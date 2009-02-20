Сообщение ZZ » 08 июл 2009, 14:11

nikols прежде чем давать советы, посмотрите, кто их спрашивает. Я у вас советов не спрашивала, не спрашиваю и спрашивать не буду. Вы бросаетесь советовать направо и налево, даже не разобравшись кто и что спросил. Поэтому грош цена всем вашим советам. Угомонитесь.

Мир такой, каким ты его хочешь видеть.