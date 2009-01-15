Педикулёз в школах Рязани!!!
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
Колхозник писал(а):А что, если всех школьников наголо стричь? Поможет от педикулёза?
В наше время школьников стригли под ноль-наголо до 4 класса. С 4 по 10 класс стрижка типа бокс и не более. Скандалы были, но директора школ держались, но родители сдавались. Это делалось против вшивости. В классе всегда избирали медсестру, которая проверяла каждого ученика на вшивость. В то дремучее для Вас время в школах не было педикулёза.
Говорят, во время ВОВ от этого избавились простым способом. В мыло добавляли Дуст (ДДТ). Солдаты этим мылом мылись и стирали шмотки. Нынешних призывников тоже стригут под ноль. Для этого же.
Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
ivanes писал(а):В мыло добавляли Дуст (ДДТ).
Дуст вроде как сейчас запрещён. Нас лишили последней надежды?
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Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
Selesta, я вам написала личное сообщение, ответьте мне, пожалуйста. Хочется тему развить, только на страницах газеты уже.
Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
Аннетка писал(а):Selesta, Хочется тему развить, только на страницах газеты уже.
Это не Вы случаем развили тему в последнем номере "Панорамы города"? Номер школы только забыли указать...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
Пожалуй, один из самых надежных и абсолютно безопасных способов в борьбе с педикулезом - это вычесывание по методу Шефферда. Способ совершенно безвреден даже для деток, беременных женщин и аллергиков. У него нет противопоказаний, потому что не применяются токсичные вещества, а значит отсутствуют побочные эффекты. Кроме того, нет необходимости говорить о том, что расставание с густыми и длинными волосами для прекрасного пола любого возраста это огромный стресс. Это еще один аргумент в пользу вычесывания.
Метод кропотливый и требует особой внимательности, зато вы полностью будете уверены в его безопасности и надежности. Во-первых, необходимо позаботиться о специальном гребне для вычесывания. Обычная расческа для этого не подойдет. Так как зубчики на гребне должны быть расположены очень близко и изготовлены из медицинской стали, при этом, иметь специальные насечки, которые позволят срывать не только вшей, но и гниды. Обычная расческа этого не сделает, а даже наоборот может усложнить задачу, когда придется вытаскивать насекомое из пряди руками, в разы увеличивая время обработки. А вот специальный гребень способен вычесывать даже перхоть. Идеально для этого подойдет гребень Nit Free. Помимо всего вышеперечисленного, расстояние между зубцами такого инструмента меньше самой маленькой гниды, а кончики зубьев закруглены, поэтому ни волос, ни кожа не травмируются при обработке. Кстати, у этого производителя есть целая линия косметических средств. Особое внимание следует обратить на специальный мусс и спрей, содержащих натуральные компоненты, которые облегчат задачу в этом нелегком бою. Мусс - разрушает белковое вещество, или проще говоря, клей, на котором крепятся яйца, а ментоловый спрей отпугнет новых "гостей" пока карантин в доме не закончится.
Начиная процедуру вычесывания, для облегчения расчесывания и обездвиживания насекомых, необходимо намочить волосы. Если есть мусс Nit Free, то наносить его нужно под полиэтиленовую шапочку на 10 минут. Для лёгкого скольжения гребня можно использовать немного кондиционера. Далее, волосы необходимо разделить на 4 части и зафиксировать заколочками. (Важно помнить, что после использования все предметы: расчески и заколки следует прокипятить, а лучше совсем заменить. Если же нет такой возможности, можно положить все в пакет и отправить в морозильную камеру на 5 дней.) Затем, каждую из полученных прядей разделить еще на 4 части. Вычесывать пряди нужно не менее 20 раз, размер участка волос не более 1 сантиметра ширины гребня, начиная с макушки и до конца. Гребень лучше вытирать о полотенце. Обработанную таким образом прядь можно сбрызнуть ментоловым спреем Nit Free, это отпугнет вшей, а затем заколоть отдельно от необработанных волос. По окончании всей процедуры надо надеть чистую полиэтиленовую шапочку. Одежду отправить стирать, а голову вымыть любым шампунем. После этого нужно пользоваться только чистой одеждой и предметами по уходу за волосами, которые не использовались во время болезни педикулезом. Далее, вымыть и высушить волосы и, используя чистую расческу, убедиться в отсутствии гнид и вшей.
Не стоит забывать, что проверить на педикулез необходимо каждого члена семьи и, в случае необходимости, проделать подобную процедуру с каждым, иначе не избежать рецидива.
Постирать все вещи, постельное белье, полотенца и то, с чем контактировал больной, в воде с температурой не ниже 60 градусов и прогладить утюгом. Не забыть обработать мягкие игрушки и убраться в автомобиле. Мягкую мебель необходимо обработать средством "Терминатор" с утюгом или отправителем. После обработки всех помещений важно каждый день на протяжении недели проверять наличие вшей у каждого члена семьи. Дело это кропотливое, но от эффективности и тщательности ваших действий будет зависеть отсутствие серьезных осложнений. Если по каким-то причинам сами эту процедуру вы проделать не можете, то ее выполнение вполне можно доверить профессионалам. На сегодняшний день существуют компании, которые применяют данный метод для оказания услуг "по конфиденциальному вычесыванию вшей и гнид на дому".
