Какой ноутбук купить?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение typical_ryazanets » 30 ноя 2016, 06:18

Я бы порекомендовал Fujitsu Lifebook A512. Очень достойная модель, батарея спокойно держит 12 часов для работы в текстовых редакторах при минимальной подсветке. Легкий, удобный, предусмотрена водонепроницаемая клавиатура и возможность заряжать гаджеты от батареи ноутбука даже в выключенном состоянии. Если не заинтересовал, посмотри обзор бюджетных ноутбуков, это лучшие на данный момент решения за такую цену.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение Зинаидушка » 29 авг 2017, 15:37

Вот это хороший вариант, присмотритесь - Ноутбук ASUS X302UA
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IvankaM
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 07:41

Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение IvankaM » 17 дек 2017, 20:02

Недавно тоже присматривала себе новый нотубук, но нужен был ноут с диагональю 14 дюймов, нашла хорошую статью с топ моделями 2017 года https://tehnoobzor.com/tests-reviews/to ... uymov.html, она помогла определится с выбором, выбрала Ноутбук Acer Swift 1))
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение Anatup » 23 июн 2018, 02:46

Раз уж вы решили купить ПК, то нужно выбрать правильный, чтобы он вас устраивал не только по внешним параметрам, но и по внутреннему содержимому. Как же сделать этот правильный выбор. Вот здесь https://ichip.ru/kak-kupit-pravilnyjj-p ... ashni.html есть подробное описание компьютеров. Так что изучите все детально и смело идите за долгожданной покупкой, уже с полным арсеналом знаний и четким пониманием того, что вы хотите.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение Зинаидушка » 28 июл 2018, 19:50

Советую марку Асус, эти ноуты стабильные в работе.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Какой ноутбук купить?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:49

Лично я пользуюсь уже вторым HP и очень доволен. Так что можешь его смело покупать
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