получить имущественный вычет при ипотеке
При уплате НДФЛ, ставка которого составляет 13%, заемщик имеет право на имущественный налоговый вычет в сумме, израсходованной им на приобретение квартиры. Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевому кредиту, предоставленному и израсходованному на приобретение квартиры (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Сегодня, согласно НК РФ, размер имущественного вычета не может превышать 1 млн рублей без учета сумм, направленных на погашение процентов по кредиту. Получается, что в отношении процентов, уплачиваемых в счет погашения целевых займов, имущественный налоговый вычет предоставляется без ограничений.
Покупатель недвижимости всего один раз может воспользоваться имущественным вычетом, в том числе по квартире или дому, приобретенному в кредит.
При получении налогового вычета в случае приобретения квартиры в строящемся доме в налоговый орган необходимо представить договор о приобретении квартиры или прав на квартиру в строящемся доме, а также акт о передаче квартиры налогоплательщику.
Если квартира уже оформлена в собственность, представляются документы, подтверждающие права собственности на квартиру. Понадобятся также платежные документы, доказывающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие документы), а также письменное заявление налогоплательщика и кредитный договор.
Налоговый вычет может быть предоставлен заемщику по его выбору либо налоговым органом, либо работодателем.
Инспекция предоставляет налоговый вычет по окончании налогового периода (календарного года), когда была приобретена квартира. Через год после приобретения квартиры для получения вычета заемщик должен представить в налоговый орган вышеперечисленные документы, а также налоговую декларацию по НДФЛ за предшествующий год.
Инспекторы проводят камеральную проверку налоговой декларации и соответствующих документов (ст. 88 НК РФ). Продолжительность проверки не может превышать три месяца. По истечении этих трех месяцев с момента представления декларации и документов налоговая инспекция обязана вернуть заемщику уплаченный налог.
Случается так, что имущественный налоговый вычет не может быть использован в налоговом периоде полностью, поэтому его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования (п. 1 ст. 220 НК РФ).
Таким образом, налогоплательщик может воспользоваться правом на получение имущественного налогового вычета по уплаченным процентам и в последующие годы (то есть до полной выплаты задолженности по ипотечному кредиту).
Не дожидаясь окончания года, в котором заемщик приобрел квартиру, вычет можно получить у работодателя. Для этого следует представить в инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на имущественный вычет.
В заявлении заемщик указывает свой адрес, паспортные данные, ИНН, данные о работодателе, размер вычета по суммам, уплаченным на приобретение квартиры, и отдельно размер вычета по суммам, направленным на погашение процентов по ипотечному кредиту. Такую информацию представила Федеральная налоговая служба в Информационном сообщении от 18 марта 2005 года.
На основании заявления и документов, подтверждающих право на вычет, налоговая инспекция в течение 30 дней выдает налогоплательщику уведомление, в котором подтверждается его право на имущественный вычет, либо отказывает в выдаче такого уведомления. Этим уведомлением подтверждается право на получение налогового вычета в сумме, израсходованной на приобретение квартиры, и в сумме, направленной на погашение процентов по ипотечному кредиту.
Данное уведомление заемщику нужно передать работодателю, который в свою очередь при последующих выплатах дохода должен предоставлять вам налоговый вычет."
"Как получить имущественный вычет при ипотеке
При уплате НДФЛ, ставка которого составляет 13%, заемщик имеет право на имущественный налоговый вычет в сумме, израсходованной им на приобретение квартиры. Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевому кредиту, предоставленному и израсходованному на приобретение квартиры (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Сегодня, согласно НК РФ, размер имущественного вычета не может превышать 1 млн рублей без учета сумм, направленных на погашение процентов по кредиту. Получается, что в отношении процентов, уплачиваемых в счет погашения целевых займов, имущественный налоговый вычет предоставляется без ограничений.
Покупатель недвижимости всего один раз может воспользоваться имущественным вычетом, в том числе по квартире или дому, приобретенному в кредит.
