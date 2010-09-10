Автомойки

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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MSN
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:10

Re: Автомойки

Сообщение MSN » 14 дек 2015, 18:51

На московском есть, там очереди нет!
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сомневающийся
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 11:05

Re: Автомойки

Сообщение сомневающийся » 11 янв 2016, 11:21

Тоже интересно про сухую мойку. Товарисчи, не проходите мимо, черканите отзыв.
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Bionide
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 16:25

Re: Автомойки

Сообщение Bionide » 26 фев 2016, 12:04

Я обычно мою сам на выходных. Просто редко езжу.
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Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: Автомойки

Сообщение Stanok25 » 26 фев 2016, 14:42

Последнее время пользуюсь мойкой самообслуживания. 100 рублей и 10 минут времени и машина чистая. Очень удобно - дом не далеко, а гараж совсем рядом.Перед этим тоже думал о минимойке, но минусы победили плюсов: в гараж надо возить воду на себе, а на даче очень низкое напряжение под нагрузкой, да и цена этих замечательных агрегатов очень не гуманная.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Автомойки

Сообщение volgovod » 02 апр 2016, 15:23

Что там отмоешь за 10 минут и сам весь грязный как чёрт, не понимаю я это самообслуживание, проще на мойке нормальной 150 рублей автодуш с шампунем.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7174
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Автомойки

Сообщение ivanes » 02 апр 2016, 15:47

volgovod
Где в Рязани мойка с шампунем и за 150 руб?
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Автомойки

Сообщение volgovod » 02 апр 2016, 17:25

Да везде просто помыть с шампунем и не вытирать стоить 150-200 рублей для легковушки.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: Автомойки

Сообщение Stanok25 » 02 апр 2016, 17:38

volgovod, попробуй, и тебе понравится!!!
Я, конечно, понимаю, мойка авто - это ритуал: привозная вода, пиво, шампунь, шашлыки и несколько часов. Сам это проходил. Сейчас за мойку самообслуживания. Личное ИМХО, на обычных мойках моют без души: заплати и п...
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Автомойки

Сообщение volgovod » 02 апр 2016, 17:58

Делать мне нечего, сам никогда почти не мою, за 200 рублей на мойке отлично моют с пеной. А самообслуживание дороже выйдет.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Автомойки

Сообщение Raider » 02 апр 2016, 21:02

volgovod писал(а):Что там отмоешь за 10 минут и сам весь грязный как чёрт, не понимаю я это самообслуживание, проще на мойке нормальной 150 рублей автодуш с шампунем.
Согласен..
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Автомойки

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 03 апр 2016, 22:52

volgovod писал(а):Что там отмоешь за 10 минут и сам весь грязный как чёрт, не понимаю я это самообслуживание, проще на мойке нормальной 150 рублей автодуш с шампунем.


Ну как бы так и ... не так
Внедорожник/кроссовер - один фиг 300 рублей улетит
ну а что-то типа матиза думаю в 100 руб уложиться можно, и то в зависимости от степени загрязненности,
но на самом деле, за 100 руб только успел ребенку самокат как следует отмыть

Завтра ради интереса поеду на Высоковольтную помою сам, посмотрю во сколько встанет!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Автомойки

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 28 сен 2016, 23:58

andrey1980 писал(а):Очень долго искал в Рязани мастерскую,где делают АКВАПРИНТ, чтобы и близко и качественно и недорого!
Ваша мастерская оказалась находкой!
Порадовало внимательное и профессиональное отношение к задаче. Большое спасибо вам АКВАПРИНТ62
https://vk.com/62aquaprint!
Оживили интерьер моего авто))
Теперь обязательно принесу детальки из салона второго авто!))) Удачи вам!


Разговор сам с собой - признак сумасшествия (С)

1 - фото ацтой
2 - фото более или менее
3 - фото хуже не бывает

Вердикт - оригинал был куда более привлекателен
P/S не уродуйте нормальные вещи!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Автомойки

Сообщение listen10 » 26 ноя 2016, 20:45

Ничего нового,чесалось пару дней помыть машину. Сегодня решился,начал мыть,и пошел снег,... дальше объяснять не надо. Я что,могу погодой управлять или предсказывать? Вот воробьи,они знают когда в пыли валяться,меня-то какой хрен дёрнул машину мыть?
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3699
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Автомойки

Сообщение Vredtech » 26 ноя 2016, 22:19

listen10 писал(а): Я что,могу погодой управлять или предсказывать?


Пользоваться этим надо :D Вот летом лень огород поливать, машинку помыл, и опа - дождик идёт.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Автомойки

Сообщение listen10 » 27 ноя 2016, 09:12

Vredtech писал(а):
listen10 писал(а): Я что,могу погодой управлять или предсказывать?


Пользоваться этим надо :D Вот летом лень огород поливать, машинку помыл, и опа - дождик идёт.


Изя уже бизнес - планы рисует, меркует с Гидрометом замутить :wink:
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VadimOrkovu4
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39

Re: Автомойки

Сообщение VadimOrkovu4 » 28 ноя 2016, 23:12

на какой кто моет?
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carwashshop
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 дек 2016, 17:10

Re: Автомойки

Сообщение carwashshop » 26 дек 2016, 17:12

мы предлагаем запчасти и комплектующие для автомоек и моек самообслуживания
carwashshop.ru
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gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 09:34

Re: Автомойки

Сообщение gtaa » Сегодня, 20:12

моя машина плохо пахла, мне сказали о ODORGONE, я купил ее, и теперь я пользуюсь ею, она пахнет, все отлично, она хорошо пахнет
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