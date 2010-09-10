Сообщение ZZ » 22 авг 2011, 14:45

Там все это объясняется с точки зрения гормональных процессов, но для меня это темный лес - я не медик. Я использую при объяснении этого процесса образные, ненаучные выражения.

Более полувека длился эксперимент британских ученых, позволивший выявить влияние кормления грудью на успешность построения карьеры и социальное положение. Наблюдение над судьбами 1400 участников исследования длилось 60 лет. В результате исследования было выяснено, что детям, которые находились на грудном вскармливании, на 41% чаще удавалось достичь более высокого социального статуса.

Совместная работа британских и американских ученых в течение 10 лет показала, что кормление грудью ребенка, как минимум 4 месяца, способно улучшить функцию легких и сделать их более крепкими. Результаты исследования были опубликованы в журнале Thorax.

По мнению специалистов, разная техника и продолжительность всасывания частично влияют на формирование крепких легких. Если ученым удастся точно доказать эту взаимосвязь, то они предлагают создать новый дизайн бутылочек для кормления с учетом новых сведений.

Британские и ирландские врачи начали первое в мире исследование риска, которому подвержены дети, находящиеся на грудном вскармливании. Поводом для исследования стали участившиеся случаи тяжелого обезвоживания у таких детей.

Изучая влияние продолжительности грудного вскармливания на дальнейшее состояние ребенка, британские ученые пришли к неожиданному выводу: продолжительное кормление грудью повышает риск развития заболеваний сердца. Исследованию подверглась группа из 331 человека в возрасте от 20 до 28 лет, все исследуемые появились на свет в роддоме одной и той же больницы.

KatusaНу а зачем пытаться объяснять то, в чем не разбираешься, да еще "образными ненаучными выражениями"? Лучше уж действуйте просто личным примером, раз вы троих выкормили, а грудь в отличной форме.А эти все ваши ссылки на английский сайт и слепое копирование кучи умных слов - курам на смех. Оставьте уж рассказы и объяснения специалистам вашего центра. Если они настоящие специалисты.В чем после вашей "рекламы" можно засомневаться.А сайты на английском - это исследования британских ученых? Ой, я так люблю эти исследования! Британские ученые - они вообще монстры исследований! Остап Бендер плачет от зависти.50 лет деньги из налогоплательщиков качали - и на что!!!Тут всего 10 лет, но тоже не кисло. И американцы примазались.Тут ирландцы позавидовали и пристроились.А иногда результаты исследований бывают и такие.Чтобы мы делали без исследований британских ученых в области грудного кормления...