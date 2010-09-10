Сообщение Anatup » 23 июн 2018, 02:46

Раз уж вы решили купить ПК, то нужно выбрать правильный, чтобы он вас устраивал не только по внешним параметрам, но и по внутреннему содержимому. Как же сделать этот правильный выбор. Вот здесь https://ichip.ru/kak-kupit-pravilnyjj-p ... ashni.html есть подробное описание компьютеров. Так что изучите все детально и смело идите за долгожданной покупкой, уже с полным арсеналом знаний и четким пониманием того, что вы хотите.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.