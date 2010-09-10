Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
...центр "Йога-асана" - 250 рублей разовое посещение. Этот список можно продолжать, но надо ли? О ценовой политике можно спорить долго, но это вряд ли будет продуктивно. По поводу достоверной информации о ГВ и форме груди: исследования и утверждения есть по этим ссылкам (на английском, но возможно, там есть услуга перевода): http://www.endotext.com/pregnancy/pregn ... nancy5.htm http://www.bbmb.iastate.edu/ http://www.nyas.org
Если вкратце, то речь про что, когда уровень пролактина заметно снижается, начинается разрушение клеток: в молочной железе "отмирают" альвеолы, дегенеративными ферментами позднего молока растворяются соединительно-тканные волокна, загустевают многочисленные кровеносные сосуды. Происходит естественная смерть клеток, называемая аптозом, который, в отличие от некроза, является частью нормального процесса роста. Масса молочной железы уменьшается и грудь возвращается в добеременное состояние. Железистая ткань начинает заменяться жировой и молочная железа возвращается к состоянию груди "зрелой девственницы" ( , термин, используемый зарубежными исследователями). Там все это объясняется с точки зрения гормональных процессов, но для меня это темный лес - я не медик. Я использую при объяснении этого процесса образные, ненаучные выражения. Да, кстати, этим и объясняют ученые исчезновение на фоне продолжительной лактации миом и всяких неприятных образований в груди!!
Если вкратце, то речь про что, когда уровень пролактина заметно снижается, начинается разрушение клеток: в молочной железе "отмирают" альвеолы, дегенеративными ферментами позднего молока растворяются соединительно-тканные волокна, загустевают многочисленные кровеносные сосуды. Происходит естественная смерть клеток, называемая аптозом, который, в отличие от некроза, является частью нормального процесса роста. Масса молочной железы уменьшается и грудь возвращается в добеременное состояние. Железистая ткань начинает заменяться жировой и молочная железа возвращается к состоянию груди "зрелой девственницы" ( , термин, используемый зарубежными исследователями). Там все это объясняется с точки зрения гормональных процессов, но для меня это темный лес - я не медик. Я использую при объяснении этого процесса образные, ненаучные выражения. Да, кстати, этим и объясняют ученые исчезновение на фоне продолжительной лактации миом и всяких неприятных образований в груди!!
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Katusa
Ну а зачем пытаться объяснять то, в чем не разбираешься, да еще "образными ненаучными выражениями"? Лучше уж действуйте просто личным примером, раз вы троих выкормили, а грудь в отличной форме.
А эти все ваши ссылки на английский сайт и слепое копирование кучи умных слов - курам на смех. Оставьте уж рассказы и объяснения специалистам вашего центра. Если они настоящие специалисты. В чем после вашей "рекламы" можно засомневаться.
А сайты на английском - это исследования британских ученых? Ой, я так люблю эти исследования! Британские ученые - они вообще монстры исследований! Остап Бендер плачет от зависти.
http://www.babyeda.ru/articles.html?id=27
Более полувека длился эксперимент британских ученых, позволивший выявить влияние кормления грудью на успешность построения карьеры и социальное положение. Наблюдение над судьбами 1400 участников исследования длилось 60 лет. В результате исследования было выяснено, что детям, которые находились на грудном вскармливании, на 41% чаще удавалось достичь более высокого социального статуса.
50 лет деньги из налогоплательщиков качали - и на что!!!
http://inet-med.ru/content/view/639/93/
Совместная работа британских и американских ученых в течение 10 лет показала, что кормление грудью ребенка, как минимум 4 месяца, способно улучшить функцию легких и сделать их более крепкими. Результаты исследования были опубликованы в журнале Thorax.
По мнению специалистов, разная техника и продолжительность всасывания частично влияют на формирование крепких легких. Если ученым удастся точно доказать эту взаимосвязь, то они предлагают создать новый дизайн бутылочек для кормления с учетом новых сведений.
Тут всего 10 лет, но тоже не кисло. И американцы примазались.
http://www.orthomed.ru/news.php?id=24373
Британские и ирландские врачи начали первое в мире исследование риска, которому подвержены дети, находящиеся на грудном вскармливании. Поводом для исследования стали участившиеся случаи тяжелого обезвоживания у таких детей.
