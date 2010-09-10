Какой ноутбук купить?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Oncilis
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
- Откуда: Рязань
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Re: Какой ноутбук купить?
LG бери, годные делают. У меня HP и я жалею, что не LG
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Какой ноутбук купить?
Я бы порекомендовал Fujitsu Lifebook A512. Очень достойная модель, батарея спокойно держит 12 часов для работы в текстовых редакторах при минимальной подсветке. Легкий, удобный, предусмотрена водонепроницаемая клавиатура и возможность заряжать гаджеты от батареи ноутбука даже в выключенном состоянии. Если не заинтересовал, посмотри обзор бюджетных ноутбуков, это лучшие на данный момент решения за такую цену.
Re: Какой ноутбук купить?
Samsung мне очень нравится компания. Всегда качественная техника у них.
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