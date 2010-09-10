Рязанский Дом Ребенка
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Re: Рязанский Дом Ребенка
Спасибо добрым людям, купили 10 жилетов. Ура.
Было бы здорово, если б смогли декор для стен купить, чтоб стены в домике не были скучными.. Ищем желающих их приобрести или поучаствовать в их приобретении.
Было бы здорово, если б смогли декор для стен купить, чтоб стены в домике не были скучными.. Ищем желающих их приобрести или поучаствовать в их приобретении.
Re: Рязанский Дом Ребенка
Завтра едем проводить праздник у детей. Песочное шоу с Дедом Морозом))
Re: Рязанский Дом Ребенка
фотоотчет с праздника http://ok.ru/group53090744008935/album/53812419100903
Re: Рязанский Дом Ребенка
Директор "Трогательный зоопарка" Юлия сама пригласила деток на мероприятие, там 29.12.15 устроила встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой и целый снегопад! Потом подарили детям резиновых волосатиков, в которые дети с удовольствием играли.
Директор Чайханы "Чилим" тоже сам проявил желание принять у себя детей и накормил вкусным обедом!
Большое им спасибо!
Детское меню, конечно было согласовано с главным врачом РДР, обед был сногсшибательным:
суп, плов с мясом, соком и хлебными хрустящими палочками и салат типа "оливье" с мясом говядины.
По завершению обеда, детям в "Чилиме" раздали маленьких чебурашек и пингвинчиков
Спасибо так же, в который раз, Транспортной компании ИП Маслов Евгений Иванович, который помогает нам на различных выездных мероприятиях. Предоставляет безвозмездно автобусы от 13 до 50 пассажирских мест и водителей.
Помимо деток дома ребёнка, он возит на благотворительной основе детей-инвалидов, детей детдомов и интернатов и некоммерческие спортивные секции на соревнования.
Дай Бог Евгению здоровья!
Фотоотчет http://ok.ru/group53090744008935/album/53836475007207
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Директор Чайханы "Чилим" тоже сам проявил желание принять у себя детей и накормил вкусным обедом!
Большое им спасибо!
Детское меню, конечно было согласовано с главным врачом РДР, обед был сногсшибательным:
суп, плов с мясом, соком и хлебными хрустящими палочками и салат типа "оливье" с мясом говядины.
По завершению обеда, детям в "Чилиме" раздали маленьких чебурашек и пингвинчиков
Спасибо так же, в который раз, Транспортной компании ИП Маслов Евгений Иванович, который помогает нам на различных выездных мероприятиях. Предоставляет безвозмездно автобусы от 13 до 50 пассажирских мест и водителей.
Помимо деток дома ребёнка, он возит на благотворительной основе детей-инвалидов, детей детдомов и интернатов и некоммерческие спортивные секции на соревнования.
Дай Бог Евгению здоровья!
Фотоотчет http://ok.ru/group53090744008935/album/53836475007207
Присоединяйтесь к нашей группе в одноклассниках
Re: Рязанский Дом Ребенка
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
22 января мы побывали на январских именинах наших маленьких юбиляров,сегодня им исполнилось 3 годика!Кто родился в январе-вставай,вставай,вставай.....Было очень весело и сладко!Детки поводили хоровод с зайчиком-попрыгайчиком,попрощались с елочкой до следующего нового года,покидали снежки в ларец и отправились пировать.Мы вместе с воспитателями и заведующей РДР зажгли свечи на тортиках и поздравили малышей,они задули свечи!Это волшебный и незабываемый момент мы пережили вместе!!!Потом был фейерверк и танцы,много много подарков и самые счастливые улыбки детей.
