Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 03 апр 2016, 22:52

volgovod писал(а): Что там отмоешь за 10 минут и сам весь грязный как чёрт, не понимаю я это самообслуживание, проще на мойке нормальной 150 рублей автодуш с шампунем.

Ну как бы так и ... не такВнедорожник/кроссовер - один фиг 300 рублей улетитну а что-то типа матиза думаю в 100 руб уложиться можно, и то в зависимости от степени загрязненности,но на самом деле, за 100 руб только успел ребенку самокат как следует отмытьЗавтра ради интереса поеду на Высоковольтную помою сам, посмотрю во сколько встанет!