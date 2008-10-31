Где купить рацию дальностью более 5 км?
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 710
- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
- Откуда: пос. Солотча
- Контактная информация:
Где купить рацию дальностью более 5 км?
Нужна рация для общения в горах, дальность 17-20 км. В Рязани где-нибудь такие можно купить?
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?
zemlyanin62
Вполне, по смотри по ярмарке рации на 160 Мгц, типа как у ППС-ов модели не помню, но если надо поищу
Вполне, по смотри по ярмарке рации на 160 Мгц, типа как у ППС-ов модели не помню, но если надо поищу
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?
zemlyanin62 , а военные не пойдут?
- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 710
- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
- Откуда: пос. Солотча
- Контактная информация:
Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?
военные скорее всего большие, мне для горнолыжки, что бы удобно было кататься.
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?
а нее...таких нет! В магазине только!
- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 710
- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
- Откуда: пос. Солотча
- Контактная информация:
Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?
я и интересуюсь по такие магазины. в Рязани есть или в Москву надо ехать?
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Где купить рацию дальностью более 5 км?
Зачем такие радикальные методы, аж с поездкой в Москву? Сейчас заказать можно что угодно через интернет. Вот вам рации с радиостанциями http://www.echo-ufa.ru/ выбор весьма недурный. Посмотрите по параметрам на дальность.
7 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость