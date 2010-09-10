Родники около Рязани
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Re: Родники около Рязани
Это один из хороших показателей.
Re: Родники около Рязани
ну после фильтрации нужно тогда самому обогощать воду необходимыми солями и т.п.
Re: Родники около Рязани
Наливаю с крана в фильтр, потом в морозилку, как замёрзла - на оттайку. Талая вода (иначе-реструктурированная) в течении 4-х часов несёт в себе все полезные свойства. Вот статья на эту тему...
Структурированная вода и оздоровление организма
В последнее время люди начинают придавать все большее значение воздействию воды на орагнизм человека. Существует множество видов лечебной воды, и в частности, одной из эффективных методик оздоровления орагнизма считается применение структурированной воды. Обычная вода, которую мы употребляем, обладает множеством примесей, что значительно изменяет ее исходную структуру. Такая вода не соответствует структуре жидких сред нашего орагнизма. Употребляя ее, человек нарушает свою внутреннюю структуру, для восстановления которой орагнизму приходится затрачивать изрядное количество своих собственных ресурсов энергии. Структурировааная вода, получаемая различными способами, имеет изначальную, природную структуру молекул и вследствие этого отчасти способствует оздоровлению организма, а точнее просто не мешает его естественному функционированию, саморегуляции и энергообеспечению. К сожалению, в условиях современной жизни структурированная вода далеко не всегда может помочь справиться с серьезными заболеваниями и существенно улучшить состояние человека. Ведь такой способ оздоровления является больше профилактикой, чем лечением, поскольку основан на задействовании ресурсов лишь самого организма. А их в большинстве случаев недостаточно для полноценного излечивания, т.к. энергетический потенциал подавляющего большинства людей, живущих на планете, патологически снижен. На сегодняшний день подобный подход к лечению и оздоровлению организма уже можно считать вчерашним днем, поскольку группе российских ученых под руководством Константина Семеновича Верещагина, изобретателя в области нанотехнологий, удалось создать и применить на практике уникальный способ концентрации колоссального объема энергии и информации, соответствующей свойствам здоровой клетки, в воде, воздействие которой на организм человека является беспрецедентным по уровню эффективности по сравнению с другими видами лечебной воды, в том числе и структурированной воды. При применении данного вида Воды осуществляется дополнительное мощное энергообеспечение организма на клеточном уровне, в результате чего энергетика всех клеток (в том числе клеток иммунной и нервной систем) человека возрастает в сотни раз, что и приводит к их постоянному полноценному обновлению, росту обменного процесса и иммунитета в десятки раз. При таком комплексном подходе восстановительный процесс протекает изнутри по всем направлениям, а это значит, что организм, омолаживаясь, одновременно избавляется практически от любого заболевания. С восстановлением энергетики происходит саморегуляция всех жизненных систем, оздоровление организма и улучшение качества жизни человека.
