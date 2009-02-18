Больной ребенок в саду
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Больной ребенок в саду
Я тоже болела во взрослом возрасте, т.к. дети болели в садике. У детей не было температуры, были только прыщи. Да, чесались несколько дней, мазали зеленкой. Но все прошло в течение недели. А когда заболела я, то сразу же поднялась высокая температура 40, прыщи вылезли сполшняком по всему телу. В отличие от детей, у которых их было мало. Меня зеленкой мазали не отдельные прыщики, а просто всю спину намазывали. Болело все тело, приходилось пить обезболивающие, т.к. при такой температуре надо лежать, а лежать - больно. Но конечно все прошло. Никаких меток ни у меня, ни у детей не осталось.
А кто знает, делают ли прививку против ветрянки?
А кто знает, делают ли прививку против ветрянки?
Re: Больной ребенок в саду
Делают. Недавно стали делать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 19 янв 2009, 12:23
Re: Больной ребенок в саду
ZZ писал(а):Maroshka62 я переболела ветрянкой в 25 лет. Дочь болела в садике. Взрослые болеют тяжелее.
а я и не писала что дети болеют легче, ZZ!!!
просто запомнилось что не легко это было, неделю чесаться...
Re: Больной ребенок в саду
Maroshka62 взрослые чешутся сильнее, ибо высыпаний значительно больше...
Между прочим вирус, вызывающий ветрянку, остается в организме на всю жизнь в "полусонном" состоянии, и может иногда проявлять себя межреберным герпесом или высыпаниями на губах.
Между прочим вирус, вызывающий ветрянку, остается в организме на всю жизнь в "полусонном" состоянии, и может иногда проявлять себя межреберным герпесом или высыпаниями на губах.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Больной ребенок в саду
Точно!
Поэтому и ждём ветрянку. Но всё равно неприятные ощущения есть.
И кстати мыться при ветрянке не только можно, но и нужно. Только не просто в воде, а лучше в отварах. Гигиена тут на первом месте.
Поэтому и ждём ветрянку. Но всё равно неприятные ощущения есть.
И кстати мыться при ветрянке не только можно, но и нужно. Только не просто в воде, а лучше в отварах. Гигиена тут на первом месте.
Если хочешь быть счастливым, будь им!
Re: Больной ребенок в саду
Начиталась всяких ужасов про ветрянку... Оказывается эта "безобидная" болезнь может вызвать очень тяжелые осложнения вплоть до менингита. И летальные исходы бывают. Хорошо, что не знала этого, когда дочка болела.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: Больной ребенок в саду
ZZ писал(а):Хорошо, что не знала этого, когда дочка болела.
Золотые слова!
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
Re: Больной ребенок в саду
BuTya писал(а):Точно!
Поэтому и ждём ветрянку. Но всё равно неприятные ощущения есть.
И кстати мыться при ветрянке не только можно, но и нужно. Только не просто в воде, а лучше в отварах. Гигиена тут на первом месте.
Мыться даже врачи советуют, вода помогает спастись от зуда, только под душем и в не очень теплой воде. Хотя лучше средствами специальными от зуда пользоваться, потому что на местах расчесывания могут остаться следы, а их уже ничем не убрать. Нас Поксклин спасал, язвочки быстро зажили, с зеленкой намного сложнее лечиться.
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