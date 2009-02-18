Сообщение BuTya » 19 фев 2009, 10:52

Точно!

Поэтому и ждём ветрянку. Но всё равно неприятные ощущения есть.

И кстати мыться при ветрянке не только можно, но и нужно. Только не просто в воде, а лучше в отварах. Гигиена тут на первом месте.

Если хочешь быть счастливым, будь им!