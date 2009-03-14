Сообщение fox » 14 мар 2009, 20:41

Видели б как я доказывала

Ведь маленьких приносят на плановый осмотр, значит педиатр направляет. У нас такого нет

Дома периодически занимаемся. Логопед кстати еще и звуки параллельно ставит.

регулярными

Дисграфия и дислексия бывает не у всех. Просто у детей с ОНР вероятность выше.На плакатах показана связь пар черепных нервов с иннервируемым органом (артикуляционного апарата). Это не одно и то же, что и речевой центр.Представляю. Поэтому всегда рекомендую искать варианты не по принципу "поближе к дому". Можно просто придти в сад, школу и поговорить с логопедом. Еще лучше проконсультироваться у нескольких специалистов, а не только у того, кто будет заниматься. Еще лучше обратиться в ПМПК.У нас тоже такого нет. Совсем маленьких надо к хорошему невропатологу, а не к логопеду. От невропатолога в этом возрасте больше пользы.Занаятия должны бытьдома и с логопедом. Только так можно добиться результата.Какой возраст ребенка, мальчик или девочка?Речевой стационар дает хорошие результаты. Работают с тяжелыми детьми. В основном с младшего школьного возраста. Но это крайняя мера. Если у ребенка ОНР, не отягощено ЗПР или дизартрией, то не надо вам это.