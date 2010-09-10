Сообщение Дотошная » 01 фев 2016, 22:13

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!22 января мы побывали на январских именинах наших маленьких юбиляров,сегодня им исполнилось 3 годика!Кто родился в январе-вставай,вставай,вставай.....Было очень весело и сладко!Детки поводили хоровод с зайчиком-попрыгайчиком,попрощались с елочкой до следующего нового года,покидали снежки в ларец и отправились пировать.Мы вместе с воспитателями и заведующей рдр зажгли свечи на тортиках и поздравили малышей,они задули свечи!Это волшебный и незабываемый момент мы пережили вместе!!!Потом был фейерверк и танцы,много много подарков и самые счастливые улыбки детей.СПАСИБО всем,кто помогает нам дарить детям радость и возможность быть счастливыми:*Друзья, такие именины , как были в январе, теперь войдут в традицию нашего волонтерского движения "Дети - наше ВСЁ!" И мы будем поздравлять деток каждый месяц.На подходе февральские именинники.Если кто в силах поучаствовать в подарках - это не много, но все же: торты , свечки раскрывающиеся фонтан для торта, шлопушки, сладости, фрукты и соки, то будет очень кстати!Переводить можно на карту Ани Сорокиной или Лены Казиной (Трушиной)Необходимость примерно в 2 т.р. - по минимуму.