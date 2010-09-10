Спутниковое телевидение

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение GlebAl » 15 окт 2012, 18:02

50 руб - ok. Но смена ресивера через 3 года - что то странное…
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driver01
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 19:58

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение driver01 » 18 окт 2012, 18:29

Многое зависит от телевизора.Купил я как то Сони,так картинка была отвратительная,после кинескопного просто ужас,я очень расстроился.На мое счастье через полгода Сони накрылся и я по гарантии его обменял,но на этот раз взял Филипс.Картинка очень даже неплохая,просто небо и земля.Конечно нтв+ получше,но только не за такие деньги.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение GlebAl » 19 окт 2012, 13:34

Кстати качество картинки улучшилось после перепрошивки глючащего ресивера. Телек конечно может дополнительно мазать, но не факт, что это будет самое то...
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Ogik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 23:41

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение Ogik » 15 ноя 2012, 00:23

Господа, дайте совет.
Есть ли смысл собирать спутниковый комплект Триколор по частям, т.е. отдельно купить ресивер, отдельно антенну (0,6 или 0,9?) и т.д.? На сколько это будет дороже?
Есть в продаже полные комплекты с ресиверами: General Satellite HD-9303 (full HD); General Satellite HD-8306 (full HD); Galaxy-innovations GI S2138 HD; Galaxy-innovations GI S7699 HD; SkyWay Classic II HD; Skyway Nano 2 HD. Какой из них лучше? Чего ожидаю: быстрое переключение каналов, хотелось бы иметь запись ТВ, простота настройки (функции медиаплеера не обязательны).
Возможно ли отказаться от просмотра пакета Максимум HD в пользу пакета Оптимум и наоборот на ресивере full HD?
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Lost1978
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 13:28

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение Lost1978 » 16 мар 2013, 13:35

Если вопрос для вас еще актуален, то собрать комплект для триколора , можно гораздо дешевле, чем его продают.
Антена вам 0,9 не нужна, нужна 0,5. Так как в Рязань находится в зоне уверенного приема. Любой рекомендованный официально для просмотра триколора ресивер, будет в сто раз хуже описанных вами.
К примеру комплект из приемника антенны и карты для просмотра пакета оптимум можно собрать за 6000 р, ну и конечно работа по установке, тут уж как повезет от 1500 и до конца человеческой наглости.ps карта Триколор центр будет уже активированная на другого то есть б.у так как сейчас новую купить практически не реально
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driver01
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 19:58

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение driver01 » 16 мар 2013, 16:48

И нет никаких гарантий,что через полгода карта продолжит работать.Все это уже было.
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Lost1978
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 13:28

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение Lost1978 » 16 мар 2013, 22:16

Не говорите ерунды, гарантия та же что и у триколора. Карта официальная у вас будет стоять, и пока Триколор будет обслуживать эти карты она будет работать у вас в любом подготовленном ресивере. Лично я 2 года назад купил Триколор только из за карты, приемник отвез на дачу, он и Щас 10 каналов показывает, а карту установил в более качественный приемник. А идея была только одна, включить спутниковый ресивер в домашнюю систему по hdmi, приемники от Триколор даже спустя 2 года не могут этого реализовать
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Tes
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 17:59

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение Tes » 01 июн 2013, 22:43

заказали на днях эту игрушку в деревню
http://www.chinabuye.com/2-4-ghz-wirele ... eiver-iptv
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение GlebAl » 02 июн 2013, 22:38

А зачем?
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mdv
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 22:52

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение mdv » 02 июн 2013, 23:40

Тоже интересует, зачем такая штуковина, тем более в деревне. Может очень полезная вещь, а я и не в курсе?
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение GlebAl » 03 июн 2013, 09:18

Ну если только транслировать на всю деревню один канал... Как я понял он не цифровой. Обычно такие штуки пользуются для видеонаблюдения...
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение nikols » 04 июн 2013, 10:27

У нас антенна Триколора на 4 телевизора. Но нельзя самому запустить ресивер и смотреть еще один телек. Надо звонить фирме и она запустит еще один телевизор. Иначе сигнал отсутствует. за 600 руб 60 каналов ,за 900 руб 100.
Приходится с покупкой ресивера звонить. Перенос ресивера к другому телевизору ничего не дает. На антенне запитаны все 4 канала в разных комнатах.
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение никанора » 25 июл 2013, 20:59

Купили новый ресивер GS8307 Триколор - качество картинки супер на всех каналах, а не только на НД, каналов около 200, в грозу, дождь показывает.
А старый ресивер идеально подошел к кинескопному телеку.

В городе буду тоже ставить, и нет дурацких рязанских программ и рязанской рекламы!
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение GlebAl » 26 июл 2013, 16:38

А мы через ругань заменили на другой ресивер. В службе поддержки сказали, что это массовая проблема и что недобросовестные дилеры продавали ресиверы, что заведомо стали бы не совместимыми с HD трансляцией после начала шифрования, хотя знали это заранее...
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tv-cifra.ru
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 14:22

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение tv-cifra.ru » 21 авг 2013, 14:32

Ogik писал(а):Господа, дайте совет.
Есть ли смысл собирать спутниковый комплект Триколор по частям, т.е. отдельно купить ресивер, отдельно антенну (0,6 или 0,9?) и т.д.? На сколько это будет дороже?
Есть в продаже полные комплекты с ресиверами: General Satellite HD-9303 (full HD); General Satellite HD-8306 (full HD); Galaxy-innovations GI S2138 HD; Galaxy-innovations GI S7699 HD; SkyWay Classic II HD; Skyway Nano 2 HD. Какой из них лучше? Чего ожидаю: быстрое переключение каналов, хотелось бы иметь запись ТВ, простота настройки (функции медиаплеера не обязательны).
Возможно ли отказаться от просмотра пакета Максимум HD в пользу пакета Оптимум и наоборот на ресивере full HD?


Пакет Максимум HD только на рекомендованном оборудовании от ТриколорТВ (лучшее на сегодня - GS9305).

Функция записи не реализована

Собирать по частям дороже, чем покупка готового комплекта
ТриколорТВ, НТВ-плюс, Телекарта, Радуга ТВ, Цифровое эфирное телевидение в Рязани; tv-cifra.ru
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tv-cifra.ru
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 14:22

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение tv-cifra.ru » 07 мар 2014, 17:48

Подниму тему - Триколор запустил обмен старых ресиверов формата MPEG2. Цена обмена составляет 3500руб. Если подробнее интересно - пишите здесь или в личку.
ТриколорТВ, НТВ-плюс, Телекарта, Радуга ТВ, Цифровое эфирное телевидение в Рязани; tv-cifra.ru
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение никанора » 07 мар 2014, 18:05

Какие модели и на что менять
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя moydom62

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение moydom62 » 01 окт 2016, 20:51

GlebAl писал(а):А мы через ругань заменили на другой ресивер. В службе поддержки сказали, что это массовая проблема и что недобросовестные дилеры продавали ресиверы, что заведомо стали бы не совместимыми с HD трансляцией после начала шифрования, хотя знали это заранее...

Дилеры здесь не причем, они покупают приемники у единственного дистрибьютора. Этими ответами Триколор ТВ с себя обязанности пытается снять.
Строительство без головной боли.
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maestron
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 19:44

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение maestron » 01 ноя 2016, 19:47

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kolayse
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 09:06

Re: Спутниковое телевидение

Сообщение kolayse » Сегодня, 10:41

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