Банки Рязани.Где открыть р/с?
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Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
es62 писал(а):Я ухожу из Энергопромбанка,в Приобанк на Есенина,по причине дешевизны содержания счёта (400р. против 1000р.).
Я с самого начала в прио.
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
tigrizca писал(а):Кто-нибудь в курсе какая обстановка сейчас в Трасте? А то мы думаем оставить там счета...
А мы открылись весной этого года по акции 5+ в НБ Трасте. Тарифы в 2 раза дешевле по договору, обслуживание нормальное. Видимо, тогда сказалось осеннее напряжение - но это было практически по всем банкам. Сейчас гораздо спокойнее с этим. Открыли еще депозит на юрлицо - Бизнес-Рост на 2 месяца.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 357
- Зарегистрирован: 21 май 2009, 06:02
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
Сбербанк. Проценты - ерунда (8-8,5%). Но! Огромные финансовые вливания из бюджета. ВТБ в Рязани - большая ерунда. Их офис относится к Тульскому (или Воронежскому) отделу банка. Если закроется, то куда ехать? Москва, Тула, Воронеж?
Остаётся только Сбер.
Остаётся только Сбер.
http://www.rzn62.com
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
tigrizca писал(а):Кто-нибудь в курсе какая обстановка сейчас в Трасте? А то мы думаем оставить там счета...
Нормальная там ситуация, все давно исправилось. Мы такое наблюдали практически по все коммбанкам тогда.
Драйзер писал(а):А мы открылись весной этого года по акции 5+ в НБ Трасте. Тарифы в 2 раза дешевле по договору, обслуживание нормальное. Видимо, тогда сказалось осеннее напряжение - но это было практически по всем банкам. Сейчас гораздо спокойнее с этим. Открыли еще депозит на юрлицо - Бизнес-Рост на 2 месяца.
Мы тоже недавно открыли там по РКО счета. Несомненный плюс у них - это то что на ежедневные остатки по расчетным счетам начисляются проценты, причем остатки текущие, без неснижаемого лимита.
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
Милана писал(а):
Мы тоже недавно открыли там по РКО счета. Несомненный плюс у них - это то что на ежедневные остатки по расчетным счетам начисляются проценты, причем остатки текущие, без неснижаемого лимита.
Тоже не плохо. Открывала в Тинькофф банк по РКО счета https://www.tinkoff.ru/rko/search/form/uslugi-raschetno-kassovogo-obsluzhivanija/, так тоже вполне достаточно преференций. Видно, что коммерческие банки хотят привлечь клиентов и делают всё для этого.
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Заметил 1 недочет. На фото м.б.диск шины купить в спб колесо с 4мя крепежными отверстиями, а по факту их 5 (как в описании диска). Немного сбило с толку. По тлф объяснили что фото общее для дисков с разной разболтовкой.
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Интернет-магазин шин и дисков «Ведущие колеса» — стиль и безопасность Вашего автомобиля
Интернет-магазин шин и дисков в Санкт-Петербурге
Интернет-магазин шин и дисков «Ведущие колеса» работает в сегменте продажи автомобильных шин и дисков в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе. Компания имеет многолетний опыт работы в формате интернет торговли и прямых продаж, поэтому может предложить своим клиентам оптимальный баланс качества предлагаемой продукции, конкурентной ценовой политики и хорошего сервиса, который сделает сотрудничество с нашим интернет-магазином комфортным.
Как недорого купить шины и диски с СПб?
В ассортименте интернет-магазина представлены шины для самых разных авто. Шины отличаются сезонностью, размерами, технологией производства и ценовым диапазоном. В каталоге представлены летние, всесезонные и зимние шины с шиповкой и без, резина для автомобилей всех существующих классов — от минимального размера для авто класса, А до резины большого размера для внедорожников и кроссоверов, а также низкопрофильная резина для тюнинга. Единственное, что не подлежит обсуждению — это уровень качества предлагаемой резины, которое остается неизменно высоким, независимо от модели выбранной резины.
Подобрать колесные диски по диаметру
Почему именно «Ведущие колеса»?
Последние новости
Добрый день,Дамир! Доставку в регионы осуществляем ТК (ПЭК,Деловые Линии,Кит) Оплата доставки при получении товара.
Илья Илья 08-06-2016
Заметил 1 недочет. На фото м.б.диск шины купить в спб колесо с 4мя крепежными отверстиями, а по факту их 5 (как в описании диска). Немного сбило с толку. По тлф объяснили что фото общее для дисков с разной разболтовкой.
Василий Александрови 07-06-2016
Сайт у вас красивый! Жаль самые лучшие цены, на диски, которых меньше 4х шт. И дозаказать нельзя, по крайней мере по этой цене.
Добрый день! Неделю шины купить в спб колесо назад взял диски 4go prime, вчера обул и остался доволен! Дисбаланс минимальный. Можно сказать, развеял свои предрасудки насчет китайских дисков. Посмотрим что будет дальше)
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