Банки Рязани.Где открыть р/с?

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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?

Сообщение SM » 16 янв 2009, 10:51

es62 писал(а):Я ухожу из Энергопромбанка,в Приобанк на Есенина,по причине дешевизны содержания счёта (400р. против 1000р.).

Я с самого начала в прио.
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Драйзер
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 23:28

Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?

Сообщение Драйзер » 24 июн 2009, 00:21

tigrizca писал(а):Кто-нибудь в курсе какая обстановка сейчас в Трасте? А то мы думаем оставить там счета...


А мы открылись весной этого года по акции 5+ в НБ Трасте. Тарифы в 2 раза дешевле по договору, обслуживание нормальное. Видимо, тогда сказалось осеннее напряжение - но это было практически по всем банкам. Сейчас гораздо спокойнее с этим. Открыли еще депозит на юрлицо - Бизнес-Рост на 2 месяца.
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almakarov2008
Гость RZN.info
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 21 май 2009, 06:02
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя almakarov2008

Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?

Сообщение almakarov2008 » 27 июн 2009, 21:20

Сбербанк. Проценты - ерунда (8-8,5%). Но! Огромные финансовые вливания из бюджета. ВТБ в Рязани - большая ерунда. Их офис относится к Тульскому (или Воронежскому) отделу банка. Если закроется, то куда ехать? Москва, Тула, Воронеж?

Остаётся только Сбер.
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Милана
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 18:26

Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?

Сообщение Милана » 05 июл 2009, 23:28

tigrizca писал(а):Кто-нибудь в курсе какая обстановка сейчас в Трасте? А то мы думаем оставить там счета...

Нормальная там ситуация, все давно исправилось. Мы такое наблюдали практически по все коммбанкам тогда.

Драйзер писал(а):А мы открылись весной этого года по акции 5+ в НБ Трасте. Тарифы в 2 раза дешевле по договору, обслуживание нормальное. Видимо, тогда сказалось осеннее напряжение - но это было практически по всем банкам. Сейчас гораздо спокойнее с этим. Открыли еще депозит на юрлицо - Бизнес-Рост на 2 месяца.

Мы тоже недавно открыли там по РКО счета. Несомненный плюс у них - это то что на ежедневные остатки по расчетным счетам начисляются проценты, причем остатки текущие, без неснижаемого лимита.
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Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?

Сообщение Ledi Macbeth » 17 сен 2016, 16:12

Милана писал(а):

Мы тоже недавно открыли там по РКО счета. Несомненный плюс у них - это то что на ежедневные остатки по расчетным счетам начисляются проценты, причем остатки текущие, без неснижаемого лимита.


Тоже не плохо. Открывала в Тинькофф банк по РКО счета https://www.tinkoff.ru/rko/search/form/uslugi-raschetno-kassovogo-obsluzhivanija/, так тоже вполне достаточно преференций. Видно, что коммерческие банки хотят привлечь клиентов и делают всё для этого.
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Belkahem
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 22:42

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