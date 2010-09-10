Автомойки
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Re: Автомойки
На московском есть, там очереди нет!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 11:05
Re: Автомойки
Тоже интересно про сухую мойку. Товарисчи, не проходите мимо, черканите отзыв.
Re: Автомойки
Я обычно мою сам на выходных. Просто редко езжу.
Re: Автомойки
Последнее время пользуюсь мойкой самообслуживания. 100 рублей и 10 минут времени и машина чистая. Очень удобно - дом не далеко, а гараж совсем рядом.Перед этим тоже думал о минимойке, но минусы победили плюсов: в гараж надо возить воду на себе, а на даче очень низкое напряжение под нагрузкой, да и цена этих замечательных агрегатов очень не гуманная.
Re: Автомойки
Что там отмоешь за 10 минут и сам весь грязный как чёрт, не понимаю я это самообслуживание, проще на мойке нормальной 150 рублей автодуш с шампунем.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Автомойки
volgovod
Где в Рязани мойка с шампунем и за 150 руб?
Где в Рязани мойка с шампунем и за 150 руб?
Re: Автомойки
Да везде просто помыть с шампунем и не вытирать стоить 150-200 рублей для легковушки.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Автомойки
volgovod, попробуй, и тебе понравится!!!
Я, конечно, понимаю, мойка авто - это ритуал: привозная вода, пиво, шампунь, шашлыки и несколько часов. Сам это проходил. Сейчас за мойку самообслуживания. Личное ИМХО, на обычных мойках моют без души: заплати и п...
Я, конечно, понимаю, мойка авто - это ритуал: привозная вода, пиво, шампунь, шашлыки и несколько часов. Сам это проходил. Сейчас за мойку самообслуживания. Личное ИМХО, на обычных мойках моют без души: заплати и п...
Re: Автомойки
Делать мне нечего, сам никогда почти не мою, за 200 рублей на мойке отлично моют с пеной. А самообслуживание дороже выйдет.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Автомойки
Согласен..volgovod писал(а):Что там отмоешь за 10 минут и сам весь грязный как чёрт, не понимаю я это самообслуживание, проще на мойке нормальной 150 рублей автодуш с шампунем.
Re: Автомойки
volgovod писал(а):Что там отмоешь за 10 минут и сам весь грязный как чёрт, не понимаю я это самообслуживание, проще на мойке нормальной 150 рублей автодуш с шампунем.
Ну как бы так и ... не так
Внедорожник/кроссовер - один фиг 300 рублей улетит
ну а что-то типа матиза думаю в 100 руб уложиться можно, и то в зависимости от степени загрязненности,
но на самом деле, за 100 руб только успел ребенку самокат как следует отмыть
Завтра ради интереса поеду на Высоковольтную помою сам, посмотрю во сколько встанет!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Автомойки
andrey1980 писал(а):Очень долго искал в Рязани мастерскую,где делают АКВАПРИНТ, чтобы и близко и качественно и недорого!
Ваша мастерская оказалась находкой!
Порадовало внимательное и профессиональное отношение к задаче. Большое спасибо вам АКВАПРИНТ62
https://vk.com/62aquaprint!
Оживили интерьер моего авто))
Теперь обязательно принесу детальки из салона второго авто!))) Удачи вам!
Разговор сам с собой - признак сумасшествия (С)
1 - фото ацтой
2 - фото более или менее
3 - фото хуже не бывает
Вердикт - оригинал был куда более привлекателен
P/S не уродуйте нормальные вещи!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Автомойки
Ничего нового,чесалось пару дней помыть машину. Сегодня решился,начал мыть,и пошел снег,... дальше объяснять не надо. Я что,могу погодой управлять или предсказывать? Вот воробьи,они знают когда в пыли валяться,меня-то какой хрен дёрнул машину мыть?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3734
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Автомойки
listen10 писал(а): Я что,могу погодой управлять или предсказывать?
Пользоваться этим надо Вот летом лень огород поливать, машинку помыл, и опа - дождик идёт.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Автомойки
Vredtech писал(а):listen10 писал(а): Я что,могу погодой управлять или предсказывать?
Пользоваться этим надо Вот летом лень огород поливать, машинку помыл, и опа - дождик идёт.
Изя уже бизнес - планы рисует, меркует с Гидрометом замутить
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: Автомойки
на какой кто моет?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 17:10
Re: Автомойки
мы предлагаем запчасти и комплектующие для автомоек и моек самообслуживания
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Re: Автомойки
Как здорово, когда частный дом. Хочешь мой машину, хочешь жарь шашлык
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 308
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Автомойки
Привет всем. У меня недавно как раз была проблема с поиском такого сервиса в Москве, который мог бы крупногабаритные авто принимать для очистки, по итогу по совету знакомого здесь мойка автомобилей грузовых автомобилей нашёл оптимальный вариант, рекмендую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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