Тут ирландцы позавидовали и пристроились.
http://www.babyeda.ru/articles.html?id=35
Изучая влияние продолжительности грудного вскармливания на дальнейшее состояние ребенка, британские ученые пришли к неожиданному выводу: продолжительное кормление грудью повышает риск развития заболеваний сердца. Исследованию подверглась группа из 331 человека в возрасте от 20 до 28 лет, все исследуемые появились на свет в роддоме одной и той же больницы.
А иногда результаты исследований бывают и такие.
Чтобы мы делали без исследований британских ученых в области грудного кормления...
Там все это объясняется с точки зрения гормональных процессов, но для меня это темный лес - я не медик. Я использую при объяснении этого процесса образные, ненаучные выражения.
Ну а зачем пытаться объяснять то, в чем не разбираешься, да еще "образными ненаучными выражениями"? Лучше уж действуйте просто личным примером, раз вы троих выкормили, а грудь в отличной форме.
А эти все ваши ссылки на английский сайт и слепое копирование кучи умных слов - курам на смех. Оставьте уж рассказы и объяснения специалистам вашего центра. Если они настоящие специалисты. В чем после вашей "рекламы" можно засомневаться.
А сайты на английском - это исследования британских ученых? Ой, я так люблю эти исследования! Британские ученые - они вообще монстры исследований! Остап Бендер плачет от зависти.
http://www.babyeda.ru/articles.html?id=27
Более полувека длился эксперимент британских ученых, позволивший выявить влияние кормления грудью на успешность построения карьеры и социальное положение. Наблюдение над судьбами 1400 участников исследования длилось 60 лет. В результате исследования было выяснено, что детям, которые находились на грудном вскармливании, на 41% чаще удавалось достичь более высокого социального статуса.
50 лет деньги из налогоплательщиков качали - и на что!!!
http://inet-med.ru/content/view/639/93/
Совместная работа британских и американских ученых в течение 10 лет показала, что кормление грудью ребенка, как минимум 4 месяца, способно улучшить функцию легких и сделать их более крепкими. Результаты исследования были опубликованы в журнале Thorax.
По мнению специалистов, разная техника и продолжительность всасывания частично влияют на формирование крепких легких. Если ученым удастся точно доказать эту взаимосвязь, то они предлагают создать новый дизайн бутылочек для кормления с учетом новых сведений.
Тут всего 10 лет, но тоже не кисло. И американцы примазались.
http://www.orthomed.ru/news.php?id=24373
Британские и ирландские врачи начали первое в мире исследование риска, которому подвержены дети, находящиеся на грудном вскармливании. Поводом для исследования стали участившиеся случаи тяжелого обезвоживания у таких детей.
Тут ирландцы позавидовали и пристроились.
http://www.babyeda.ru/articles.html?id=35
Изучая влияние продолжительности грудного вскармливания на дальнейшее состояние ребенка, британские ученые пришли к неожиданному выводу: продолжительное кормление грудью повышает риск развития заболеваний сердца. Исследованию подверглась группа из 331 человека в возрасте от 20 до 28 лет, все исследуемые появились на свет в роддоме одной и той же больницы.
А иногда результаты исследований бывают и такие.
Чтобы мы делали без исследований британских ученых в области грудного кормления...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
ZZ писал(а):Приведите достоверную информацию, что это так - и я вам поверю.
Привела. Как относиться к этой информации - каждый решает сам для себя. Откуда у Вас полномочия указывать мне, что объяснять, а что не надо? Вы уверены, что подобные выпады в мой адрес: "Почему вы до сих пор не написали диссертацию?... Такого бреда я давно не слышала, прикольно.... Аффтар пеши есче.... А эти все ваши ссылки на английский сайт и слепое копирование кучи умных слов - курам на смех...." - это способ коммуникации вменяемого человека? И Вы теперь так и будете кочевать за мной из темы в тему, при случае высказывая свое презрение к "Фамилитету"?
Можете не отвечать. Ответы я знаю. Всего доброго.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
И вам не хворать.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Может быть я попробую ответить?
Я за Вами не кочую, я наблюдаю в желании познать что-нибудь новое из области ГВ. Вот если бы только цены разовых посещений различных мероприятий регулярно не проскакивали...
