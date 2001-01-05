Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
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Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
Внимание тема в данный момент находится в стадии разработки и дополнений.
Рязань и область...........32 детских учереждения
01 Ермишинский район (0)
02 Захаровский район (0)
03 Кадомский район (0)
04 Касимов (1) .........................Касимовская школа-интернат
05 Касимовский район (3).............Елатомский дошкольный детский дом спец.корр. 8ого вида
............................................Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
............................................Елатомская школа-интернат спец.корр. 8ого вида для детей-сирот
06 Клепиковский район (0)
07 Кораблинский район (0)
08 Милославский район (0)
09 Михайловский район (2)............МОУ Михайловская школа-интернат
.............................................Чапаевская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
10 Новодеревенский район (0)
11 Пителинский район (0)
12 Пронский район (2)...................Пронская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
..............................................Архангельская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
13 Путятинский район (1)................Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
14 Рыбновский район (2)................Рыбновская школа-интернат для детей сирот
..............................................Костинская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
15 Ряжский район (1)....................Социально-реабилитационный центр для детей и подростков
16 Рязанский район (1)..................МОУ Полянская школа-интернат
17 Рязань (7)..............................Шереметьево-Песочинский санаторный детский дом
..............................................Рязанский дом ребенка спец.
..............................................Приют для детей и подростков "Надежда"
..............................................МОУ Школа-интернат № 1
..............................................МОУ Школа-интернат № 2
..............................................Школа-интернат № 3 "Вера" спец.корр.
..............................................Солотчинская школа-интернат для детей-сирот
18 Сапожковский район (1).............Сапожковская школа-интернат для детей-сирот
19 Сараевский район (0)
20 Сасово (2)..............................Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
..............................................МОУ Сасовская школа-интернат
21 Сасовский район (0)
22 Скопин (1)..............................Скопинская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
23 Скопинский район (1).................Заречная школа-интернат для детей-сирот
24 Спасский район (2)....................МОУ Спасская школа-интернат
..............................................Кирицкая областная школа-интернат санаторного типа
25 Старожиловский район (0)
26 Ухоловский район (0)
27 Чучковский район (1)................Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко"
28 Шацкий район (2)....................МОУ Шацкая школа-интернат"
.............................................Лесно-Конобеевская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
29 Шиловский район (2)................Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"
.............................................Мосоловская школа-интернат спец.корр. 5ого вида
Рязань и область...........32 детских учереждения
01 Ермишинский район (0)
02 Захаровский район (0)
03 Кадомский район (0)
04 Касимов (1) .........................Касимовская школа-интернат
05 Касимовский район (3).............Елатомский дошкольный детский дом спец.корр. 8ого вида
............................................Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
............................................Елатомская школа-интернат спец.корр. 8ого вида для детей-сирот
06 Клепиковский район (0)
07 Кораблинский район (0)
08 Милославский район (0)
09 Михайловский район (2)............МОУ Михайловская школа-интернат
.............................................Чапаевская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
10 Новодеревенский район (0)
11 Пителинский район (0)
12 Пронский район (2)...................Пронская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
..............................................Архангельская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
13 Путятинский район (1)................Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
14 Рыбновский район (2)................Рыбновская школа-интернат для детей сирот
..............................................Костинская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
15 Ряжский район (1)....................Социально-реабилитационный центр для детей и подростков
16 Рязанский район (1)..................МОУ Полянская школа-интернат
17 Рязань (7)..............................Шереметьево-Песочинский санаторный детский дом
..............................................Рязанский дом ребенка спец.
..............................................Приют для детей и подростков "Надежда"
..............................................МОУ Школа-интернат № 1
..............................................МОУ Школа-интернат № 2
..............................................Школа-интернат № 3 "Вера" спец.корр.
..............................................Солотчинская школа-интернат для детей-сирот
18 Сапожковский район (1).............Сапожковская школа-интернат для детей-сирот
19 Сараевский район (0)
20 Сасово (2)..............................Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
..............................................МОУ Сасовская школа-интернат
21 Сасовский район (0)
22 Скопин (1)..............................Скопинская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
23 Скопинский район (1).................Заречная школа-интернат для детей-сирот
24 Спасский район (2)....................МОУ Спасская школа-интернат
..............................................Кирицкая областная школа-интернат санаторного типа
25 Старожиловский район (0)
26 Ухоловский район (0)
27 Чучковский район (1)................Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко"
28 Шацкий район (2)....................МОУ Шацкая школа-интернат"
.............................................Лесно-Конобеевская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
29 Шиловский район (2)................Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"
.............................................Мосоловская школа-интернат спец.корр. 5ого вида
Последний раз редактировалось Yulika 25 дек 2008, 14:02, всего редактировалось 7 раз.
Re: Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
КАСИМОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-04-07-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимов
Тип учреждения: школа-интернат
Название: Касимовская школа-интернат
Почтовый адрес: 390330, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Гагарина, 1
Телефоны: (49131) 2 00 45
Факс: (49131) 4 34 72
Руководство: Директор - Николаев Николай Иванович; зам.директор по УВР - Бануева Марина Валерьевна, зам.директор по ВР - Аромова Любовь Александровна
Банковские реквизиты: Получатель: ОГОУ "Касимовская школа-интернат". Р/счет 40201810600000100003 в УФК по Рязанской обл., ИНН 6226002681
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской обл.
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1961 год
Направления деятельности: Образовательная деятельность. Приоритетные направления: трудовое, физическое, нравственно-эстетическое.
Персонал: Персонал соответствует по количеству и по квалификации.
Публикации в СМИ: Местные СМИ - регулярно.
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 173 детей, из них: в возрасте от от 4 до 7 лет - 11 ; от 7 до 10 лет - 61 ; от 10 до 14 лет - 65; от 14 до 18 лет - 56 (девочки - 72, мальчики - 101).
Возраст детей: от 7 до 18 лет
Количество детей-сирот: 23
Принцип формирования группы: Группы формируются по возрасту.
Обучение детей: Дети обучаются в школе-интернате.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медкабинет и медоборудование соответствует потребностям Учреждения.
Летний отдых: Летом дети выезжают в летний лагерь, к родственникам.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками и друзьями. Для детей организуют поездки и экскурсии в Рязань. Дети участвуют в областных, региональных конкурсах, акциях, мероприятиях для детей.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 6 зданий: школа, общежитие, столовая, хозблок, овощехранилище, подсобное хозяйство. Год постройки - 1961-62 гг. Дата последнего косметического ремонта - 2005 год. Требуется ремонта столовой, фасада здания.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: автобус ПАЗ (год выпуска - 1995, степень износа 100%), ЗИЛ 130 (год выпуска - 1984, степень износа 100%), ГАЗ 53 (год выпуска - 1985, степень износа 100%). Есть потребность в автотранспорте.
Подсобное хозяйство: Есть земельный участок, свиноферма.
Кабинеты труда: Есть кабинеты труда, но их оснащение не соответствует потребностям Учреждения.
Библиотека: Есть библиотека. Соответствует потребностям по возрасту детей и по количеству книг.
Компьютеры: Есть 3 компьютера. Есть компьютерный класс. Нет выхода в Интернет. Есть потребность в компьютерах для обучения детей.
Игрушки и игры: Игры и игрушки не соответствуют потребностям по возрасту детей и по количеству. Есть игровая комната, у детей нет личных игрушек.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских и иностранных организаций и граждан поступает редко.
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 7 до 16 лет), - обувь (размеры от 32 до 42), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игры и игрушки, развивающие пособия, - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия, - автотранспорт.
Привлечение добровольцев: Добровольцев привлекаем. Есть потребность в добровольцах для оказания благотворительной помощи.
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-04-07-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимов
Тип учреждения: школа-интернат
Название: Касимовская школа-интернат
Почтовый адрес: 390330, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Гагарина, 1
Телефоны: (49131) 2 00 45
Факс: (49131) 4 34 72
Руководство: Директор - Николаев Николай Иванович; зам.директор по УВР - Бануева Марина Валерьевна, зам.директор по ВР - Аромова Любовь Александровна
Банковские реквизиты: Получатель: ОГОУ "Касимовская школа-интернат". Р/счет 40201810600000100003 в УФК по Рязанской обл., ИНН 6226002681
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской обл.
