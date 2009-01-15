Сообщение ElviraT » 10 дек 2015, 03:08

Пожалуй, один из самых надежных и абсолютно безопасных способов в борьбе с педикулезом - это вычесывание по методу Шефферда. Способ совершенно безвреден даже для деток, беременных женщин и аллергиков. У него нет противопоказаний, потому что не применяются токсичные вещества, а значит отсутствуют побочные эффекты. Кроме того, нет необходимости говорить о том, что расставание с густыми и длинными волосами для прекрасного пола любого возраста это огромный стресс. Это еще один аргумент в пользу вычесывания.

Метод кропотливый и требует особой внимательности, зато вы полностью будете уверены в его безопасности и надежности. Во-первых, необходимо позаботиться о специальном гребне для вычесывания. Обычная расческа для этого не подойдет. Так как зубчики на гребне должны быть расположены очень близко и изготовлены из медицинской стали, при этом, иметь специальные насечки, которые позволят срывать не только вшей, но и гниды. Обычная расческа этого не сделает, а даже наоборот может усложнить задачу, когда придется вытаскивать насекомое из пряди руками, в разы увеличивая время обработки. А вот специальный гребень способен вычесывать даже перхоть. Идеально для этого подойдет гребень Nit Free. Помимо всего вышеперечисленного, расстояние между зубцами такого инструмента меньше самой маленькой гниды, а кончики зубьев закруглены, поэтому ни волос, ни кожа не травмируются при обработке. Кстати, у этого производителя есть целая линия косметических средств. Особое внимание следует обратить на специальный мусс и спрей, содержащих натуральные компоненты, которые облегчат задачу в этом нелегком бою. Мусс - разрушает белковое вещество, или проще говоря, клей, на котором крепятся яйца, а ментоловый спрей отпугнет новых "гостей" пока карантин в доме не закончится.

Начиная процедуру вычесывания, для облегчения расчесывания и обездвиживания насекомых, необходимо намочить волосы. Если есть мусс Nit Free, то наносить его нужно под полиэтиленовую шапочку на 10 минут. Для лёгкого скольжения гребня можно использовать немного кондиционера. Далее, волосы необходимо разделить на 4 части и зафиксировать заколочками. (Важно помнить, что после использования все предметы: расчески и заколки следует прокипятить, а лучше совсем заменить. Если же нет такой возможности, можно положить все в пакет и отправить в морозильную камеру на 5 дней.) Затем, каждую из полученных прядей разделить еще на 4 части. Вычесывать пряди нужно не менее 20 раз, размер участка волос не более 1 сантиметра ширины гребня, начиная с макушки и до конца. Гребень лучше вытирать о полотенце. Обработанную таким образом прядь можно сбрызнуть ментоловым спреем Nit Free, это отпугнет вшей, а затем заколоть отдельно от необработанных волос. По окончании всей процедуры надо надеть чистую полиэтиленовую шапочку. Одежду отправить стирать, а голову вымыть любым шампунем. После этого нужно пользоваться только чистой одеждой и предметами по уходу за волосами, которые не использовались во время болезни педикулезом. Далее, вымыть и высушить волосы и, используя чистую расческу, убедиться в отсутствии гнид и вшей.

Не стоит забывать, что проверить на педикулез необходимо каждого члена семьи и, в случае необходимости, проделать подобную процедуру с каждым, иначе не избежать рецидива.

Постирать все вещи, постельное белье, полотенца и то, с чем контактировал больной, в воде с температурой не ниже 60 градусов и прогладить утюгом. Не забыть обработать мягкие игрушки и убраться в автомобиле. Мягкую мебель необходимо обработать средством "Терминатор" с утюгом или отправителем. После обработки всех помещений важно каждый день на протяжении недели проверять наличие вшей у каждого члена семьи. Дело это кропотливое, но от эффективности и тщательности ваших действий будет зависеть отсутствие серьезных осложнений. Если по каким-то причинам сами эту процедуру вы проделать не можете, то ее выполнение вполне можно доверить профессионалам. На сегодняшний день существуют компании, которые применяют данный метод для оказания услуг "по конфиденциальному вычесыванию вшей и гнид на дому".

Оставайтесь здоровыми, ведь для здорового человека открыты все двери!