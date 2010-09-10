Какой ноутбук купить?
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Какой ноутбук купить?
Я бы порекомендовал Fujitsu Lifebook A512. Очень достойная модель, батарея спокойно держит 12 часов для работы в текстовых редакторах при минимальной подсветке. Легкий, удобный, предусмотрена водонепроницаемая клавиатура и возможность заряжать гаджеты от батареи ноутбука даже в выключенном состоянии. Если не заинтересовал, посмотри обзор бюджетных ноутбуков, это лучшие на данный момент решения за такую цену.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Какой ноутбук купить?
Вот это хороший вариант, присмотритесь - Ноутбук ASUS X302UA
Re: Какой ноутбук купить?
Недавно тоже присматривала себе новый нотубук, но нужен был ноут с диагональю 14 дюймов, нашла хорошую статью с топ моделями 2017 года https://tehnoobzor.com/tests-reviews/to ... uymov.html, она помогла определится с выбором, выбрала Ноутбук Acer Swift 1))
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