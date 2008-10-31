Где купить рацию дальностью более 5 км?

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zemlyanin62
Пользователь RZN.info
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Где купить рацию дальностью более 5 км?

Сообщение zemlyanin62 » 31 окт 2008, 16:53

Нужна рация для общения в горах, дальность 17-20 км. В Рязани где-нибудь такие можно купить?
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5129
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?

Сообщение pas2005 » 01 ноя 2008, 11:08

zemlyanin62
Вполне, по смотри по ярмарке рации на 160 Мгц, типа как у ППС-ов модели не помню, но если надо поищу
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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FreeMan

Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?

Сообщение FreeMan » 01 ноя 2008, 12:07

zemlyanin62 , а военные не пойдут?
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zemlyanin62
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
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Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?

Сообщение zemlyanin62 » 01 ноя 2008, 12:43

военные скорее всего большие, мне для горнолыжки, что бы удобно было кататься.
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FreeMan

Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?

Сообщение FreeMan » 01 ноя 2008, 12:53

а нее...таких нет! В магазине только!
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zemlyanin62
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
Откуда: пос. Солотча
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Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?

Сообщение zemlyanin62 » 01 ноя 2008, 15:14

я и интересуюсь по такие магазины. в Рязани есть или в Москву надо ехать?
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Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?

Сообщение Ledi Macbeth » Сегодня, 12:09

Зачем такие радикальные методы, аж с поездкой в Москву? Сейчас заказать можно что угодно через интернет. Вот вам рации с радиостанциями http://www.echo-ufa.ru/ выбор весьма недурный. Посмотрите по параметрам на дальность.
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