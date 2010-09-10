Спутниковое телевидение
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Спутниковое телевидение
50 руб - ok. Но смена ресивера через 3 года - что то странное…
Re: Спутниковое телевидение
Многое зависит от телевизора.Купил я как то Сони,так картинка была отвратительная,после кинескопного просто ужас,я очень расстроился.На мое счастье через полгода Сони накрылся и я по гарантии его обменял,но на этот раз взял Филипс.Картинка очень даже неплохая,просто небо и земля.Конечно нтв+ получше,но только не за такие деньги.
Re: Спутниковое телевидение
Кстати качество картинки улучшилось после перепрошивки глючащего ресивера. Телек конечно может дополнительно мазать, но не факт, что это будет самое то...
Re: Спутниковое телевидение
Господа, дайте совет.
Есть ли смысл собирать спутниковый комплект Триколор по частям, т.е. отдельно купить ресивер, отдельно антенну (0,6 или 0,9?) и т.д.? На сколько это будет дороже?
Есть в продаже полные комплекты с ресиверами: General Satellite HD-9303 (full HD); General Satellite HD-8306 (full HD); Galaxy-innovations GI S2138 HD; Galaxy-innovations GI S7699 HD; SkyWay Classic II HD; Skyway Nano 2 HD. Какой из них лучше? Чего ожидаю: быстрое переключение каналов, хотелось бы иметь запись ТВ, простота настройки (функции медиаплеера не обязательны).
Возможно ли отказаться от просмотра пакета Максимум HD в пользу пакета Оптимум и наоборот на ресивере full HD?
Есть ли смысл собирать спутниковый комплект Триколор по частям, т.е. отдельно купить ресивер, отдельно антенну (0,6 или 0,9?) и т.д.? На сколько это будет дороже?
Есть в продаже полные комплекты с ресиверами: General Satellite HD-9303 (full HD); General Satellite HD-8306 (full HD); Galaxy-innovations GI S2138 HD; Galaxy-innovations GI S7699 HD; SkyWay Classic II HD; Skyway Nano 2 HD. Какой из них лучше? Чего ожидаю: быстрое переключение каналов, хотелось бы иметь запись ТВ, простота настройки (функции медиаплеера не обязательны).
Возможно ли отказаться от просмотра пакета Максимум HD в пользу пакета Оптимум и наоборот на ресивере full HD?
Re: Спутниковое телевидение
Если вопрос для вас еще актуален, то собрать комплект для триколора , можно гораздо дешевле, чем его продают.
Антена вам 0,9 не нужна, нужна 0,5. Так как в Рязань находится в зоне уверенного приема. Любой рекомендованный официально для просмотра триколора ресивер, будет в сто раз хуже описанных вами.
К примеру комплект из приемника антенны и карты для просмотра пакета оптимум можно собрать за 6000 р, ну и конечно работа по установке, тут уж как повезет от 1500 и до конца человеческой наглости.ps карта Триколор центр будет уже активированная на другого то есть б.у так как сейчас новую купить практически не реально
Антена вам 0,9 не нужна, нужна 0,5. Так как в Рязань находится в зоне уверенного приема. Любой рекомендованный официально для просмотра триколора ресивер, будет в сто раз хуже описанных вами.
К примеру комплект из приемника антенны и карты для просмотра пакета оптимум можно собрать за 6000 р, ну и конечно работа по установке, тут уж как повезет от 1500 и до конца человеческой наглости.ps карта Триколор центр будет уже активированная на другого то есть б.у так как сейчас новую купить практически не реально
Re: Спутниковое телевидение
И нет никаких гарантий,что через полгода карта продолжит работать.Все это уже было.
Re: Спутниковое телевидение
Не говорите ерунды, гарантия та же что и у триколора. Карта официальная у вас будет стоять, и пока Триколор будет обслуживать эти карты она будет работать у вас в любом подготовленном ресивере. Лично я 2 года назад купил Триколор только из за карты, приемник отвез на дачу, он и Щас 10 каналов показывает, а карту установил в более качественный приемник. А идея была только одна, включить спутниковый ресивер в домашнюю систему по hdmi, приемники от Триколор даже спустя 2 года не могут этого реализовать
Re: Спутниковое телевидение
заказали на днях эту игрушку в деревню
http://www.chinabuye.com/2-4-ghz-wirele ... eiver-iptv
http://www.chinabuye.com/2-4-ghz-wirele ... eiver-iptv
Re: Спутниковое телевидение
А зачем?
