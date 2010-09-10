Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...

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poslannik
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24 апр 2015, 00:19

Re: Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...

Сообщение poslannik » 15 июл 2015, 13:58

- Смотри всё наше! Потому как иностранческое почти всё - сплошное г. У них юмор не тот... :lol:
Пример? "Покровские ворота"... Да ваще, все сплошь фильмы Гайдая.
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...

Сообщение mihel60 » 27 июн 2017, 19:13

Кто хочет провести с семьей у экрана телевизора или монитора, рекомендую классную комедию Моя ужасная няня. Думаю, что она всем домочадцам понравится. Ждем следующий сезон с нетерпением.

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Aragorn_125
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 15:21

Re: Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...

Сообщение Aragorn_125 » Сегодня, 09:00

Советую посмотреть "Плохой вор,хороший вор".Очень интересный и увлекательный сюжет.Много закрученных моментов!Рекомендую!
http://kinoha.club/10056-plohoy-vor-hor ... d-720.html
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