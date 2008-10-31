Сообщение pas2005 » 01 ноя 2008, 11:08

zemlyanin62

Вполне, по смотри по ярмарке рации на 160 Мгц, типа как у ППС-ов модели не помню, но если надо поищу

Ненавижу Приору.

Намерен жить вечно, пока все идет нормально.

Я слишком много пишу что бы все запомнить.