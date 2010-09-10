Собаки!!!
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Re: Собаки!!!
хотел бы приобрести овчарку, может кто знает где продается?
Если хотите с документами - то лучше у заводчиков брать, погуглите, присмотрите, какие именно родители вам понравятся, тем более многие сейчас практикуют доставку в другой город, если по близости не найдете.
Посмотрите эту статью про щенков, как правильно выбрать здоровенького и крепкого, надеюсь вам поможет
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 21:37
Re: Собаки!!!
Обожаю собак
Re: Одежда для четвероногих друзей
Как часто вы балуете своих любимцев покупкой одежды и игрушек? Каков на ваш взгляд ассортимент данной продукции в городе?
я не поверю что никто не одевает кошек и собак в забавные вещички! Такого просто не может быть )
Например я на новый год шапку коту покупала специальную и он бегал веселил меня ))
Конечно надо выбирать удобные вещи, чтоб не доставляли большого дискомфорта животному.
Судя по фотографиям, которые я нашла в сети - все таки любителей достаточно )
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Одежда для четвероногих друзей
ElizZ писал(а):Судя по фотографиям, которые я нашла в сети
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Re: Собаки!!!
Очень хочу собаачку)) Хааски)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Собаки!!!
http://www.livejournal.com/media/412965.html
Борзыми щенками. Трудных подростков перевоспитывают собаки
Борзыми щенками. Трудных подростков перевоспитывают собаки
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:18
Re: Собаки!!!
Интересная статья как ухаживать за собакой в домашних условиях.
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