Поможем деткам-отказникам в больницах
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Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Ну да я понимаю, что нянечкам тоже жить нужно, блин, ну не за счет отказников же.
Тут дурацкая идея родилась, а в газету статейку про это можно написать, пусть глав.врач сама(сам) в больнице порядок наведет , а то может с попом каким-нибудь договорится, пусть сходит в эту больницу вроде к деткам заодно и с нянечками "за жизнь" поговорит, намекнет издали что "не укради" еще никто не отменял.
Тут дурацкая идея родилась, а в газету статейку про это можно написать, пусть глав.врач сама(сам) в больнице порядок наведет , а то может с попом каким-нибудь договорится, пусть сходит в эту больницу вроде к деткам заодно и с нянечками "за жизнь" поговорит, намекнет издали что "не укради" еще никто не отменял.
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Про зарплату нянечек и их интеллектуальный уровень сообразили? Если гл. врач на них нажмет - то кто будет жопки вытирать? Вот это и есть - заколдованный круг!!! Yulika, я не бегу, просто дело все сложнее и сложнее становится Про попов не хочу больше говорить, попробуйте - увидите результат.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Дядюшка, а ты не говори знакомым. Пусть они услышат в СМИ, увидят сами акцию. Тогда другая реакция будет. Самый лучший пример - это когда они сами дойдут и увидят этих детей. Хоть в больнице, хоть в доме ребенка, хоть в интернате.
К слову, читала рассказы других волонтеров. Они и друзей теряют из-за их негативной реакции к этому делу.
К слову, читала рассказы других волонтеров. Они и друзей теряют из-за их негативной реакции к этому делу.
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
tochka писал(а):Дядюшка, а ты не говори знакомым. Пусть они услышат в СМИ, увидят сами акцию. Тогда другая реакция будет. Самый лучший пример - это когда они сами дойдут и увидят этих детей. Хоть в больнице, хоть в доме ребенка, хоть в интернате.
К слову, читала рассказы других волонтеров. Они и друзей теряют из-за их негативной реакции к этому делу.
Инна лично я потеряла очень близкую подругу, знаешь .....но не жалею. Значит нам с ней не по пути было.
- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Значит так.
Предложение.
Заводим топик и там предлагаются ВАРИАНТЫ названия акции.
Меня, честно говоря, этот флуд бесконечный утомляет. Приходишь в раздел и не можешь найти нужную информацию.
Инна затеяла действительно неподъёмную работу. Усложнять её своими бестолковыми мыслями по поводу и без повода считаю неуважением и бестактностью.
Если есть чем помочь и что предложить - пожалуйста.
Давайте жить дружно и конструктивно!
Спасибо!
Предложение.
Заводим топик и там предлагаются ВАРИАНТЫ названия акции.
Меня, честно говоря, этот флуд бесконечный утомляет. Приходишь в раздел и не можешь найти нужную информацию.
Инна затеяла действительно неподъёмную работу. Усложнять её своими бестолковыми мыслями по поводу и без повода считаю неуважением и бестактностью.
Если есть чем помочь и что предложить - пожалуйста.
Давайте жить дружно и конструктивно!
Спасибо!
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
UNCLE1911 писал(а):Инн, еще один момент, мне товарищ , 6 мес. внучке которого делали операцию на сердце, сказал, что даже подписанные подгузники для отказников нянечки перепродают мамашам подешевле ( За что купил , за то и продаю )
Дядюшка, вот не поленилась доехать в ОКДБ. Они говорят, что подгузники передаются старшей медсестре. И она кладет их каждому ребенку поштучно. То есть не целыми упаковками.
Узнай у товарища - в каком отделении лежала внучка, в каком месяце-году, кто именно перепродавал? Санитарка, врачи, нянечки, медсестры. Такие факты нужно узнавать и наказывать тех людей, кто так делает. А обвинять голословно всех людей - не есть гуд.
Еще вопрос - а мамашки зачем покупают подписанные подгузники? Я бы, например, после такого случая, пошла и разобралась. Откуда подгузники и почему их продают. По крайней мере, по выходу из больницы.
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Около 6 лет назад мои знакомые удочерили новорожденную девочку. Забирали из ОДКБ. Сама видела, как м/с относились к отказникам - очень заботливо, когда передавали девочку, у них на глазах были слезы радости за ребенка. Сколько добрых слов они сказали новым родителям! Рассказали о всех ее особенностях и "привычках", что ей нравится... Налили питания (им далеко ехать).
