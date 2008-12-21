Сообщение BitterSweet » 26 май 2010, 15:06

Добрый день!

Я сама лежала с ребенком в Канищевской больнице сразу поступив из Роддома. Поэтому видела все, так сказать "изнутри". Действительно ничего не хватает, детей очень много - в боксах находилось больше положенного числа малышей. Все приходится покупать самим. Видела я и отказников. Но могу точно сказать, что у каждого из них всегда лежали те же памперсы в кювете и им ставили те же капельницы (это я к вопросу о том, что что-то кому-то перепродают). Если, например, не хватает для малыша памперсов, то медсестры просят у других мамочек - и никто при мне не отказался поделиться. Поэтому я уверена, что любая помощь до них дойдет. А по поводу "пускают-непускают"... там сидит вахтерша и она всегда вызывает того, кого попросишь: врача, сестру... а если вахтерша отсутствует, то это сразу проходной двор... при мне цыганка мыкалась по этажам и никто ее не остановил.

Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему–нибудь научиться.



Делаю елочные украшения и аксессуары из бисера.