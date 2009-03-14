Где искать толкового логопеда?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Где искать толкового логопеда?
Ой, хотела спросить про Речевой стационар. Он для школьников???? На будущее узнаю на всякий случай. Что там и как????? У нашего логопеда уже полгода забываю спросить(поскольку неактуально на данный момент). Пишу пока вспомнила. Спасибо.
Re: Где искать толкового логопеда?
Дисграфия и дислексия бывает не у всех. Просто у детей с ОНР вероятность выше.
На плакатах показана связь пар черепных нервов с иннервируемым органом (артикуляционного апарата). Это не одно и то же, что и речевой центр.
Представляю. Поэтому всегда рекомендую искать варианты не по принципу "поближе к дому". Можно просто придти в сад, школу и поговорить с логопедом. Еще лучше проконсультироваться у нескольких специалистов, а не только у того, кто будет заниматься. Еще лучше обратиться в ПМПК.
У нас тоже такого нет. Совсем маленьких надо к хорошему невропатологу, а не к логопеду. От невропатолога в этом возрасте больше пользы.
Занаятия должны быть регулярными дома и с логопедом. Только так можно добиться результата.
Какой возраст ребенка, мальчик или девочка?
Речевой стационар дает хорошие результаты. Работают с тяжелыми детьми. В основном с младшего школьного возраста. Но это крайняя мера. Если у ребенка ОНР, не отягощено ЗПР или дизартрией, то не надо вам это.
На плакатах показана связь пар черепных нервов с иннервируемым органом (артикуляционного апарата). Это не одно и то же, что и речевой центр.
Видели б как я доказывала
Представляю. Поэтому всегда рекомендую искать варианты не по принципу "поближе к дому". Можно просто придти в сад, школу и поговорить с логопедом. Еще лучше проконсультироваться у нескольких специалистов, а не только у того, кто будет заниматься. Еще лучше обратиться в ПМПК.
Ведь маленьких приносят на плановый осмотр, значит педиатр направляет. У нас такого нет
У нас тоже такого нет. Совсем маленьких надо к хорошему невропатологу, а не к логопеду. От невропатолога в этом возрасте больше пользы.
Дома периодически занимаемся. Логопед кстати еще и звуки параллельно ставит.
Занаятия должны быть регулярными дома и с логопедом. Только так можно добиться результата.
Какой возраст ребенка, мальчик или девочка?
Речевой стационар дает хорошие результаты. Работают с тяжелыми детьми. В основном с младшего школьного возраста. Но это крайняя мера. Если у ребенка ОНР, не отягощено ЗПР или дизартрией, то не надо вам это.
Re: Где искать толкового логопеда?
Занимаемся, конечно, регулярно. Массаж пальчиков сама делаю, контрастные ванночки для рук по рекомендации логопеда, делаем упражнения типа "обведи картинку", "проведи линию, дорожку". Мальчик, 3.5 года. Дизартирия есть, но не страшная. Постепенно все нормализуется. ЗПР не ставяит никто, но все равно мне кажется какая-то задержка все-таки должна быть раз речь страдает.
Консультировались. Все говорили - до 3 лет
Еще лучше проконсультироваться у нескольких специалистов, а не только у того, кто будет заниматься. Еще лучше обратиться в ПМПК.
Консультировались. Все говорили - до 3 лет
Re: Где искать толкового логопеда?
ARMIDA писал(а):
Этот доктор с 30 летним стажем, высшая категория. За 2 занятия появилась буква "Л", хотя раньше ее небыло совсем. Сейчас продолжаем заниматься и очень довольны. Берет не дорого, если надо могу дать телефон.
Дайте пожалуйста телефончик.
Проблема слишком уж насущная для нас...почти 4 года говорим ну ооооооочень мало.....
Мы занимаемся с логопедом,она к нам домой приходит,но только массаж делаем,дальше ребенок никак не хочет заниматься,бегает ,прыгает,вобщем ведет себя "как дома".Думаю наверно лучше будет если мы ходить на прием куда-нибудь будем.