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1961 год
Направления деятельности: Образовательная деятельность. Приоритетные направления: трудовое, физическое, нравственно-эстетическое.
Персонал: Персонал соответствует по количеству и по квалификации.
Публикации в СМИ: Местные СМИ - регулярно.
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 173 детей, из них: в возрасте от от 4 до 7 лет - 11 ; от 7 до 10 лет - 61 ; от 10 до 14 лет - 65; от 14 до 18 лет - 56 (девочки - 72, мальчики - 101).
Возраст детей: от 7 до 18 лет
Количество детей-сирот: 23
Принцип формирования группы: Группы формируются по возрасту.
Обучение детей: Дети обучаются в школе-интернате.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медкабинет и медоборудование соответствует потребностям Учреждения.
Летний отдых: Летом дети выезжают в летний лагерь, к родственникам.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками и друзьями. Для детей организуют поездки и экскурсии в Рязань. Дети участвуют в областных, региональных конкурсах, акциях, мероприятиях для детей.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 6 зданий: школа, общежитие, столовая, хозблок, овощехранилище, подсобное хозяйство. Год постройки - 1961-62 гг. Дата последнего косметического ремонта - 2005 год. Требуется ремонта столовой, фасада здания.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: автобус ПАЗ (год выпуска - 1995, степень износа 100%), ЗИЛ 130 (год выпуска - 1984, степень износа 100%), ГАЗ 53 (год выпуска - 1985, степень износа 100%). Есть потребность в автотранспорте.
Подсобное хозяйство: Есть земельный участок, свиноферма.
Кабинеты труда: Есть кабинеты труда, но их оснащение не соответствует потребностям Учреждения.
Библиотека: Есть библиотека. Соответствует потребностям по возрасту детей и по количеству книг.
Компьютеры: Есть 3 компьютера. Есть компьютерный класс. Нет выхода в Интернет. Есть потребность в компьютерах для обучения детей.
Игрушки и игры: Игры и игрушки не соответствуют потребностям по возрасту детей и по количеству. Есть игровая комната, у детей нет личных игрушек.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских и иностранных организаций и граждан поступает редко.
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 7 до 16 лет), - обувь (размеры от 32 до 42), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игры и игрушки, развивающие пособия, - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия, - автотранспорт.
Привлечение добровольцев: Добровольцев привлекаем. Есть потребность в добровольцах для оказания благотворительной помощи.
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
Re: Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
ЕЛАТОМСКИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-05-01-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимовский район
Тип учреждения: детский дом
Название: Елатомский дошкольный детский дом спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 5
Телефоны: (49131) 9 13 74
Факс: (49131) 9 13 74
Электронная почта: el-det-dom@yandex.ru
Руководство: Директор - Олькина Нина Николаевна, зам. директора по УВР - Маркова Тамара Ивановна, зам. директора по АХЧ - Коняев Михаил Николаевич
Банковские реквизиты: Получатель: Елатомский дошкольный детский дом спец.корр. 8ого вида. Р/счет: 40603810300000000019 в РКЦ г. Касимов, ИНН 6204003579, БИК 046121000
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и мол. политики (Адрес: г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская 36)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1917 год
Направления деятельности: Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с умственной отсталостью с целью коррекции в их развитии средствами образования и доступной трудовой деятельностью.
История: Год постройки детского дома - 1820г. До революции был приютом для детей из бедных семей. В 1927 году был организован детский городок, включающий в себя 6 приютских учреждений. В 1956 году городок был реорганизован, остался один дошкольный детский дом. С 1980 года детский дом стал называться "для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Персонал: В Учреждении работает 70 сотрудников, из них: руководство - 3, воспитатели - 25, врачи - 0,5, медсестры - 4, психологи - 1, технический персонал - 37. Персонал соответствует по количеству, соответствует по квалификации.
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 54 ребенка, из них: в возрасте от 1 до 4 лет - 4, от 4 до 7 лет - 50 (девочек - 18, мальчиков - 36).
