Сообщение Lost1978 » 16 мар 2013, 13:35

Если вопрос для вас еще актуален, то собрать комплект для триколора , можно гораздо дешевле, чем его продают.

Антена вам 0,9 не нужна, нужна 0,5. Так как в Рязань находится в зоне уверенного приема. Любой рекомендованный официально для просмотра триколора ресивер, будет в сто раз хуже описанных вами.

К примеру комплект из приемника антенны и карты для просмотра пакета оптимум можно собрать за 6000 р, ну и конечно работа по установке, тут уж как повезет от 1500 и до конца человеческой наглости.ps карта Триколор центр будет уже активированная на другого то есть б.у так как сейчас новую купить практически не реально