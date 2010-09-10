Сообщение ElizZ » 20 апр 2016, 09:02

Как часто вы балуете своих любимцев покупкой одежды и игрушек? Каков на ваш взгляд ассортимент данной продукции в городе?

я не поверю что никто не одевает кошек и собак в забавные вещички! Такого просто не может быть )Например я на новый год шапку коту покупала специальную и он бегал веселил меня ))Конечно надо выбирать удобные вещи, чтоб не доставляли большого дискомфорта животному.Судя по фотографиям, которые я нашла в сети - все таки любителей достаточно )