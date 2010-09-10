Жилой комплекс ВИВА
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Жилой комплекс ВИВА
Иринnка писал(а):А кто нибудь знает,будут ли обкладывать кирпичем балконы в 5 доме??спасибо
Вчера заезжал, увидел что начали остеклять балконы. Кирпича, правда, нет - делают из профиля, то ли металлического, то ли ПВХ. Нижняя часть (до уровня подоконника) закрыта сэндвичем коричневого цвета, верхняя часть - раздвижные алюминиевые створки, боковины тоже застеклены. Выглядит неплохо, но с кирпичом как-то получше будет. К тому же такая конструкция (которая не кирпичная) более уязвима к протеканию. Надо смотреть внимательнее и в первый год-два не спешить с отделкой балкона. А стройка идет хорошим темпом).
Re: Жилой комплекс ВИВА
Ответьте кто уже живет в Виве и у кого маленькие дети к какой поликлиннике прикреплен комплекс?
Re: Жилой комплекс ВИВА
olgakroh писал(а):Ответьте кто уже живет в Виве и у кого маленькие дети к какой поликлиннике прикреплен комплекс?
Еще не живем, но узнавала, что к 7 детской на Новоселов, 20 участок
Re: Жилой комплекс ВИВА
Настало и мое время отписаться про свои впечатления... живем в Виве больше 4 лет,старожилы блин. Я сейчас в декрете-поэтому могу по социальным сферам рассуждать логически и подмечать. Так вот...1. Вожу ребенка только в платные -клиники,т.к.нет ни сил ни желания тащится с ним на общественном транспорте(в семье одна машина), поликлиника 7,куда мы прикреплены-ужасна. Нет талонов. А если есть-то на такое время,когда единственная в семье машина уезжает на работу. 2. У нас поквартирное отопление- если накроется котел-то хана. Особенно зимой. Не передать словами каких кирпичей мы наложили в штаны,когда встали с утра в январе и увидели что замерз "выхлоп" котла. Слава небесам,у мужа руки не из попы-и он как-то разрулил эту ситуацию,и даже помог пенсионерке-соседке))). Ежедневно стучит водяной насос,при этом падает давление и если ты моешься в это время,то это интересные ощущения. 3. Безумная дикая ВОНЬ!!!с очистных сооружений или чего-то похожего. С водоканала что ли?но,это в принципе ничего,т.к. жили мы с семьей в разных районах города-и везде своя вонь-то кожзавод,то цветмет... 4. Председатель ТСЖ(да-да,у нас ТСЖ) не от мира сего....ему звонишь сказать,что крысы бегают -у ?помойки,можно с балкона наблюдать,а ему все равно-что я могу сделать говорит. Ну так в сэс звони,избранник народа. 5. Отсутствует пешеходная дорожка до школы и садика. Это ужасно. Особенно осенью-облитые с ног до головы грязью дети уныло бредут в школу по трассе. 6. Про парковку сказано уже много. Особенно ьесят водилы,паркующие жопы своих авто на пешеходные дорожки. Так и охота долбануть коляской и проверить кто выдержит-пластиковый бамбер иномарки или мой внедорожный трансформер польского производства. А ТЕПЕРЬ ПЛЮСЫ. За те бабки,которые стоила наша однушка в виве,в рязани мы могли купить либо комнату в общаге либо малосемейку в недостоево-предпочли 40 квадратов в виве). Недорого,короче. Лес,речка,чистый воздух. Ухоженная территория, песок на детской площадке, близко до города, отличные планировки, слышимость не сильная между соседями,магазин на территории, огороженная территория. В общем и целом, если меня спросят-купила бы я еше раз здесь квартиру,то я бы ответила ДА. потому,что в любой точке города можно найти кучу недостатков,для всех идеальным не будешь-какждому что-то свое. Думаю,что молодые семьи как первый вариант жилья под ипотеку -квартиры в виве подходят как нельзя лучше.
Re: Жилой комплекс ВИВА
elena_ писал(а):olgakroh писал(а):Ответьте кто уже живет в Виве и у кого маленькие дети к какой поликлиннике прикреплен комплекс?
