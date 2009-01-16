Сообщение Милана » 05 июл 2009, 23:28

tigrizca писал(а): Кто-нибудь в курсе какая обстановка сейчас в Трасте? А то мы думаем оставить там счета...

Драйзер писал(а): А мы открылись весной этого года по акции 5+ в НБ Трасте. Тарифы в 2 раза дешевле по договору, обслуживание нормальное. Видимо, тогда сказалось осеннее напряжение - но это было практически по всем банкам. Сейчас гораздо спокойнее с этим. Открыли еще депозит на юрлицо - Бизнес-Рост на 2 месяца.

Нормальная там ситуация, все давно исправилось. Мы такое наблюдали практически по все коммбанкам тогда.Мы тоже недавно открыли там по РКО счета. Несомненный плюс у них - это то что на ежедневные остатки по расчетным счетам начисляются проценты, причем остатки текущие, без неснижаемого лимита.