Этот доктор с 30 летним стажем, высшая категория. За 2 занятия появилась буква "Л", хотя раньше ее небыло совсем. Сейчас продолжаем заниматься и очень довольны. Берет не дорого, если надо могу дать телефон.
Дайте пожалуйста телефончик.
Проблема слишком уж насущная для нас...почти 4 года говорим ну ооооооочень мало.....
Мы занимаемся с логопедом,она к нам домой приходит,но только массаж делаем,дальше ребенок никак не хочет заниматься,бегает ,прыгает,вобщем ведет себя "как дома".Думаю наверно лучше будет если мы ходить на прием куда-нибудь будем.
Re: Где искать толкового логопеда?
Дайте пожалуйста телефончик.
Проблема слишком уж насущная для нас...почти 4 года говорим ну ооооооочень мало.....
Мы занимаемся с логопедом,она к нам домой приходит,но только массаж делаем,дальше ребенок никак не хочет заниматься,бегает ,прыгает,вобщем ведет себя "как дома".Думаю наверно лучше будет если мы ходить на прием куда-нибудь будем.
Я правильно думаю, что это ты????
Из моего дневника вышла?????
Re: Где искать толкового логопеда?
да из твоего дневника..ты прям ас по всяким форумам
Re: Где искать толкового логопеда?
а куды деваться????
Re: Где искать толкового логопеда?
Нам посоветовали Амплипульс. Расскажи подробнее, кто проходил эту процедуру. Связано именно с ЗРР
Re: Где искать толкового логопеда?
Девчонки, а я сына вожу к логопеду в один детский центр Путь к успеху. Нам очень нравится, сын прямо бежит на занятия, и результат заметен. Были проблемы с произношением с, ш, р, щ, ч, другие логопеды чего только не говорили, и задержка речевого развития, и дизартрия, и вообще его вы так поздно пришли, много мы всякого неприятного наслушались, кучу денег отдали, а тут случайно набрели на этот центр и очень, очень, очень довольны! Сын сейчас уже рыкает, шипит, успешно осваивает произношение звуков с и ш..... Мне что понравилось, что логопед работает именно на предмет исправления неправильного произношения, а те к кому мы ходили раньше занимались всем чем угодно, только не ставя звуки! Одним словом, я довольна, а главное есть результат!!!!! Может кому поможет мое сообщение..... Центр находится напротив детской поликлиники №1 через дорогу, ул. Высоковольтная, там есть трехэтажное здание офисное, на третьем этаже, офис №8. тел. 76-74-50, 8-910-502-11-55.
Re: Где искать толкового логопеда?
Я полностью согласна с fox в том вопросе, что деткам в 1-3 мес. нечего делать у логопеда. Им действительно полезнее хороший невролог. И коррекцию в 5 лет частенько бывает начинать поздно. 2,5-3 года - оптимальный возраст провериться. Говорю на основании наблюдения за детками, которые приходят к нам консультироваться. Бывает, что в 3 года вообще не говорят. За 10 сеансов начинают ГОВОРИТЬ. Не сразу и не очень прям хорошо, но я не могла поверить, что так бывает. Наверно, главное, чтобы врач был хороший.
Re: Где искать толкового логопеда?
Если тема еще актуальна, то могу посоветовать хорошего логопеда. Пишите в личку.
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Re: Где искать толкового логопеда?
8 980 501 72 38 , 99-49-42. Логопедический центр. СОВЁНОК http://www.rzn-logoped.ru/
Re: Где искать толкового логопеда?
А мне двухлетку предлагали водить к логопеда. Несусветная чушь... Разговорился ребенок прекрасно сам
Re: Где искать толкового логопеда?
У нас такой проблемы нет. В нашем детском садике имеется штатный логопед. Если у детей есть какие-то проблемы, он с ними занимается.
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