Возраст детей: от 3 до 7 лет
Количество детей-сирот: 54
Количество детей с отклонениями в развитии: 50
Принцип формирования группы: Группы формируются по возрасту.
Обучение детей: Дошкольное воспитание и обучение.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медицинский кабинет соответствует потребностям Учреждения.
Летний отдых: Летом дети остаются в Учреждении.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки: 1820 год. Дата последнего косметического ремонта - 2001 год. Требуется косметический ремонт.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: автобус ПАЗ 3205 (год выпуска - 2002), УАЗ 2206 (год выпуска - 2001). Требуется Газель пассажирская.
Компьютеры: Есть выход в Интернет в бухгалтерии.
Игрушки и игры: Игры и игрушки соответствуют по возрасту детей, не соответствуют по количеству. Есть игровая комната. Дети имеют личные игрушки.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает редко, от иностранных - редко. (Помощь поступала от: Международная организация "Люблю Россию" (Англия).)
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 3 до 7 лет), - обувь (размеры от 3 до 7 лет), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игрушки, игры, разв. пособия, - книги, учебные пособия, - бытовая техника, - инструменты.
Привлечение добровольцев: Привлекаем добровольцев. Есть потребность в добровольцах для улучшения жизнедеятельности воспитанников.
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
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ЕЛАТОМСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-05-03-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимовский район
Тип учреждения: детский дом-интернат
Название: Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
Почтовый адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Егерева, 36/2
Телефоны: (49131) 9 13 49
Руководство: Директор Юдин Сергей Аркадьевич
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
**********************************************************************************************************************************************************
ЕЛАТОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-05-08-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимовский район
Тип учреждения: школа-интернат для сирот
Название: Елатомская школа-интернат спец.корр. 8ого вида для детей-сирот
Почтовый адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 1
Телефоны: (49131) 9 18 61
Факс: (49131) 9 18 61
Электронная почта: elshint@kasimov.ryazan.ru
Руководство: Директор - Тимохина Нина Васильевна, зам. дир. по уч. работе - Щербакова Нина Васильевна, зам. дир. по воспит. раб. - Умнова Татьяна Михайловна
Банковские реквизиты: Получатель: ГОУ Елатомская школа-интернат для детей-сирот, Банк: РКЦ г.Касимов, КПП: 620401001, р/счет: 40603810700000000020, ИНН: 6204003561, БИК: 046121000
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и молодежной политики (г.Рязань)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1973 год
Направления деятельности: Обучение и воспитание умственно отсталых школьников по коррекционной программе 8го вида
История: 1900 год - женская гимназия, интернат, затем школа. С 1973 года - коррекционная школа-интернат.
Персонал: В Учреждении работает 106 сотрудников, из них: руководство - 4, воспитатели - 28, преподаватели - 16, врачи - 1, медсестры - 4, психологи - 1, технический персонал - 52. Персонал соответствует по количеству, соответствует по квалификации.
Публикации в СМИ: Есть публикации в СМИ (по ТВ г. Рязань и г. Касимов).
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 102 ребенка, из них: в возрасте от 7 до 10 лет - 15; от 10 до 14 лет - 37, от 14 до 18 лет - 50 (девочек - 38, мальчиков - 64).
Возраст детей: от 7 до 17 лет
Количество детей-сирот: 70
Количество детей с отклонениями в развитии: 40
Принцип формирования группы: Группы формируются по возрасту.
Обучение детей: Дети обучаются в школе-интернате.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медицинский кабинет не соответствует потребностям Учреждения.
Летний отдых: Летом дети выезжают в лагерь.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, ведут переписку с родными, друзьями.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 4 здания: 2 общежития, 2 учебных корпуса. Год постройки: 1911 и 1897 годы. Дата последнего косметического ремонта (частично) - 2005 год. Требуется замена отопительной системы, полов, ремонт туалетов и т.д., газового отопления в общежитии №1.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: УАЗ 3962 (год выпуска - 2001), ГАЗ 31029 (год выпуска - 1993), ГАЗ-САЗ 350701 (год выпуска - 2003). Есть потребность в автотранспорте для перевозки детей (газель или автобус).