Я выкормила грудью троих детей. Личный рекорд - 1 год 2 мес., худший - 4 месяца, пришлось прервать по медицинским показателям. В первом случае, согласно Вашей теории, клетки моего бюста еще не успели "научиться" переходить в материнское молоко. Слава тебе Господи, кто бы тогда у меня вырос. В последнем случае, почему-то грудь вошла в норму даже без растяжек.
Теперь о пользе длительного ГВ. У меня есть знакомые женщины, кормившие детей долго. Моя подруга кормила сына до 2-х лет и 3-х месяцев. Особой пользы ни для здоровья сына, ни для формы груди не наблюдалось. ее второй ребенок, отказавшийся от груди вскоре после рождения, гораздо здоровее первого.
Моего собственного внука кормили грудью до 3-х лет(подозреваю, что дольше, от меня просто скрыли). Ребенок не отличается богатырским здоровьем, а про форму груди мамы, я просто промолчу.
Может быть хватит уже вешать лапшу на уши молодым мамам, прикрываясь непонятными исследованиями неизвестно чего, незатейливо рекламируя разные сайты?
Я за Вами не кочую, я наблюдаю в желании познать что-нибудь новое из области ГВ. Вот если бы только цены разовых посещений различных мероприятий регулярно не проскакивали...
Я выкормила грудью троих детей. Личный рекорд - 1 год 2 мес., худший - 4 месяца, пришлось прервать по медицинским показателям. В первом случае, согласно Вашей теории, клетки моего бюста еще не успели "научиться" переходить в материнское молоко. Слава тебе Господи, кто бы тогда у меня вырос. В последнем случае, почему-то грудь вошла в норму даже без растяжек.
Теперь о пользе длительного ГВ. У меня есть знакомые женщины, кормившие детей долго. Моя подруга кормила сына до 2-х лет и 3-х месяцев. Особой пользы ни для здоровья сына, ни для формы груди не наблюдалось. ее второй ребенок, отказавшийся от груди вскоре после рождения, гораздо здоровее первого.
Моего собственного внука кормили грудью до 3-х лет(подозреваю, что дольше, от меня просто скрыли). Ребенок не отличается богатырским здоровьем, а про форму груди мамы, я просто промолчу.
Может быть хватит уже вешать лапшу на уши молодым мамам, прикрываясь непонятными исследованиями неизвестно чего, незатейливо рекламируя разные сайты?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Бабайка
Это не лапша, а еще один сравнительно честный способ отъема денег у населения.
Это не лапша, а еще один сравнительно честный способ отъема денег у населения.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Я выкормила грудью троих детей. Личный рекорд - 1 год 2 мес.
Простите, но это не "выкормила", а так, дала перекусить)))
Ну и опыт мифических "подруг" все-таки не катит. Я щас таких подруг, кормивших до посинения и теперь у них сплошь Добрыни Никитичи, могу целую кучу насочинять.
А вот свой собственный опыт это другой разговор.
Ну и потом, консультанты по ГВ видят (и знают о РЕАЛЬНЫХ проблемах) гораздо больше мам, нежели обычные мамы, даже с кучей знакомых.
А насчет отъема денег, так ведь консультант по ГВ это вообще-то общественная профессия))) Причем большинство информации об успешном ГВ есть в открытом доступе. А вот стремления педиатров скорее перевести деток на смесь - вот это да, попахивает отъемом денег. Думаю, ни для кого не секрет, что всяческие распространители всяческих хреней в очереди стоят к педиатрам (фармацевтическое лобби, ага).
Кормить грудью мамам ничего не стоит (в финансовом плане), поэтому не модно, так получается? Ведь для детки все самое лучшее и дорогое. Иначе скажут, что не любишь.
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Asteriy писал(а):Я выкормила грудью троих детей. Личный рекорд - 1 год 2 мес.
Простите, но это не "выкормила", а так, дала перекусить)))
Ну и опыт мифических "подруг" все-таки не катит. Я щас таких подруг, кормивших до посинения и теперь у них сплошь Добрыни Никитичи, могу целую кучу насочинять.
А вот свой собственный опыт это другой разговор.
Ну и потом, консультанты по ГВ видят (и знают о РЕАЛЬНЫХ проблемах) гораздо больше мам, нежели обычные мамы, даже с кучей знакомых.