Оставайтесь здоровыми, ведь для здорового человека открыты все двери!
Метод кропотливый и требует особой внимательности, зато вы полностью будете уверены в его безопасности и надежности. Во-первых, необходимо позаботиться о специальном гребне для вычесывания. Обычная расческа для этого не подойдет. Так как зубчики на гребне должны быть расположены очень близко и изготовлены из медицинской стали, при этом, иметь специальные насечки, которые позволят срывать не только вшей, но и гниды. Обычная расческа этого не сделает, а даже наоборот может усложнить задачу, когда придется вытаскивать насекомое из пряди руками, в разы увеличивая время обработки. А вот специальный гребень способен вычесывать даже перхоть. Идеально для этого подойдет гребень Nit Free. Помимо всего вышеперечисленного, расстояние между зубцами такого инструмента меньше самой маленькой гниды, а кончики зубьев закруглены, поэтому ни волос, ни кожа не травмируются при обработке. Кстати, у этого производителя есть целая линия косметических средств. Особое внимание следует обратить на специальный мусс и спрей, содержащих натуральные компоненты, которые облегчат задачу в этом нелегком бою. Мусс - разрушает белковое вещество, или проще говоря, клей, на котором крепятся яйца, а ментоловый спрей отпугнет новых "гостей" пока карантин в доме не закончится.
Начиная процедуру вычесывания, для облегчения расчесывания и обездвиживания насекомых, необходимо намочить волосы. Если есть мусс Nit Free, то наносить его нужно под полиэтиленовую шапочку на 10 минут. Для лёгкого скольжения гребня можно использовать немного кондиционера. Далее, волосы необходимо разделить на 4 части и зафиксировать заколочками. (Важно помнить, что после использования все предметы: расчески и заколки следует прокипятить, а лучше совсем заменить. Если же нет такой возможности, можно положить все в пакет и отправить в морозильную камеру на 5 дней.) Затем, каждую из полученных прядей разделить еще на 4 части. Вычесывать пряди нужно не менее 20 раз, размер участка волос не более 1 сантиметра ширины гребня, начиная с макушки и до конца. Гребень лучше вытирать о полотенце. Обработанную таким образом прядь можно сбрызнуть ментоловым спреем Nit Free, это отпугнет вшей, а затем заколоть отдельно от необработанных волос. По окончании всей процедуры надо надеть чистую полиэтиленовую шапочку. Одежду отправить стирать, а голову вымыть любым шампунем. После этого нужно пользоваться только чистой одеждой и предметами по уходу за волосами, которые не использовались во время болезни педикулезом. Далее, вымыть и высушить волосы и, используя чистую расческу, убедиться в отсутствии гнид и вшей.
Не стоит забывать, что проверить на педикулез необходимо каждого члена семьи и, в случае необходимости, проделать подобную процедуру с каждым, иначе не избежать рецидива.
Постирать все вещи, постельное белье, полотенца и то, с чем контактировал больной, в воде с температурой не ниже 60 градусов и прогладить утюгом. Не забыть обработать мягкие игрушки и убраться в автомобиле. Мягкую мебель необходимо обработать средством "Терминатор" с утюгом или отправителем. После обработки всех помещений важно каждый день на протяжении недели проверять наличие вшей у каждого члена семьи. Дело это кропотливое, но от эффективности и тщательности ваших действий будет зависеть отсутствие серьезных осложнений. Если по каким-то причинам сами эту процедуру вы проделать не можете, то ее выполнение вполне можно доверить профессионалам. На сегодняшний день существуют компании, которые применяют данный метод для оказания услуг "по конфиденциальному вычесыванию вшей и гнид на дому".
Оставайтесь здоровыми, ведь для здорового человека открыты все двери!
Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
Во ВОВ посыпали дустом. Потом голову мыли хоз. мылом,где добавлен Дуст.Солдат школьников мыло спасло.
Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
Еще можно керосином.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
Керосин тогда- дефицит. Лавка керосиновая была на Грибоедова,около ватной фабрики.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Педикулёз в школах Рязани!!!
А вспомните как раньше боролись с этой проблемой, когда еще не было этих чудо средств, стригли на лысо, или вычесывали так больно было ужас. А еще дустом травили, как вспомню, так и вздрогну. Это сейчас уже эта проблема совершенно нестрашная, так как есть безопасное и эффективное средство от вшей оно блокирует дыхательные пути этих паразитов и тем самым быстро борется с педикулезом. Так что советую брать в аэрозоле, так намного удобнее наносить на кожу головы.
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