При получении налогового вычета в случае приобретения квартиры в строящемся доме в налоговый орган необходимо представить договор о приобретении квартиры или прав на квартиру в строящемся доме, а также акт о передаче квартиры налогоплательщику.
Если квартира уже оформлена в собственность, представляются документы, подтверждающие права собственности на квартиру. Понадобятся также платежные документы, доказывающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие документы), а также письменное заявление налогоплательщика и кредитный договор.
Налоговый вычет может быть предоставлен заемщику по его выбору либо налоговым органом, либо работодателем.
Инспекция предоставляет налоговый вычет по окончании налогового периода (календарного года), когда была приобретена квартира. Через год после приобретения квартиры для получения вычета заемщик должен представить в налоговый орган вышеперечисленные документы, а также налоговую декларацию по НДФЛ за предшествующий год.
Инспекторы проводят камеральную проверку налоговой декларации и соответствующих документов (ст. 88 НК РФ). Продолжительность проверки не может превышать три месяца. По истечении этих трех месяцев с момента представления декларации и документов налоговая инспекция обязана вернуть заемщику уплаченный налог.
Случается так, что имущественный налоговый вычет не может быть использован в налоговом периоде полностью, поэтому его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования (п. 1 ст. 220 НК РФ).
Таким образом, налогоплательщик может воспользоваться правом на получение имущественного налогового вычета по уплаченным процентам и в последующие годы (то есть до полной выплаты задолженности по ипотечному кредиту).
Не дожидаясь окончания года, в котором заемщик приобрел квартиру, вычет можно получить у работодателя. Для этого следует представить в инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на имущественный вычет.
В заявлении заемщик указывает свой адрес, паспортные данные, ИНН, данные о работодателе, размер вычета по суммам, уплаченным на приобретение квартиры, и отдельно размер вычета по суммам, направленным на погашение процентов по ипотечному кредиту. Такую информацию представила Федеральная налоговая служба в Информационном сообщении от 18 марта 2005 года.
На основании заявления и документов, подтверждающих право на вычет, налоговая инспекция в течение 30 дней выдает налогоплательщику уведомление, в котором подтверждается его право на имущественный вычет, либо отказывает в выдаче такого уведомления. Этим уведомлением подтверждается право на получение налогового вычета в сумме, израсходованной на приобретение квартиры, и в сумме, направленной на погашение процентов по ипотечному кредиту.
Данное уведомление заемщику нужно передать работодателю, который в свою очередь при последующих выплатах дохода должен предоставлять вам налоговый вычет."
Re: Способ получения налогового вычета
Все правильно. Но при этом все эти варианты можно совместить.
Например вы купили квартиру и оформили право собственности в ноябре 2007 г.
Выбрать вы можете 13% от 1 млн. то есть 130 тыс. (+ сверх этого от начисленных процентов по ипотечному кредиту -от них тоже 13%)
В январе подаете декларацию и ДВА пакета документов по квартире в районную МРИ ФНС. Один пакет на возмещение НДФЛ за 2007 г. Его перечислят на сберкнижку месяца через 4 в лучшем случае.
Второй пакет на уведомление работодателю - выдадут через месяц. По этому уведомлению работодатель вернет НДФЛ, удержанный в январе, и до конца года не будет удерживать этот налог из зарплаты.
С нового года(следующего) подаете пакет на уведомление и так пока не выберете 130 тыс.
Я уже почти выбрал
Например вы купили квартиру и оформили право собственности в ноябре 2007 г.
Выбрать вы можете 13% от 1 млн. то есть 130 тыс. (+ сверх этого от начисленных процентов по ипотечному кредиту -от них тоже 13%)
В январе подаете декларацию и ДВА пакета документов по квартире в районную МРИ ФНС. Один пакет на возмещение НДФЛ за 2007 г. Его перечислят на сберкнижку месяца через 4 в лучшем случае.
Второй пакет на уведомление работодателю - выдадут через месяц. По этому уведомлению работодатель вернет НДФЛ, удержанный в январе, и до конца года не будет удерживать этот налог из зарплаты.
С нового года(следующего) подаете пакет на уведомление и так пока не выберете 130 тыс.
