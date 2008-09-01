Сообщение ENGI » 01 сен 2008, 16:40

Вот, как-то в интернете попалась статейка, скопировал себе на память. Источник не помню.



"Как получить имущественный вычет при ипотеке



При уплате НДФЛ, ставка которого составляет 13%, заемщик имеет право на имущественный налоговый вычет в сумме, израсходованной им на приобретение квартиры. Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевому кредиту, предоставленному и израсходованному на приобретение квартиры (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Сегодня, согласно НК РФ, размер имущественного вычета не может превышать 1 млн рублей без учета сумм, направленных на погашение процентов по кредиту. Получается, что в отношении процентов, уплачиваемых в счет погашения целевых займов, имущественный налоговый вычет предоставляется без ограничений.

Покупатель недвижимости всего один раз может воспользоваться имущественным вычетом, в том числе по квартире или дому, приобретенному в кредит.

При получении налогового вычета в случае приобретения квартиры в строящемся доме в налоговый орган необходимо представить договор о приобретении квартиры или прав на квартиру в строящемся доме, а также акт о передаче квартиры налогоплательщику.

Если квартира уже оформлена в собственность, представляются документы, подтверждающие права собственности на квартиру. Понадобятся также платежные документы, доказывающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие документы), а также письменное заявление налогоплательщика и кредитный договор.

Налоговый вычет может быть предоставлен заемщику по его выбору либо налоговым органом, либо работодателем.

Инспекция предоставляет налоговый вычет по окончании налогового периода (календарного года), когда была приобретена квартира. Через год после приобретения квартиры для получения вычета заемщик должен представить в налоговый орган вышеперечисленные документы, а также налоговую декларацию по НДФЛ за предшествующий год.

Инспекторы проводят камеральную проверку налоговой декларации и соответствующих документов (ст. 88 НК РФ). Продолжительность проверки не может превышать три месяца. По истечении этих трех месяцев с момента представления декларации и документов налоговая инспекция обязана вернуть заемщику уплаченный налог.

Случается так, что имущественный налоговый вычет не может быть использован в налоговом периоде полностью, поэтому его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования (п. 1 ст. 220 НК РФ).

Таким образом, налогоплательщик может воспользоваться правом на получение имущественного налогового вычета по уплаченным процентам и в последующие годы (то есть до полной выплаты задолженности по ипотечному кредиту).

Не дожидаясь окончания года, в котором заемщик приобрел квартиру, вычет можно получить у работодателя. Для этого следует представить в инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на имущественный вычет.

В заявлении заемщик указывает свой адрес, паспортные данные, ИНН, данные о работодателе, размер вычета по суммам, уплаченным на приобретение квартиры, и отдельно размер вычета по суммам, направленным на погашение процентов по ипотечному кредиту. Такую информацию представила Федеральная налоговая служба в Информационном сообщении от 18 марта 2005 года.

На основании заявления и документов, подтверждающих право на вычет, налоговая инспекция в течение 30 дней выдает налогоплательщику уведомление, в котором подтверждается его право на имущественный вычет, либо отказывает в выдаче такого уведомления. Этим уведомлением подтверждается право на получение налогового вычета в сумме, израсходованной на приобретение квартиры, и в сумме, направленной на погашение процентов по ипотечному кредиту.

Данное уведомление заемщику нужно передать работодателю, который в свою очередь при последующих выплатах дохода должен предоставлять вам налоговый вычет."