А "паршивая овца" есть в любом месте. Верю, что честных и отзывчивых людей там больше.
А "паршивая овца" есть в любом месте. Верю, что честных и отзывчивых людей там больше.
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
tochka писал(а):UNCLE1911 писал(а):Инн, еще один момент, мне товарищ , 6 мес. внучке которого делали операцию на сердце, сказал, что даже подписанные подгузники для отказников нянечки перепродают мамашам подешевле ( За что купил , за то и продаю )
Дядюшка, вот не поленилась доехать в ОКДБ. Они говорят, что подгузники передаются старшей медсестре. И она кладет их каждому ребенку поштучно. То есть не целыми упаковками.
Узнай у товарища - в каком отделении лежала внучка, в каком месяце-году, кто именно перепродавал? Санитарка, врачи, нянечки, медсестры. Такие факты нужно узнавать и наказывать тех людей, кто так делает. А обвинять голословно всех людей - не есть гуд.
Еще вопрос - а мамашки зачем покупают подписанные подгузники? Я бы, например, после такого случая, пошла и разобралась. Откуда подгузники и почему их продают. По крайней мере, по выходу из больницы.
Инн, это было в Москве,. А это -современный "город контрастов". Я просто про "овраги", понимаешь?. Часто могут обвинить в том, о чем даже не подумаешь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Проблема отказников
Думал-думал, куда запостить и решил поднять эту веточку.
А для тех кому лень по ссылкам лазить - выжимки:
http://www.livejournal.com/users/burkin/ задаётся вопросом: почему матерям в России не запрещается отказываться от детей?!С какой стати?! Просто заполняет какой-то бланк, в котором даже нет графы "причина отказа", и идет домой. Почему?! Почему это не преследуется законом?
Что случится, если вдруг взять и запретить такой отказ, долго гадать не надо. Благо имеется передовой китайский опыт.
Китайским родителям от детей отказываться запрещено. А содержать их, понятное дело, не на что.
Поэтому там, где русская женщина просто заполняет какой-то бланк, китайская её сверстника ребёнка попросту убивает.
Проблема, возникающая в России с детьми-отказниками, к плохим матерям не имеет ни малейшего отношения. Причина беды — не в отказах как таковых (хоть они и чудовищны) . Причина — в тех последствиях, которые этот отказ имеет для детей в России (и не имеет ни в какой иной цивилизованной стране).Против появления в стране армии никому не нужных детей тоже существуют лекарства, и они во всём мире успешно действуют.
Не надо думать, что в США матери мало отказываются от детей. Там хватает и кварталов бедноты, и наркоманок, и алкоголичек, и бомжих, которые половой жизнью начинают жить рано, а зарабатывать на содержание себя и ребёнка не начинают никогда.Проблема детей, не нужных собственным родителям, в США стоит остро. Но совершенно не приводит к возникновению проблемы детей, не нужных никому. Потому что будущих "отказников" в США разбирают ещё до рождения их усыновители.
Понятно, что в США народец побогаче, чем в нашем Отечестве. Поэтому у нас на всех "отказников" не напасёшься приёмных родителей. Для стран с постсоветским уровнем социального неблагополучия выход состоит в международном усыновлении. Но оно у нас, как известно, приравнено к измене Родине.В реальности, чем больше препятствий искусственно создаётся на пути международного усыновления, тем больше бабла отечественные чиновники всех уровней могут срубить на экспорте услуг по обходу этих препятствий. Танцуют все: и администрация детских учреждений, подбирающая иностранным усыновителям здоровых детей под видом больных, и Минздрав, и Министерство образования, и суды, и органы местной власти.
Ну а дальше почитайте все таки Носика и комменты http://dolboeb.livejournal.com/1516669.html считаю небесполезной эту дискуссию, хотя напрямую к Рязани она не имеет отношения.
Думал-думал, куда запостить и решил поднять эту веточку.
А для тех кому лень по ссылкам лазить - выжимки:
http://www.livejournal.com/users/burkin/ задаётся вопросом: почему матерям в России не запрещается отказываться от детей?!С какой стати?! Просто заполняет какой-то бланк, в котором даже нет графы "причина отказа", и идет домой. Почему?! Почему это не преследуется законом?
Что случится, если вдруг взять и запретить такой отказ, долго гадать не надо. Благо имеется передовой китайский опыт.
Китайским родителям от детей отказываться запрещено. А содержать их, понятное дело, не на что.
Поэтому там, где русская женщина просто заполняет какой-то бланк, китайская её сверстника ребёнка попросту убивает.
