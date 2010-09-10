Сообщение маммаМия » 15 июн 2015, 21:50

Настало и мое время отписаться про свои впечатления... живем в Виве больше 4 лет,старожилы блин. Я сейчас в декрете-поэтому могу по социальным сферам рассуждать логически и подмечать. Так вот...1. Вожу ребенка только в платные -клиники,т.к.нет ни сил ни желания тащится с ним на общественном транспорте(в семье одна машина), поликлиника 7,куда мы прикреплены-ужасна. Нет талонов. А если есть-то на такое время,когда единственная в семье машина уезжает на работу. 2. У нас поквартирное отопление- если накроется котел-то хана. Особенно зимой. Не передать словами каких кирпичей мы наложили в штаны,когда встали с утра в январе и увидели что замерз "выхлоп" котла. Слава небесам,у мужа руки не из попы-и он как-то разрулил эту ситуацию,и даже помог пенсионерке-соседке))). Ежедневно стучит водяной насос,при этом падает давление и если ты моешься в это время,то это интересные ощущения. 3. Безумная дикая ВОНЬ!!!с очистных сооружений или чего-то похожего. С водоканала что ли?но,это в принципе ничего,т.к. жили мы с семьей в разных районах города-и везде своя вонь-то кожзавод,то цветмет... 4. Председатель ТСЖ(да-да,у нас ТСЖ) не от мира сего....ему звонишь сказать,что крысы бегают -у ?помойки,можно с балкона наблюдать,а ему все равно-что я могу сделать говорит. Ну так в сэс звони,избранник народа. 5. Отсутствует пешеходная дорожка до школы и садика. Это ужасно. Особенно осенью-облитые с ног до головы грязью дети уныло бредут в школу по трассе. 6. Про парковку сказано уже много. Особенно ьесят водилы,паркующие жопы своих авто на пешеходные дорожки. Так и охота долбануть коляской и проверить кто выдержит-пластиковый бамбер иномарки или мой внедорожный трансформер польского производства. А ТЕПЕРЬ ПЛЮСЫ. За те бабки,которые стоила наша однушка в виве,в рязани мы могли купить либо комнату в общаге либо малосемейку в недостоево-предпочли 40 квадратов в виве). Недорого,короче. Лес,речка,чистый воздух. Ухоженная территория, песок на детской площадке, близко до города, отличные планировки, слышимость не сильная между соседями,магазин на территории, огороженная территория. В общем и целом, если меня спросят-купила бы я еше раз здесь квартиру,то я бы ответила ДА. потому,что в любой точке города можно найти кучу недостатков,для всех идеальным не будешь-какждому что-то свое. Думаю,что молодые семьи как первый вариант жилья под ипотеку -квартиры в виве подходят как нельзя лучше.