СПАСИБО всем,кто помогает нам дарить детям радость и возможность быть счастливыми. http://vk.com/album-72713821_227722075
22 января мы побывали на январских именинах наших маленьких юбиляров,сегодня им исполнилось 3 годика!Кто родился в январе-вставай,вставай,вставай.....Было очень весело и сладко!Детки поводили хоровод с зайчиком-попрыгайчиком,попрощались с елочкой до следующего нового года,покидали снежки в ларец и отправились пировать.Мы вместе с воспитателями и заведующей РДР зажгли свечи на тортиках и поздравили малышей,они задули свечи!Это волшебный и незабываемый момент мы пережили вместе!!!Потом был фейерверк и танцы,много много подарков и самые счастливые улыбки детей.
СПАСИБО всем,кто помогает нам дарить детям радость и возможность быть счастливыми. http://vk.com/album-72713821_227722075
Re: Рязанский Дом Ребенка
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
22 января мы побывали на январских именинах наших маленьких юбиляров,сегодня им исполнилось 3 годика!Кто родился в январе-вставай,вставай,вставай.....Было очень весело и сладко!Детки поводили хоровод с зайчиком-попрыгайчиком,попрощались с елочкой до следующего нового года,покидали снежки в ларец и отправились пировать.Мы вместе с воспитателями и заведующей рдр зажгли свечи на тортиках и поздравили малышей,они задули свечи!Это волшебный и незабываемый момент мы пережили вместе!!!Потом был фейерверк и танцы,много много подарков и самые счастливые улыбки детей.
СПАСИБО всем,кто помогает нам дарить детям радость и возможность быть счастливыми:*
Друзья, такие именины , как были в январе, теперь войдут в традицию нашего волонтерского движения "Дети - наше ВСЁ!" И мы будем поздравлять деток каждый месяц.
На подходе февральские именинники.
Если кто в силах поучаствовать в подарках - это не много, но все же: торты , свечки раскрывающиеся фонтан для торта, шлопушки, сладости, фрукты и соки, то будет очень кстати!
Переводить можно на карту Ани Сорокиной или Лены Казиной (Трушиной)
Необходимость примерно в 2 т.р. - по минимуму.
http://ok.ru/group53090744008935/topic/64905643491559
22 января мы побывали на январских именинах наших маленьких юбиляров,сегодня им исполнилось 3 годика!Кто родился в январе-вставай,вставай,вставай.....Было очень весело и сладко!Детки поводили хоровод с зайчиком-попрыгайчиком,попрощались с елочкой до следующего нового года,покидали снежки в ларец и отправились пировать.Мы вместе с воспитателями и заведующей рдр зажгли свечи на тортиках и поздравили малышей,они задули свечи!Это волшебный и незабываемый момент мы пережили вместе!!!Потом был фейерверк и танцы,много много подарков и самые счастливые улыбки детей.
СПАСИБО всем,кто помогает нам дарить детям радость и возможность быть счастливыми:*
Друзья, такие именины , как были в январе, теперь войдут в традицию нашего волонтерского движения "Дети - наше ВСЁ!" И мы будем поздравлять деток каждый месяц.
На подходе февральские именинники.
Если кто в силах поучаствовать в подарках - это не много, но все же: торты , свечки раскрывающиеся фонтан для торта, шлопушки, сладости, фрукты и соки, то будет очень кстати!
Переводить можно на карту Ани Сорокиной или Лены Казиной (Трушиной)
Необходимость примерно в 2 т.р. - по минимуму.
http://ok.ru/group53090744008935/topic/64905643491559
Re: Рязанский Дом Ребенка
Как ВЫ можете ПОМОЧЬ рязанскому дому ребенка:
!!! В данный момент необходимы средства на покупку !!!:
- кассет фильтров Барьер;
- лекарств:
Аквалор,
Алмагель,
солкосерил (мазь)
http://ok.ru/group53090744008935/topic/65040898195687
!!! В данный момент необходимы средства на покупку !!!:
- кассет фильтров Барьер;
- лекарств:
Аквалор,
Алмагель,
солкосерил (мазь)
http://ok.ru/group53090744008935/topic/65040898195687
Оборудование бу
Благодарюtobacco md/equipment/selskokhozyajstvennoe-oborudovanie ,
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