Где искать толкового логопеда?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Melamori
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 18:38

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Melamori » 14 мар 2009, 20:09

Ой, хотела спросить про Речевой стационар. Он для школьников???? На будущее узнаю на всякий случай. Что там и как????? У нашего логопеда уже полгода забываю спросить(поскольку неактуально на данный момент). Пишу пока вспомнила. Спасибо.
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fox
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 11 окт 2008, 23:52

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение fox » 14 мар 2009, 20:41

Дисграфия и дислексия бывает не у всех. Просто у детей с ОНР вероятность выше.
На плакатах показана связь пар черепных нервов с иннервируемым органом (артикуляционного апарата). Это не одно и то же, что и речевой центр.
Видели б как я доказывала

Представляю. Поэтому всегда рекомендую искать варианты не по принципу "поближе к дому". Можно просто придти в сад, школу и поговорить с логопедом. Еще лучше проконсультироваться у нескольких специалистов, а не только у того, кто будет заниматься. Еще лучше обратиться в ПМПК.
Ведь маленьких приносят на плановый осмотр, значит педиатр направляет. У нас такого нет

У нас тоже такого нет. Совсем маленьких надо к хорошему невропатологу, а не к логопеду. От невропатолога в этом возрасте больше пользы.
Дома периодически занимаемся. Логопед кстати еще и звуки параллельно ставит.

Занаятия должны быть регулярными дома и с логопедом. Только так можно добиться результата.
Какой возраст ребенка, мальчик или девочка?

Речевой стационар дает хорошие результаты. Работают с тяжелыми детьми. В основном с младшего школьного возраста. Но это крайняя мера. Если у ребенка ОНР, не отягощено ЗПР или дизартрией, то не надо вам это.
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Melamori
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 18:38

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Melamori » 15 мар 2009, 12:45

Занимаемся, конечно, регулярно. Массаж пальчиков сама делаю, контрастные ванночки для рук по рекомендации логопеда, делаем упражнения типа "обведи картинку", "проведи линию, дорожку". Мальчик, 3.5 года. Дизартирия есть, но не страшная. Постепенно все нормализуется. ЗПР не ставяит никто, но все равно мне кажется какая-то задержка все-таки должна быть раз речь страдает.

Еще лучше проконсультироваться у нескольких специалистов, а не только у того, кто будет заниматься. Еще лучше обратиться в ПМПК.

Консультировались. Все говорили - до 3 лет :(
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morika
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2009, 16:15

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение morika » 23 мар 2009, 16:38

ARMIDA писал(а):
Этот доктор с 30 летним стажем, высшая категория. За 2 занятия появилась буква "Л", хотя раньше ее небыло совсем. Сейчас продолжаем заниматься и очень довольны. Берет не дорого, если надо могу дать телефон.
Дайте пожалуйста телефончик.
Проблема слишком уж насущная для нас...почти 4 года говорим ну ооооооочень мало.....
Мы занимаемся с логопедом,она к нам домой приходит,но только массаж делаем,дальше ребенок никак не хочет заниматься,бегает ,прыгает,вобщем ведет себя "как дома".Думаю наверно лучше будет если мы ходить на прием куда-нибудь будем.
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Melamori
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 18:38

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Melamori » 23 мар 2009, 23:05


Дайте пожалуйста телефончик.
Проблема слишком уж насущная для нас...почти 4 года говорим ну ооооооочень мало.....
Мы занимаемся с логопедом,она к нам домой приходит,но только массаж делаем,дальше ребенок никак не хочет заниматься,бегает ,прыгает,вобщем ведет себя "как дома".Думаю наверно лучше будет если мы ходить на прием куда-нибудь будем.


:D :D :D Я правильно думаю, что это ты???? :D :D :D
Из моего дневника вышла????? :roll: :roll: :roll:
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morika
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2009, 16:15

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение morika » 24 мар 2009, 14:58

да из твоего дневника..ты прям ас по всяким форумам
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Melamori
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 18:38

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Melamori » 24 мар 2009, 17:58

а куды деваться???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Melamori
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 18:38

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Melamori » 06 апр 2009, 16:47

Нам посоветовали Амплипульс. Расскажи подробнее, кто проходил эту процедуру. Связано именно с ЗРР
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Аэлита
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2009, 17:27

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Аэлита » 07 май 2009, 17:52

Девчонки, а я сына вожу к логопеду в один детский центр Путь к успеху. Нам очень нравится, сын прямо бежит на занятия, и результат заметен. Были проблемы с произношением с, ш, р, щ, ч, другие логопеды чего только не говорили, и задержка речевого развития, и дизартрия, и вообще его вы так поздно пришли, много мы всякого неприятного наслушались, кучу денег отдали, а тут случайно набрели на этот центр и очень, очень, очень довольны! Сын сейчас уже рыкает, шипит, успешно осваивает произношение звуков с и ш..... Мне что понравилось, что логопед работает именно на предмет исправления неправильного произношения, а те к кому мы ходили раньше занимались всем чем угодно, только не ставя звуки! Одним словом, я довольна, а главное есть результат!!!!! Может кому поможет мое сообщение..... Центр находится напротив детской поликлиники №1 через дорогу, ул. Высоковольтная, там есть трехэтажное здание офисное, на третьем этаже, офис №8. тел. 76-74-50, 8-910-502-11-55.
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Забота
Гость RZN.info
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 01:20

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Забота » 12 сен 2009, 17:38

Я полностью согласна с fox в том вопросе, что деткам в 1-3 мес. нечего делать у логопеда. Им действительно полезнее хороший невролог. И коррекцию в 5 лет частенько бывает начинать поздно. 2,5-3 года - оптимальный возраст провериться. Говорю на основании наблюдения за детками, которые приходят к нам консультироваться. Бывает, что в 3 года вообще не говорят. За 10 сеансов начинают ГОВОРИТЬ. Не сразу и не очень прям хорошо, но я не могла поверить, что так бывает. Наверно, главное, чтобы врач был хороший.
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4stranger
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 авг 2010, 10:55

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение 4stranger » 02 июн 2013, 20:49

Если тема еще актуальна, то могу посоветовать хорошего логопеда. Пишите в личку.
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blademag
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 20:36

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение blademag » 11 июл 2016, 20:42

8 980 501 72 38 , 99-49-42. Логопедический центр. СОВЁНОК http://www.rzn-logoped.ru/
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Инга Май
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 14:14

Re: Где искать толкового логопеда?

Сообщение Инга Май » Сегодня, 00:44

А мне двухлетку предлагали водить к логопеда. Несусветная чушь... Разговорился ребенок прекрасно сам
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