Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Thrasher » 20 фев 2009, 09:22

Дамир писал(а):Рад что не в обиде на меня!!!

А есть за что?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Дамир » 20 фев 2009, 19:19

Да так?! Общался с человеком, обещал кое что сделать! Потом внезапно заболел и пропал! Кстати пропал ина форуме! Вот так вот! Люди ведь разные мог и обидеться?! Ан нет, что значит человек!!! Спасибо тебе UNCLE1911!!!
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Милана
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 18:26

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Милана » 05 июл 2009, 23:00

Как раз все подешевле купить можно, все по цене легче двигаться будут. Главное, чтобы было необходимое количество свободных денег для этого))
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Mutant
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
Откуда: С того берега лужи

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Mutant » 06 июл 2009, 15:41

В магазинах строительных бываете? Шаром кати. Закупки очень сильно упали. Распродают остатки. Все больший ассортимент лишь на заказ. Насчет подешевле ситуация двоякая. Остатки (что не продается по году) идет с дисконтом, а товары 2009 года, что делают, в Европе, скажем, в цене выросли раза в полтора. Валюта, блин.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение nikols » 06 июл 2009, 16:45

Mutant
Когда затевал ремонт дачи, то также думал, что импорт сейчас не закупают. Приехали в OBI и начал разговор с водителем, который работает по доставке покупок. Он показал импортные краски,обои,всякие смеси и на всех стоит штрихкод 76- России. Большинство стройматериалов делаются в России по лицензии импортной. Поэже мастера подтвердили. Но кирпич,цемент,песок,подешевели,а плитка белгородская под испанку осталась в той же цене. Водоимульсионка, плиточный клей стали немного дешевле. Саморезы,гвозди,профнастил и кровля-пластчерепица подорожали. Не разберешься. Как говорил Бендер Кисе: Весь импорт делается в Одессе на Малой Арнаутской. Профинструмент некоторых фирм продают со скидкой,но с браком. Шурупковертку купил бракованную- только один аккумулятор. Рядом продаются аккумуляторы. В итоге дешевле получилось. Болгарки продаются без зажимного ключа на 25% дешевле. Ключ подходит обычный за 70 руб.Станок для резки плитки купил за полцены, но без алмазного круга диам 250мм. На уругом рынке купил алмазный круг. В итоге дешевле. Вот только гарантия уменьшена до 6 мес.и со скрытым заводским дефектом 1 год. Сейчас не поймешь,где кризис, а где идет распродажа из-за отсутствия кредита или высокая аренда помещения. Гипермаркеты не имеют рублей для закупки новых партий товаров, упала покупательная способность населения и стройфирм. Ералаш в полном смысле. Да и ставки за ремонт снизились. Если есть деньги- можно начинать. Торговаться надо уметь. Это новшество.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение ZZ » 06 июл 2009, 16:58

Как говорил Бендер Кисе: Весь импорт делается в Одессе на Малой Арнаутской.


Бендер говорил про контрабанду. Поаккуратнее с цитатами, плизззз...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение nikols » 06 июл 2009, 18:43

ZZ
На чиркезоне никто не может отличить контрафакт, от контрабанды. Вы хотите,чтобы я на память помнил цитаты. Импорт отличается от контрабанды уплатой пошлины. За контрабандный товар пошлину не платят.
Последний раз редактировалось nikols 07 июл 2009, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение ZZ » 07 июл 2009, 15:10

На чиркезоне никто не может отличить котрафакт, от контрабанды. Вы хотите на память помнить и отличать контрабанду и нелегальный импорт друг от друга Передал смысл разговора про краску для волос.


Очередной выброс бредового бреда.
Я не хочу на память помнить и отличать контрабанду и нелегальный импорт. Это ваша прерогатива. А вот передать смысл у вас не получается. :) Передавать передаете, а смысл куда-то пропадает.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Galka » 07 июл 2009, 18:52

ZZ, помните поговорку, что старый, что малый, Вы просто внимание не обращайте.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение ZZ » 08 июл 2009, 11:09

Galka я пытаюсь, но у меня плохо получается! :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение nikols » 08 июл 2009, 11:45

ZZ
Сами пытаетесь отремонтировать квартиру? Надо купить книгу "Ремонт своими руками". Там расписаны элементы ремонта.
Или не можете найти мастеров? Дам совет. Сначала определитесь с интерьером каждого помещения, потом определитесь с количеством и качеством каждого вида материала. Сразу за всё не беритесь. Начните с первоочередного. Это зависит от состояния квартиры. Новостройка- трудно даже начинать. И советом не помогу. Сам все лето смотрю за отделкой и переделкой дачи. Забор разломали Камазы, теперь не могу найти спеца по заборам. Простота и малый объем работы-так отвечают фирмачи.
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Fafhrd » 08 июл 2009, 11:57

По ремонту у нас Кащей
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение ZZ » 08 июл 2009, 14:11

nikols прежде чем давать советы, посмотрите, кто их спрашивает. Я у вас советов не спрашивала, не спрашиваю и спрашивать не буду. Вы бросаетесь советовать направо и налево, даже не разобравшись кто и что спросил. Поэтому грош цена всем вашим советам. Угомонитесь.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Дамир » 08 июл 2009, 15:47

Fafhrd писал(а):По ремонту у нас Кащей

Не боишься что тебя потом вспоминать будут, после такого совета? Как заинтересованное лицо говорю обращайтесь ко мне! Могу показать объекты на которых идут работы! 99-50-01
http://vk.com/club38798275
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение nikols » 08 июл 2009, 18:51

ZZ писал(а):Galka я пытаюсь, но у меня плохо получается! :)

Для чего поститься на форуме по вопросам ремонта. Тема начата с 12 декабря 2008г. Есть специалисты по ремонту, у них есть личка. Обговорили все проблемы с ремонтом при бушующем финансовом кризисе. Никто бы и не знал о затеваемом ремонте. Так проще и удобней. Никто Вам не будет ничего советовать. Но если обсудить Ваш ремонт на форуме,то придется выслушать мнения всех желающих. Иначе не педагогично вызывать того,кого не следует выслушивать. В посте сразу пишите:"таких и сяких прошу меня не беспокоить по поводу ремонта". Терпеть не могу педиков и медиков. Учились одному, выучились совершенно другому.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение ZZ » 09 июл 2009, 10:19

nikols вы маразмируете практически в каждой теме. Это уже даже не "неуправляемый поток сознания", а просто поток маразма.

В посте сразу пишите:"таких и сяких прошу меня не беспокоить по поводу ремонта". Терпеть не могу педиков и медиков. Учились одному, выучились совершенно другому.


Пишу большими буквами
КЛОУНА НИКОЛСА ПРОШУ НЕ ОТВЕЧАТЬ НА МОИ ПОСТЫ, НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ ИХ, И НЕ ДАВАТЬ МНЕ СОВЕТЫ НИ В ОДНОЙ ТЕМЕ, НИ ПО КАКОМУ ПОВОДУ.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?

Сообщение Алехандро Пенгер » 59 минут назад

Хочу дать совет, который пригодится всем, честно. Когда Вы ещё на стадии планирования ремонта или по крайней мере ещё не начали сами делать ошибки, подумайте хорошо, справитесь ли Вы сами. Я вовремя понял, что это не моё и начал искать фирму по ремонтам. Нашел машинную штукатурку стен. Как же они мне помогли, я сейчас на свою картину не могу налюбоваться. Все качественно, быстро и кстати не за все деньги мира. Поэтому, я советую прислушаться к моим словам.
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