Я уже почти выбрал
И это пройдет...
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Re: Способ получения налогового вычета
Спасибо за отзывы. Но опять не понял. Вопрос немного осложняется тем, что квартира в долевой собственности двух человек.
Наверняка, всем тут моим вопросы интересными покажутся вряд ли. Сформулирую точней в личке. Если есть опыт, как поступают в таких случаях буду благодарен за совет.
Наверняка, всем тут моим вопросы интересными покажутся вряд ли. Сформулирую точней в личке. Если есть опыт, как поступают в таких случаях буду благодарен за совет.
Re: Способ получения налогового вычета
Я купил себе квартиру в августе 2009. Часть суммы была моя, часть - ипотечный кредит на 300 тысяч рублей. Как мне получить налоговый вычет и сколько он у меня будет составлять? С процентов по кредиту, как я понял, мне тоже определенная сумма возврата полагается? Растолкуйте, пожалуйста, ещё раз подоступнее, а?
Каждому своё
Re: Способ получения налогового вычета
Я бы в этом случае сходил в налоговую, посмотрел на двери контакты организации, заполняющей декларации, и обратился туда.
Re: Способ получения налогового вычета
И чем мне поможет данная организация?
Каждому своё
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Способ получения налогового вычета
Я получала вычет, без ипотеки, но квартира тоже была в долевой, поэтому я получала вычет с половины стоимости квартиры. Предлагали и другой вариант, когда второй собственник (на тот момент у него не было белой зарплаты) отказывается от своего права на вычет в мою пользу. Но это давно было, в 2004 году.
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Способ получения налогового вычета
Она поможет заполнить налоговую декларацию, и в том числе рассчитает сумму возврата.
Re: Способ получения налогового вычета
Знаете, я пользовался пару раз услугами такой конторы. Но оставили они у меня впечатление малограмотных людей, толком не могущих рассказать ни о каких вычетах, и уж подавно, о пакете документов для получения налоговой компенсации. Хотя, возможно, есть и профессионалы. Порекомендуйте кого-либо, а?
Каждому своё
Re: Способ получения налогового вычета
Когда мне надо было заполнять документы, я немного запутался в нормативке и обратился за помощью к своему бухгалтеру. Она предложила мне воспользоваться услугами такой фирмы, и, т.к. она периодически в тех краях бывает, сама взялась все документы отнести. Я ей собрал бумаги по списку (который ей в той фирме вручили), и спустя какое-то время она принесла мне заполненную декларацию, которую без проблем приняли в налоговой и перечислили мне причитающуюся сумму (указанную в декларации). И так несколько лет подряд. Стоит это удовольствие немного, даже не вспомню точно, сколько. Вроде бы 200-300 рублей.
Re: Способ получения налогового вычета
Уважаемы форумчане, возможно кто-то из вас сможет мне помочь, порекомендовав грамотного в вопросах налогообложения и налоговых вычетов специалиста, могущего меня проконсультировать и помочь с оформлением необходимых бумаг для получения налогового вычета за покупку жилья? Спасибо большое!
Каждому своё
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 09:49
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: Способ получения налогового вычета
Документы простые. Договор, свидетельство о собственности и документы подтверждающие ваши затраты, справку с работы 2-НДФЛ. На основании этих документов составляется декларация которую можно легко составить на ПК, скачав программу с сайта ИФНС. А далее к инспектору, будут вопросы они вызовут.
Re: Способ получения налогового вычета
Законодательство РФ обеспечивает трудоустроенное население рядом льгот и особых гарантий, среди которых особое место занимают налоговые вычеты, связанные с различными сферами деятельности гражданина (от профессиональной до социальной). Однако, для использования права на их получение субъектам необходимо быть глубоко информированными о видах вычетов и, в частности, о правомерном порядке их применения.
Вы почитайте, вот тут все есть по этому вопросу https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/standartnye-nalogovye-vychety.html .
Вы почитайте, вот тут все есть по этому вопросу https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/standartnye-nalogovye-vychety.html .
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