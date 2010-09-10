Какой ноутбук купить?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Oncilis
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
Откуда: Рязань
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Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение Oncilis » 21 ноя 2016, 00:22

LG бери, годные делают. У меня HP и я жалею, что не LG
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение typical_ryazanets » 30 ноя 2016, 06:18

Я бы порекомендовал Fujitsu Lifebook A512. Очень достойная модель, батарея спокойно держит 12 часов для работы в текстовых редакторах при минимальной подсветке. Легкий, удобный, предусмотрена водонепроницаемая клавиатура и возможность заряжать гаджеты от батареи ноутбука даже в выключенном состоянии. Если не заинтересовал, посмотри обзор бюджетных ноутбуков, это лучшие на данный момент решения за такую цену.
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Anzhela
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 21:22

Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение Anzhela » 33 минуты назад

Samsung мне очень нравится компания. Всегда качественная техника у них.
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