А насчет отъема денег, так ведь консультант по ГВ это вообще-то общественная профессия))) Причем большинство информации об успешном ГВ есть в открытом доступе. А вот стремления педиатров скорее перевести деток на смесь - вот это да, попахивает отъемом денег. Думаю, ни для кого не секрет, что всяческие распространители всяческих хреней в очереди стоят к педиатрам (фармацевтическое лобби, ага).
Кормить грудью мамам ничего не стоит (в финансовом плане), поэтому не модно, так получается? Ведь для детки все самое лучшее и дорогое. Иначе скажут, что не любишь.
Вы вообще внимательно читать умеете?
Жена моего старшего сына кормила моего внука более трех лет. Я это видела своими глазами. Если это миф - тогда не знаю. А вот консультанты по ГВ ! Чего они только не знают.
Только они кормили грудью и только они знают о переходе клеток маминого бюста в молоко и о перерождении маминой груди. Все остальные просто невежды, они и понятия не имеют ни о чем, а уж если кто-то имеет свое собственное мнение по этому вопросу, все это уже приговор. А реклама фитнеса и йоги зачем? не совет, а реклама? Только исключительно из благих побуждений?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
бабайка писал(а): А вот консультанты по ГВ ! Чего они только не знают.
Только они кормили грудью и только они знают о переходе клеток маминого бюста в молоко и о перерождении маминой груди. Все остальные просто невежды, они и понятия не имеют ни о чем, а уж если кто-то имеет свое собственное мнение по этому вопросу, все это уже приговор. А реклама фитнеса и йоги зачем? не совет, а реклама? Только исключительно из благих побуждений?
Они много чего знают, причем все эти знания они получают на недельных курсах и семинарах, которые проводят такие же консультанты. Стать консультантом может любая женщина, кормившая ребенка грудью. Родила, кормишь, послушала лекции и - вперед.
Как мне доказывала одна "консультантка", не имеющая мед. образования, но с удовольствием дающая консультации по ГВ за деньги лопоухим мамам, "почему бы мне не заработать?".
Asteriy
А что это такое общественная профессия? Нельзя ли поподробнее? А то бабушек на скамейке тоже можно записать в общественные профессии - чем не информагентство?
И при чем тут "не модно"? Как раз сейчас "модно" кормить до 5 лет, рожать дома, рассуждать о разнице в воспитании "кесарят" и обычных детей, лечить детей по интернету, ругать врачей, отказываться от прививок и заниматься прочими "продвинутыми" вещами.
И насчет финансовой выгоды кормить грудью, все не так однозначно. Мама должна хорошо и правильно питаться, а это ой как недешево.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
И насчет финансовой выгоды кормить грудью, все не так однозначно. Мама должна хорошо и правильно питаться, а это ой как недешево.
Т.е. можно кушать сосиски, чипсы, запивать пивом, кормить ребенка смесью с витаминами Я думаю, что на смесях можно сэкономить ради нормального питания, то что здоровое питание улучшает общее состояние организма знаю по себе. Сыну 2,5 года кормлю грудью до сих пор - результат в уровне здоровья вижу, на знакомых глупо ссылаться т.к. мы не знаем многих факторов, дет.сад, наличие закаливания и т.д.
Один раз вызывала консультанта по ГВ в 2009 платила около 600 гублей за 3-ех часовой визит, не скажу что денег было не жалко, но в результате я хорошо сэкономила на бутылках, сосках, а вероятно и на смеси.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
olgaN писал(а):И насчет финансовой выгоды кормить грудью, все не так однозначно. Мама должна хорошо и правильно питаться, а это ой как недешево.
Т.е. можно кушать сосиски, чипсы, запивать пивом, кормить ребенка смесью с витаминами
Несколько странное понимание здорового и полноценнного питания для мамы. Странно, что еще не предложили водочки выпить для дезинфекции
Сыну 2,5 года кормлю грудью до сих пор - результат в уровне здоровья вижу, на знакомых глупо ссылаться т.к. мы не знаем многих факторов, дет.сад, наличие закаливания и т.д.
Для чистоты эксперимента должно быть два близнеца, которых растили бы одинаково, за исключением кормления. Одного бы до года кормили, а другого - лет до пяти. Тогда можно было бы говорить о влиянии долгого ГВ на здоровье, ум и другие параметры.
