Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
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Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Дамир писал(а):Рад что не в обиде на меня!!!
А есть за что?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Да так?! Общался с человеком, обещал кое что сделать! Потом внезапно заболел и пропал! Кстати пропал ина форуме! Вот так вот! Люди ведь разные мог и обидеться?! Ан нет, что значит человек!!! Спасибо тебе UNCLE1911!!!
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Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Как раз все подешевле купить можно, все по цене легче двигаться будут. Главное, чтобы было необходимое количество свободных денег для этого))
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
В магазинах строительных бываете? Шаром кати. Закупки очень сильно упали. Распродают остатки. Все больший ассортимент лишь на заказ. Насчет подешевле ситуация двоякая. Остатки (что не продается по году) идет с дисконтом, а товары 2009 года, что делают, в Европе, скажем, в цене выросли раза в полтора. Валюта, блин.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Mutant
Когда затевал ремонт дачи, то также думал, что импорт сейчас не закупают. Приехали в OBI и начал разговор с водителем, который работает по доставке покупок. Он показал импортные краски,обои,всякие смеси и на всех стоит штрихкод 76- России. Большинство стройматериалов делаются в России по лицензии импортной. Поэже мастера подтвердили. Но кирпич,цемент,песок,подешевели,а плитка белгородская под испанку осталась в той же цене. Водоимульсионка, плиточный клей стали немного дешевле. Саморезы,гвозди,профнастил и кровля-пластчерепица подорожали. Не разберешься. Как говорил Бендер Кисе: Весь импорт делается в Одессе на Малой Арнаутской. Профинструмент некоторых фирм продают со скидкой,но с браком. Шурупковертку купил бракованную- только один аккумулятор. Рядом продаются аккумуляторы. В итоге дешевле получилось. Болгарки продаются без зажимного ключа на 25% дешевле. Ключ подходит обычный за 70 руб.Станок для резки плитки купил за полцены, но без алмазного круга диам 250мм. На уругом рынке купил алмазный круг. В итоге дешевле. Вот только гарантия уменьшена до 6 мес.и со скрытым заводским дефектом 1 год. Сейчас не поймешь,где кризис, а где идет распродажа из-за отсутствия кредита или высокая аренда помещения. Гипермаркеты не имеют рублей для закупки новых партий товаров, упала покупательная способность населения и стройфирм. Ералаш в полном смысле. Да и ставки за ремонт снизились. Если есть деньги- можно начинать. Торговаться надо уметь. Это новшество.
Когда затевал ремонт дачи, то также думал, что импорт сейчас не закупают. Приехали в OBI и начал разговор с водителем, который работает по доставке покупок. Он показал импортные краски,обои,всякие смеси и на всех стоит штрихкод 76- России. Большинство стройматериалов делаются в России по лицензии импортной. Поэже мастера подтвердили. Но кирпич,цемент,песок,подешевели,а плитка белгородская под испанку осталась в той же цене. Водоимульсионка, плиточный клей стали немного дешевле. Саморезы,гвозди,профнастил и кровля-пластчерепица подорожали. Не разберешься. Как говорил Бендер Кисе: Весь импорт делается в Одессе на Малой Арнаутской. Профинструмент некоторых фирм продают со скидкой,но с браком. Шурупковертку купил бракованную- только один аккумулятор. Рядом продаются аккумуляторы. В итоге дешевле получилось. Болгарки продаются без зажимного ключа на 25% дешевле. Ключ подходит обычный за 70 руб.Станок для резки плитки купил за полцены, но без алмазного круга диам 250мм. На уругом рынке купил алмазный круг. В итоге дешевле. Вот только гарантия уменьшена до 6 мес.и со скрытым заводским дефектом 1 год. Сейчас не поймешь,где кризис, а где идет распродажа из-за отсутствия кредита или высокая аренда помещения. Гипермаркеты не имеют рублей для закупки новых партий товаров, упала покупательная способность населения и стройфирм. Ералаш в полном смысле. Да и ставки за ремонт снизились. Если есть деньги- можно начинать. Торговаться надо уметь. Это новшество.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Как говорил Бендер Кисе: Весь импорт делается в Одессе на Малой Арнаутской.
Бендер говорил про контрабанду. Поаккуратнее с цитатами, плизззз...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
ZZ
На чиркезоне никто не может отличить контрафакт, от контрабанды. Вы хотите,чтобы я на память помнил цитаты. Импорт отличается от контрабанды уплатой пошлины. За контрабандный товар пошлину не платят.
На чиркезоне никто не может отличить контрафакт, от контрабанды. Вы хотите,чтобы я на память помнил цитаты. Импорт отличается от контрабанды уплатой пошлины. За контрабандный товар пошлину не платят.
Последний раз редактировалось nikols 07 июл 2009, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
На чиркезоне никто не может отличить котрафакт, от контрабанды. Вы хотите на память помнить и отличать контрабанду и нелегальный импорт друг от друга Передал смысл разговора про краску для волос.
Очередной выброс бредового бреда.
Я не хочу на память помнить и отличать контрабанду и нелегальный импорт. Это ваша прерогатива. А вот передать смысл у вас не получается. Передавать передаете, а смысл куда-то пропадает.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
ZZ, помните поговорку, что старый, что малый, Вы просто внимание не обращайте.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Galka я пытаюсь, но у меня плохо получается!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
ZZ
Сами пытаетесь отремонтировать квартиру? Надо купить книгу "Ремонт своими руками". Там расписаны элементы ремонта.