Еще не живем, но узнавала, что к 7 детской на Новоселов, 20 участок
Все верно,7 поликлиника,20 участок. Толпа народа. Для взрослых-11 больница
Re: Жилой комплекс ВИВА
Доброе утро! Кто нибудь знает когда в 5-м доме будут балконы делать и вообще какие нибудь новости про 5 дом?
Re: Жилой комплекс ВИВА
Добрый день! В этом жилом доме предусмотрена котельная. А вы знаете, что в Рязани есть примеры проблем в домах с котельными? Такой автономный источник тепла через 10-15 лет может стать головной болью для жильцов. На форуме обсуждаются проблемы котельных. Началось все с того, что рязанцы из трех домов по ул. Новоселов №48 корпус 1, 2 и 3 оказались заложниками частной котельной, которая в связи с износом стала убыточной, накопила долги за газ и электроэнергию. А котельной всего около 10 лет. Два года жильцы этих домов страдали от перебоев с горячей водой А проще говоря им отключали горячую воду с мая по октябрь. При этом они все вовремя и в полном объеме платили за коммунальные услуги. Через 10-15 лет все ТСЖ или другие собственники котельной встают перед проблемой замены изношенного оборудования, а это очень дорогое удовольствие и ТСЖ такие затраты могут не потянуть. В итоге на ул. Новоселов 1000 жильцов были вынуждены обращаться к городским властям за помощью, собираться на пикеты и бить перед телекамерами в пустые кастрюли, чтобы на их проблему обратили внимание. Сейчас котельная временно передана в аренду муниципальным теплосетям. Но это не окончательное решение проблемы. У РМПТС денег на реконструкцию котельной тоже видимо нет. То есть вы понимаете, что котельная через определенный срок в связи с износом, зашлакованностью может потребовать миллионных вложений. Текущих амортизационных отчислений на ремонт котельной может не хватить на радикальное обновление оборудования, к тому же их будет трудно сохранить на длительный срок без потерь.
Почитать новости можно вот здесь и здесь.
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Почитать новости можно вот здесь и здесь.
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Re: Жилой комплекс ВИВА
Полезная информация, cпасибо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 июл 2014, 20:20
Re: Жилой комплекс ВИВА
А никто не задавался вопросом, кто такой тов. ryset ? Какую цель он преследует, раскручивая в каждой ветке форума про каждый ЖК темы про частные котельные? Вопросы, конечно, тревожные, но к чему такая истерия?
Re: Жилой комплекс ВИВА
Уважаемые покупатели квартир в доме №5 кто нибудь знает когда сдается дом?
Re: Жилой комплекс ВИВА
Всех приветсвую ,дом сдан приезжал в среду кв 63 , проверил вытяжку ,все хорошо, стены штукотурка потянут, жумоизоляция просто суппер, в боковой квартире орал ваще не слышно, сверху топот слышно , но не сильно, Окна все хороши ток одной ручки нет, счетчики на воду сперли, ну эт мелочи, В целом застройщик молодец все понравилось, качество и отношение. Недочеты есть , два, но говорить не буду , а то еще недели две сдачи ждать.
Пока доволен дальше посмотрим
Пока доволен дальше посмотрим
Re: Жилой комплекс ВИВА
в квартире тепло бабочка летает, змеевик походу от горячей воды работает, чтоб доп трубу не тащить, каналлизационная разводка уже есть, что очень приятно, даж плафон кругленький в ванной стоит, электричество тож проверил кроме зала и кухни верха, все работает.
Re: Жилой комплекс ВИВА
Молодцы в Общем, читаю про Дядького жк и просто в шоке, неповезло народу
Re: Жилой комплекс ВИВА
Радужный тоже смотрю чет тишина
Re: Жилой комплекс ВИВА
Жильцы дома номер 7 есть тут????
Re: Жилой комплекс ВИВА
Есть. Вас просили подписать дополнительное соглашение? Что там за проблемы у них? Почему не сдают дои, не знаете?
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