Собаки!!!

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ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: Собаки!!!

Сообщение ElizZ » 02 апр 2016, 14:50

хотел бы приобрести овчарку, может кто знает где продается?


Если хотите с документами - то лучше у заводчиков брать, погуглите, присмотрите, какие именно родители вам понравятся, тем более многие сейчас практикуют доставку в другой город, если по близости не найдете.
Посмотрите эту статью про щенков, как правильно выбрать здоровенького и крепкого, надеюсь вам поможет
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Myndreskul
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 21:37

Re: Собаки!!!

Сообщение Myndreskul » 17 апр 2016, 15:50

Обожаю собак
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ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: Одежда для четвероногих друзей

Сообщение ElizZ » 20 апр 2016, 09:02

Как часто вы балуете своих любимцев покупкой одежды и игрушек? Каков на ваш взгляд ассортимент данной продукции в городе?



я не поверю что никто не одевает кошек и собак в забавные вещички! Такого просто не может быть )
Например я на новый год шапку коту покупала специальную и он бегал веселил меня ))
Конечно надо выбирать удобные вещи, чтоб не доставляли большого дискомфорта животному.
Судя по фотографиям, которые я нашла в сети - все таки любителей достаточно )
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Одежда для четвероногих друзей

Сообщение Antipov » 20 апр 2016, 09:31

ElizZ писал(а):Судя по фотографиям, которые я нашла в сети

Пожалуйста, не надо здесь размещать ссылки на сторонние ресурсы. Реклама на форуме запрещена.
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Mani
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 май 2016, 18:13

Re: Собаки!!!

Сообщение Mani » 17 май 2016, 18:25

Очень хочу собаачку)) Хааски)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Собаки!!!

Сообщение ФрекенСнорк » 23 июл 2016, 09:58

http://www.livejournal.com/media/412965.html
Борзыми щенками. Трудных подростков перевоспитывают собаки
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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SorokinBoris358
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 12:18

Re: Собаки!!!

Сообщение SorokinBoris358 » 49 минут назад

Интересная статья как ухаживать за собакой в домашних условиях.
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