Структурированная вода и оздоровление организма
В последнее время люди начинают придавать все большее значение воздействию воды на орагнизм человека. Существует множество видов лечебной воды, и в частности, одной из эффективных методик оздоровления орагнизма считается применение структурированной воды. Обычная вода, которую мы употребляем, обладает множеством примесей, что значительно изменяет ее исходную структуру. Такая вода не соответствует структуре жидких сред нашего орагнизма. Употребляя ее, человек нарушает свою внутреннюю структуру, для восстановления которой орагнизму приходится затрачивать изрядное количество своих собственных ресурсов энергии. Структурировааная вода, получаемая различными способами, имеет изначальную, природную структуру молекул и вследствие этого отчасти способствует оздоровлению организма, а точнее просто не мешает его естественному функционированию, саморегуляции и энергообеспечению. К сожалению, в условиях современной жизни структурированная вода далеко не всегда может помочь справиться с серьезными заболеваниями и существенно улучшить состояние человека. Ведь такой способ оздоровления является больше профилактикой, чем лечением, поскольку основан на задействовании ресурсов лишь самого организма. А их в большинстве случаев недостаточно для полноценного излечивания, т.к. энергетический потенциал подавляющего большинства людей, живущих на планете, патологически снижен. На сегодняшний день подобный подход к лечению и оздоровлению организма уже можно считать вчерашним днем, поскольку группе российских ученых под руководством Константина Семеновича Верещагина, изобретателя в области нанотехнологий, удалось создать и применить на практике уникальный способ концентрации колоссального объема энергии и информации, соответствующей свойствам здоровой клетки, в воде, воздействие которой на организм человека является беспрецедентным по уровню эффективности по сравнению с другими видами лечебной воды, в том числе и структурированной воды. При применении данного вида Воды осуществляется дополнительное мощное энергообеспечение организма на клеточном уровне, в результате чего энергетика всех клеток (в том числе клеток иммунной и нервной систем) человека возрастает в сотни раз, что и приводит к их постоянному полноценному обновлению, росту обменного процесса и иммунитета в десятки раз. При таком комплексном подходе восстановительный процесс протекает изнутри по всем направлениям, а это значит, что организм, омолаживаясь, одновременно избавляется практически от любого заболевания. С восстановлением энергетики происходит саморегуляция всех жизненных систем, оздоровление организма и улучшение качества жизни человека.
Re: Родники около Рязани
Хм... Ещё можно включить запись кашпировского или освятить воду... Кстати вода на крещенье вроде как стерильна из за холодной погоды - так что можно пить прямо из рек. А ещё - если верить что вода может вылечить - то можно и не замораживать, а просто применять сразу после наливания
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Родники около Рязани
GlebAl писал(а):Кстати вода на крещенье вроде как стерильна из за холодной погоды
Шутка?
Re: Родники около Рязани
GlebAl писал(а):Хм... Ещё можно включить запись кашпировского или освятить воду... Кстати вода на крещенье вроде как стерильна из за холодной погоды - так что можно пить прямо из рек. А ещё - если верить что вода может вылечить - то можно и не замораживать, а просто применять сразу после наливания
Только из Москва-реки не пробуй!
Re: Родники около Рязани
Вспоминаю один случай из жизни.
Поехали как-то на косяк по работе в район Кириц, а там святой ичточник. Не знаем где он, решили спросить, нам и обьяснили:
-Вон там очистные сооружения видите, а от них метров 15 влево и источник святой.
Чета воду брать не захотелось, да и к другим всяким источникам теперь с опаской отношусь.
Поехали как-то на косяк по работе в район Кириц, а там святой ичточник. Не знаем где он, решили спросить, нам и обьяснили:
-Вон там очистные сооружения видите, а от них метров 15 влево и источник святой.
Чета воду брать не захотелось, да и к другим всяким источникам теперь с опаской отношусь.
Слишком редкая, чтобы сдохнуть...
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Родники около Рязани
Avrely писал(а):Только из Москва-реки не пробуй!
Угу... Чистый, стерильный цианид.
Re: Родники около Рязани
Виталич писал(а):Структурированная вода и оздоровление организма
Чушь-то какая...
Re: Родники около Рязани
GlebAl
А еще говорят, что некоторые бактерии замерзают, а потом оттаивают...
Кстати вода на крещенье вроде как стерильна из за холодной погоды - так что можно пить прямо из рек.
А еще говорят, что некоторые бактерии замерзают, а потом оттаивают...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Родники около Рязани
Вода нормальная, народу за ней приходит много, на машинах подъезжают почти к роднику. Находиться тут https://maps.yandex.ru/-/CVH4YBjqfox писал(а):Слышала, что есть родник в Песочне (за 5-м м/районом). Может кто подскажет где его найти и хорошая ли там вода?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3373
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Родники около Рязани
Hukaro писал(а): Находиться тут
Мдя... похоже, в требованиях о найме на работу рекламных агентов уже достаточно 3 класса советской школы или ЕГЭ современной...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Оформить заявку на данный товар
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