Не надо забывать, что кроме ГВ, есть еще и наследственность, предрасположенность и т.д. Так что все эти разговоры об улучшении здоровья и красоте бюста - в пользу бедных.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
ZZ
У меня вообще ощущение, что беседа идет с зазомбированными оппонентами, Ты им говоришь, я кормила, в моей семье было такое, слышишь в ответ"Непонятные подруги, миф, короче все фигня, кроме мнения специалистов по ГВ , особенно общественных и пр."
Разговор о правильном питании кормящей матери сводится к пиву и чипсам. Такое ощущение, что какие бы разумные аргументы против не приводились, они будут не просто опровергнуты, а по какой-то непонятной причине просто отброшены и разговор пойдет в одном и том же ключе.
Вопрос: почему я, имеющая опыт в кормлении грудью трижды не могу быть специалистом по ГВ? Я - из общественности или нет?
У меня вообще ощущение, что беседа идет с зазомбированными оппонентами, Ты им говоришь, я кормила, в моей семье было такое, слышишь в ответ"Непонятные подруги, миф, короче все фигня, кроме мнения специалистов по ГВ , особенно общественных и пр."
Разговор о правильном питании кормящей матери сводится к пиву и чипсам. Такое ощущение, что какие бы разумные аргументы против не приводились, они будут не просто опровергнуты, а по какой-то непонятной причине просто отброшены и разговор пойдет в одном и том же ключе.
Вопрос: почему я, имеющая опыт в кормлении грудью трижды не могу быть специалистом по ГВ? Я - из общественности или нет?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Бабайка
Да, есть такое ощущение.
Потому что у тебя клетки бюста в молоко не перешли. Так что не возьмут тебя в космонавты, тьфу, в консультанты!
У меня вообще ощущение, что беседа идет с зазомбированными оппонентами
Да, есть такое ощущение.
Вопрос: почему я, имеющая опыт в кормлении грудью трижды не могу быть специалистом по ГВ?
Потому что у тебя клетки бюста в молоко не перешли. Так что не возьмут тебя в космонавты, тьфу, в консультанты!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Всем привет, давно на форум не заглядывала. Случилась большая радость - ждем с мужем первенца. Если кто то порекомендует мне хорошего врача или акушерку буду очень благодарна.
Re: Ожидаем, рожаем и воспитываем! :)
Для наблюдения в ЖК? У меня 16 недель, все хожу выбираю С первенцем в 5 недель побежала, но врач уже ушел из ЖК
Re: Воспитание мальчика.
Да в воспитании ребенка , много разных нюансов , видела , что девочки уже поделились , молодцы, ну и кое-что хочу написать !
Как быть , если у Вас сын , его тоже нужно знать , как воспитывать . Воспитать настоящему мужчину — ответственного, мужественного, сильного и, конечно, счастливого — мечта каждой мамы мальчиков. Задача ответственная и достаточно сложная.
Психологи уверяют, что мамы мальчиков оказываются намного чаще в тупике, чем мамы девочек. Дело в том, что мужчины и женщины устроены по-разному. Конечно, не только в физическом плане, но и эмоционально. И проявляются эти отличия уже с раннего детства. Поведение мальчиков, зачастую шумных, «буйных», неусидчивых, может выводить маму из терпения, удивлять и огорчать.
И вот Вам хорошие советы , мамам у кого сыновья https://blizosti.net/sovety-mamam-kotorye-vospityvajut-synovej/ .
Как быть , если у Вас сын , его тоже нужно знать , как воспитывать . Воспитать настоящему мужчину — ответственного, мужественного, сильного и, конечно, счастливого — мечта каждой мамы мальчиков. Задача ответственная и достаточно сложная.
Психологи уверяют, что мамы мальчиков оказываются намного чаще в тупике, чем мамы девочек. Дело в том, что мужчины и женщины устроены по-разному. Конечно, не только в физическом плане, но и эмоционально. И проявляются эти отличия уже с раннего детства. Поведение мальчиков, зачастую шумных, «буйных», неусидчивых, может выводить маму из терпения, удивлять и огорчать.
И вот Вам хорошие советы , мамам у кого сыновья https://blizosti.net/sovety-mamam-kotorye-vospityvajut-synovej/ .
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей