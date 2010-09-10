Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...
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Re: Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...
- Смотри всё наше! Потому как иностранческое почти всё - сплошное г. У них юмор не тот...
Пример? "Покровские ворота"... Да ваще, все сплошь фильмы Гайдая.
Пример? "Покровские ворота"... Да ваще, все сплошь фильмы Гайдая.
Re: Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...
Кто хочет провести с семьей у экрана телевизора или монитора, рекомендую классную комедию Моя ужасная няня. Думаю, что она всем домочадцам понравится. Ждем следующий сезон с нетерпением.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 авг 2017, 15:21
Re: Лучшие комедии!! и не только....посоветуйте...
Советую посмотреть "Плохой вор,хороший вор".Очень интересный и увлекательный сюжет.Много закрученных моментов!Рекомендую!
http://kinoha.club/10056-plohoy-vor-hor ... d-720.html
http://kinoha.club/10056-plohoy-vor-hor ... d-720.html
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