Банки Рязани.Где открыть р/с?
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Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
es62 писал(а):Я ухожу из Энергопромбанка,в Приобанк на Есенина,по причине дешевизны содержания счёта (400р. против 1000р.).
Я с самого начала в прио.
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
tigrizca писал(а):Кто-нибудь в курсе какая обстановка сейчас в Трасте? А то мы думаем оставить там счета...
А мы открылись весной этого года по акции 5+ в НБ Трасте. Тарифы в 2 раза дешевле по договору, обслуживание нормальное. Видимо, тогда сказалось осеннее напряжение - но это было практически по всем банкам. Сейчас гораздо спокойнее с этим. Открыли еще депозит на юрлицо - Бизнес-Рост на 2 месяца.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 357
- Зарегистрирован: 21 май 2009, 06:02
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
Сбербанк. Проценты - ерунда (8-8,5%). Но! Огромные финансовые вливания из бюджета. ВТБ в Рязани - большая ерунда. Их офис относится к Тульскому (или Воронежскому) отделу банка. Если закроется, то куда ехать? Москва, Тула, Воронеж?
Остаётся только Сбер.
Остаётся только Сбер.
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Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
tigrizca писал(а):Кто-нибудь в курсе какая обстановка сейчас в Трасте? А то мы думаем оставить там счета...
Нормальная там ситуация, все давно исправилось. Мы такое наблюдали практически по все коммбанкам тогда.
Драйзер писал(а):А мы открылись весной этого года по акции 5+ в НБ Трасте. Тарифы в 2 раза дешевле по договору, обслуживание нормальное. Видимо, тогда сказалось осеннее напряжение - но это было практически по всем банкам. Сейчас гораздо спокойнее с этим. Открыли еще депозит на юрлицо - Бизнес-Рост на 2 месяца.
Мы тоже недавно открыли там по РКО счета. Несомненный плюс у них - это то что на ежедневные остатки по расчетным счетам начисляются проценты, причем остатки текущие, без неснижаемого лимита.
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
Милана писал(а):
Мы тоже недавно открыли там по РКО счета. Несомненный плюс у них - это то что на ежедневные остатки по расчетным счетам начисляются проценты, причем остатки текущие, без неснижаемого лимита.
Тоже не плохо. Открывала в Тинькофф банк по РКО счета https://www.tinkoff.ru/rko/search/form/uslugi-raschetno-kassovogo-obsluzhivanija/, так тоже вполне достаточно преференций. Видно, что коммерческие банки хотят привлечь клиентов и делают всё для этого.
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
Тоже услугами этого банка пользовалась, довольна. Вообще такие вещи лучше по интересующим вас параметрам сравнивать на финансовых порталах.
Re: Банки Рязани.Где открыть р/с?
Согласен с вами!
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