Проблема, возникающая в России с детьми-отказниками, к плохим матерям не имеет ни малейшего отношения. Причина беды — не в отказах как таковых (хоть они и чудовищны) . Причина — в тех последствиях, которые этот отказ имеет для детей в России (и не имеет ни в какой иной цивилизованной стране).Против появления в стране армии никому не нужных детей тоже существуют лекарства, и они во всём мире успешно действуют.
Не надо думать, что в США матери мало отказываются от детей. Там хватает и кварталов бедноты, и наркоманок, и алкоголичек, и бомжих, которые половой жизнью начинают жить рано, а зарабатывать на содержание себя и ребёнка не начинают никогда.Проблема детей, не нужных собственным родителям, в США стоит остро. Но совершенно не приводит к возникновению проблемы детей, не нужных никому. Потому что будущих "отказников" в США разбирают ещё до рождения их усыновители.
Понятно, что в США народец побогаче, чем в нашем Отечестве. Поэтому у нас на всех "отказников" не напасёшься приёмных родителей. Для стран с постсоветским уровнем социального неблагополучия выход состоит в международном усыновлении. Но оно у нас, как известно, приравнено к измене Родине.В реальности, чем больше препятствий искусственно создаётся на пути международного усыновления, тем больше бабла отечественные чиновники всех уровней могут срубить на экспорте услуг по обходу этих препятствий. Танцуют все: и администрация детских учреждений, подбирающая иностранным усыновителям здоровых детей под видом больных, и Минздрав, и Министерство образования, и суды, и органы местной власти.
Ну а дальше почитайте все таки Носика и комменты http://dolboeb.livejournal.com/1516669.html считаю небесполезной эту дискуссию, хотя напрямую к Рязани она не имеет отношения.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- BitterSweet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
- Контактная информация:
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Добрый день!
Я сама лежала с ребенком в Канищевской больнице сразу поступив из Роддома. Поэтому видела все, так сказать "изнутри". Действительно ничего не хватает, детей очень много - в боксах находилось больше положенного числа малышей. Все приходится покупать самим. Видела я и отказников. Но могу точно сказать, что у каждого из них всегда лежали те же памперсы в кювете и им ставили те же капельницы (это я к вопросу о том, что что-то кому-то перепродают). Если, например, не хватает для малыша памперсов, то медсестры просят у других мамочек - и никто при мне не отказался поделиться. Поэтому я уверена, что любая помощь до них дойдет. А по поводу "пускают-непускают"... там сидит вахтерша и она всегда вызывает того, кого попросишь: врача, сестру... а если вахтерша отсутствует, то это сразу проходной двор... при мне цыганка мыкалась по этажам и никто ее не остановил.
Я сама лежала с ребенком в Канищевской больнице сразу поступив из Роддома. Поэтому видела все, так сказать "изнутри". Действительно ничего не хватает, детей очень много - в боксах находилось больше положенного числа малышей. Все приходится покупать самим. Видела я и отказников. Но могу точно сказать, что у каждого из них всегда лежали те же памперсы в кювете и им ставили те же капельницы (это я к вопросу о том, что что-то кому-то перепродают). Если, например, не хватает для малыша памперсов, то медсестры просят у других мамочек - и никто при мне не отказался поделиться. Поэтому я уверена, что любая помощь до них дойдет. А по поводу "пускают-непускают"... там сидит вахтерша и она всегда вызывает того, кого попросишь: врача, сестру... а если вахтерша отсутствует, то это сразу проходной двор... при мне цыганка мыкалась по этажам и никто ее не остановил.
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
- BitterSweet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
- Контактная информация:
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Да! Самое главное забыла. Когда ребенка выписывают из больницы, то маме дают так называемый необходимый список вещей, которые надо закупить и сдать сестре-хозяйке: там бутылочки, соски, ершики, тряпки, мыло, чистящие средства и т.д. и т.п. Когда все сдаешь, сестра-хозяйка дает бумажку, которую показываешь врачу, мол, отчиталась. Заходила я к сестре-хозяйке - там у нее полки буквально перегружены бутылочками, одеяльцами, пеленками и прочим. Мне кажется, наиболее остра необходимость именно в памперсах (кремах, присыпках), лекарствах и шприцах (иглах, капельницах).
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
А какое это было отделение?
- BitterSweet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 10:36
- Контактная информация:
Re: Поможем деткам-отказникам в больницах
Отделение патологии новорожденных.. на втором этаже.
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.
изготовление входных дверей
Доброго времени суток друзья!
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