Re: Спутниковое телевидение
Тоже интересует, зачем такая штуковина, тем более в деревне. Может очень полезная вещь, а я и не в курсе?
Re: Спутниковое телевидение
Ну если только транслировать на всю деревню один канал... Как я понял он не цифровой. Обычно такие штуки пользуются для видеонаблюдения...
Re: Спутниковое телевидение
У нас антенна Триколора на 4 телевизора. Но нельзя самому запустить ресивер и смотреть еще один телек. Надо звонить фирме и она запустит еще один телевизор. Иначе сигнал отсутствует. за 600 руб 60 каналов ,за 900 руб 100.
Приходится с покупкой ресивера звонить. Перенос ресивера к другому телевизору ничего не дает. На антенне запитаны все 4 канала в разных комнатах.
Приходится с покупкой ресивера звонить. Перенос ресивера к другому телевизору ничего не дает. На антенне запитаны все 4 канала в разных комнатах.
Re: Спутниковое телевидение
Купили новый ресивер GS8307 Триколор - качество картинки супер на всех каналах, а не только на НД, каналов около 200, в грозу, дождь показывает.
А старый ресивер идеально подошел к кинескопному телеку.
В городе буду тоже ставить, и нет дурацких рязанских программ и рязанской рекламы!
А старый ресивер идеально подошел к кинескопному телеку.
В городе буду тоже ставить, и нет дурацких рязанских программ и рязанской рекламы!
Re: Спутниковое телевидение
А мы через ругань заменили на другой ресивер. В службе поддержки сказали, что это массовая проблема и что недобросовестные дилеры продавали ресиверы, что заведомо стали бы не совместимыми с HD трансляцией после начала шифрования, хотя знали это заранее...
- tv-cifra.ru
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 авг 2013, 14:22
Re: Спутниковое телевидение
Ogik писал(а):Господа, дайте совет.
Есть ли смысл собирать спутниковый комплект Триколор по частям, т.е. отдельно купить ресивер, отдельно антенну (0,6 или 0,9?) и т.д.? На сколько это будет дороже?
Есть в продаже полные комплекты с ресиверами: General Satellite HD-9303 (full HD); General Satellite HD-8306 (full HD); Galaxy-innovations GI S2138 HD; Galaxy-innovations GI S7699 HD; SkyWay Classic II HD; Skyway Nano 2 HD. Какой из них лучше? Чего ожидаю: быстрое переключение каналов, хотелось бы иметь запись ТВ, простота настройки (функции медиаплеера не обязательны).
Возможно ли отказаться от просмотра пакета Максимум HD в пользу пакета Оптимум и наоборот на ресивере full HD?
Пакет Максимум HD только на рекомендованном оборудовании от ТриколорТВ (лучшее на сегодня - GS9305).
Функция записи не реализована
Собирать по частям дороже, чем покупка готового комплекта
ТриколорТВ, НТВ-плюс, Телекарта, Радуга ТВ, Цифровое эфирное телевидение в Рязани; tv-cifra.ru
- tv-cifra.ru
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 авг 2013, 14:22
Re: Спутниковое телевидение
Подниму тему - Триколор запустил обмен старых ресиверов формата MPEG2. Цена обмена составляет 3500руб. Если подробнее интересно - пишите здесь или в личку.
ТриколорТВ, НТВ-плюс, Телекарта, Радуга ТВ, Цифровое эфирное телевидение в Рязани; tv-cifra.ru
Re: Спутниковое телевидение
Какие модели и на что менять
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Спутниковое телевидение
GlebAl писал(а):А мы через ругань заменили на другой ресивер. В службе поддержки сказали, что это массовая проблема и что недобросовестные дилеры продавали ресиверы, что заведомо стали бы не совместимыми с HD трансляцией после начала шифрования, хотя знали это заранее...
Дилеры здесь не причем, они покупают приемники у единственного дистрибьютора. Этими ответами Триколор ТВ с себя обязанности пытается снять.
Строительство без головной боли.
Re: Спутниковое телевидение
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Re: Спутниковое телевидение
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