Или не можете найти мастеров? Дам совет. Сначала определитесь с интерьером каждого помещения, потом определитесь с количеством и качеством каждого вида материала. Сразу за всё не беритесь. Начните с первоочередного. Это зависит от состояния квартиры. Новостройка- трудно даже начинать. И советом не помогу. Сам все лето смотрю за отделкой и переделкой дачи. Забор разломали Камазы, теперь не могу найти спеца по заборам. Простота и малый объем работы-так отвечают фирмачи.
Сами пытаетесь отремонтировать квартиру? Надо купить книгу "Ремонт своими руками". Там расписаны элементы ремонта.
Или не можете найти мастеров? Дам совет. Сначала определитесь с интерьером каждого помещения, потом определитесь с количеством и качеством каждого вида материала. Сразу за всё не беритесь. Начните с первоочередного. Это зависит от состояния квартиры. Новостройка- трудно даже начинать. И советом не помогу. Сам все лето смотрю за отделкой и переделкой дачи. Забор разломали Камазы, теперь не могу найти спеца по заборам. Простота и малый объем работы-так отвечают фирмачи.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
По ремонту у нас Кащей
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
nikols прежде чем давать советы, посмотрите, кто их спрашивает. Я у вас советов не спрашивала, не спрашиваю и спрашивать не буду. Вы бросаетесь советовать направо и налево, даже не разобравшись кто и что спросил. Поэтому грош цена всем вашим советам. Угомонитесь.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Fafhrd писал(а):По ремонту у нас Кащей
Не боишься что тебя потом вспоминать будут, после такого совета? Как заинтересованное лицо говорю обращайтесь ко мне! Могу показать объекты на которых идут работы! 99-50-01
http://vk.com/club38798275
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
ZZ писал(а):Galka я пытаюсь, но у меня плохо получается!
Для чего поститься на форуме по вопросам ремонта. Тема начата с 12 декабря 2008г. Есть специалисты по ремонту, у них есть личка. Обговорили все проблемы с ремонтом при бушующем финансовом кризисе. Никто бы и не знал о затеваемом ремонте. Так проще и удобней. Никто Вам не будет ничего советовать. Но если обсудить Ваш ремонт на форуме,то придется выслушать мнения всех желающих. Иначе не педагогично вызывать того,кого не следует выслушивать. В посте сразу пишите:"таких и сяких прошу меня не беспокоить по поводу ремонта". Терпеть не могу педиков и медиков. Учились одному, выучились совершенно другому.
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
nikols вы маразмируете практически в каждой теме. Это уже даже не "неуправляемый поток сознания", а просто поток маразма.
Пишу большими буквами
КЛОУНА НИКОЛСА ПРОШУ НЕ ОТВЕЧАТЬ НА МОИ ПОСТЫ, НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ ИХ, И НЕ ДАВАТЬ МНЕ СОВЕТЫ НИ В ОДНОЙ ТЕМЕ, НИ ПО КАКОМУ ПОВОДУ.
В посте сразу пишите:"таких и сяких прошу меня не беспокоить по поводу ремонта". Терпеть не могу педиков и медиков. Учились одному, выучились совершенно другому.
Пишу большими буквами
КЛОУНА НИКОЛСА ПРОШУ НЕ ОТВЕЧАТЬ НА МОИ ПОСТЫ, НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ ИХ, И НЕ ДАВАТЬ МНЕ СОВЕТЫ НИ В ОДНОЙ ТЕМЕ, НИ ПО КАКОМУ ПОВОДУ.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Хочу дать совет, который пригодится всем, честно. Когда Вы ещё на стадии планирования ремонта или по крайней мере ещё не начали сами делать ошибки, подумайте хорошо, справитесь ли Вы сами. Я вовремя понял, что это не моё и начал искать фирму по ремонтам. Нашел машинную штукатурку стен. Как же они мне помогли, я сейчас на свою картину не могу налюбоваться. Все качественно, быстро и кстати не за все деньги мира. Поэтому, я советую прислушаться к моим словам.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 629
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Стоит ли затеевать ремонт в квартире если кризис в стране?
Если так рассуждать как Вы, то тогда вообще останетесь без ремонта, потому что в стране всегда кризис, а цены с каждым годом растут. Но это особо меня не интересует, а я долго искал у кого демонтаж можно в Москве заказать, хоть компаний и много, но нужно выбрать среди них самых ответственных профессионалов. Если вам нужны данные компании, которая занимается демонтажем деревянных домов в Москве, я рекомендую обратиться в компанию Destroy77 https://destroy77.ru/demontazh-zdanij/ . Я сам пользовался их услугами при демонтаже старого деревянного дома моей бабушки, и могу порекомендовать их как надежную и профессиональную компанию. Основной вид деятельности компании Destroy77 - это демонтаж зданий различного типа, включая деревянные дома. Они предлагают полный комплекс услуг, начиная от демонтажа крыши и снятия наружных стен, заканчивая вывозом мусора и очисткой территории. Компания Destroy77 имеет большой опыт работы в этой области, и использует только современное оборудование и технологии, что позволяет выполнить работу быстро и качественно. Кроме того, компания обеспечивает полную безопасность работников и окружающих объектов во время проведения демонтажа.
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