Больной ребенок в саду

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Victoria
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 апр 2006, 10:41
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Re: Больной ребенок в саду

Сообщение Victoria » 18 фев 2009, 10:37

Я тоже болела во взрослом возрасте, т.к. дети болели в садике. У детей не было температуры, были только прыщи. Да, чесались несколько дней, мазали зеленкой. Но все прошло в течение недели. А когда заболела я, то сразу же поднялась высокая температура 40, прыщи вылезли сполшняком по всему телу. В отличие от детей, у которых их было мало. Меня зеленкой мазали не отдельные прыщики, а просто всю спину намазывали. Болело все тело, приходилось пить обезболивающие, т.к. при такой температуре надо лежать, а лежать - больно. Но конечно все прошло. Никаких меток ни у меня, ни у детей не осталось.

А кто знает, делают ли прививку против ветрянки?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение tochka » 18 фев 2009, 11:26

Делают. Недавно стали делать.
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Maroshka62
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 12:23

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение Maroshka62 » 18 фев 2009, 19:38

ZZ писал(а):Maroshka62 я переболела ветрянкой в 25 лет. Дочь болела в садике. Взрослые болеют тяжелее.

а я и не писала что дети болеют легче, ZZ!!!
просто запомнилось что не легко это было, неделю чесаться...
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение ZZ » 19 фев 2009, 10:28

Maroshka62 взрослые чешутся сильнее, ибо высыпаний значительно больше... :)
Между прочим вирус, вызывающий ветрянку, остается в организме на всю жизнь в "полусонном" состоянии, и может иногда проявлять себя межреберным герпесом или высыпаниями на губах.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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BuTya
Гость RZN.info
Сообщения: 314
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение BuTya » 19 фев 2009, 10:52

Точно!
Поэтому и ждём ветрянку. Но всё равно неприятные ощущения есть.
И кстати мыться при ветрянке не только можно, но и нужно. Только не просто в воде, а лучше в отварах. Гигиена тут на первом месте.
Если хочешь быть счастливым, будь им!
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение ZZ » 19 фев 2009, 11:26

Начиталась всяких ужасов про ветрянку... Оказывается эта "безобидная" болезнь может вызвать очень тяжелые осложнения вплоть до менингита. И летальные исходы бывают. Хорошо, что не знала этого, когда дочка болела.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Ma-Mashka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 804
Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
Откуда: из Рязани

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение Ma-Mashka » 19 фев 2009, 18:52

ZZ писал(а):Хорошо, что не знала этого, когда дочка болела.

Золотые слова! :roll:
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение Поля » 04 мар 2018, 18:17

BuTya писал(а):Точно!
Поэтому и ждём ветрянку. Но всё равно неприятные ощущения есть.
И кстати мыться при ветрянке не только можно, но и нужно. Только не просто в воде, а лучше в отварах. Гигиена тут на первом месте.

Мыться даже врачи советуют, вода помогает спастись от зуда, только под душем и в не очень теплой воде. Хотя лучше средствами специальными от зуда пользоваться, потому что на местах расчесывания могут остаться следы, а их уже ничем не убрать. Нас Поксклин спасал, язвочки быстро зажили, с зеленкой намного сложнее лечиться.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Больной ребенок в саду

Сообщение Ложкина » Сегодня, 01:34

Моя дочь ходит в садик уже третий год, и все это время она постоянно болела. Я с двух работ уже увольнялась, сменила нескольких врачей. И вот в начале осени при очередной простуде нам назначили Виферон в свечах. Курс 5 дней, мы столько и лечились, и по-моему после этого мой ребенок окреп. Лечились в декабре, мы до сих пор тьфу-тьфу-тьфу не болеем.
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