Подсобное хозяйство: Есть огород.
Кабинеты труда: Есть кабинет труда. Оснащение не соответствует потребностям (нужны верстаки для столярной мастерской).
Библиотека: Есть библиотека. Соответствует потребностям по возрасту детей, соответствует по количеству книг.
Компьютеры: Есть 2 компьютера (старых). Нет компьютерного класса. Есть выход в Интернет. Есть потребность в компьютерах для занятий с детьми.
Игрушки и игры: Игры и игрушки не соответствуют по возрасту детей, не соответствуют по количеству. Дети имеют личные игрушки (в малом количестве).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает редко, от иностранных организаций и граждан поступает редко. (Помощь поступала от Рязанского завода "Теплоприбор", от организации Рязаньэнергосбыт, от английской организации "Люблю Россию".)
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 7 до 17 лет), - обувь (размеры от 32 до 44), - мебель, предметы интерьера (кровати), - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь (лыжи, санки), - игрушки, игры, разв. пособия, - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника (стиральная машина), - инструменты, - принадлежности для рукоделия.
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-05-01-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимовский район
Тип учреждения: детский дом
Название: Елатомский дошкольный детский дом спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 5
Телефоны: (49131) 9 13 74
Факс: (49131) 9 13 74
Электронная почта: el-det-dom@yandex.ru
Руководство: Директор - Олькина Нина Николаевна, зам. директора по УВР - Маркова Тамара Ивановна, зам. директора по АХЧ - Коняев Михаил Николаевич
Банковские реквизиты: Получатель: Елатомский дошкольный детский дом спец.корр. 8ого вида. Р/счет: 40603810300000000019 в РКЦ г. Касимов, ИНН 6204003579, БИК 046121000
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и мол. политики (Адрес: г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская 36)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1917 год
Направления деятельности: Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с умственной отсталостью с целью коррекции в их развитии средствами образования и доступной трудовой деятельностью.
История: Год постройки детского дома - 1820г. До революции был приютом для детей из бедных семей. В 1927 году был организован детский городок, включающий в себя 6 приютских учреждений. В 1956 году городок был реорганизован, остался один дошкольный детский дом. С 1980 года детский дом стал называться "для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Персонал: В Учреждении работает 70 сотрудников, из них: руководство - 3, воспитатели - 25, врачи - 0,5, медсестры - 4, психологи - 1, технический персонал - 37. Персонал соответствует по количеству, соответствует по квалификации.
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 54 ребенка, из них: в возрасте от 1 до 4 лет - 4, от 4 до 7 лет - 50 (девочек - 18, мальчиков - 36).
Возраст детей: от 3 до 7 лет
Количество детей-сирот: 54
Количество детей с отклонениями в развитии: 50
Принцип формирования группы: Группы формируются по возрасту.
Обучение детей: Дошкольное воспитание и обучение.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медицинский кабинет соответствует потребностям Учреждения.
Летний отдых: Летом дети остаются в Учреждении.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки: 1820 год. Дата последнего косметического ремонта - 2001 год. Требуется косметический ремонт.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: автобус ПАЗ 3205 (год выпуска - 2002), УАЗ 2206 (год выпуска - 2001). Требуется Газель пассажирская.
Компьютеры: Есть выход в Интернет в бухгалтерии.
Игрушки и игры: Игры и игрушки соответствуют по возрасту детей, не соответствуют по количеству. Есть игровая комната. Дети имеют личные игрушки.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает редко, от иностранных - редко. (Помощь поступала от: Международная организация "Люблю Россию" (Англия).)
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 3 до 7 лет), - обувь (размеры от 3 до 7 лет), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игрушки, игры, разв. пособия, - книги, учебные пособия, - бытовая техника, - инструменты.
Привлечение добровольцев: Привлекаем добровольцев. Есть потребность в добровольцах для улучшения жизнедеятельности воспитанников.
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
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ЕЛАТОМСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-05-03-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимовский район
Тип учреждения: детский дом-интернат
Название: Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
Почтовый адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Егерева, 36/2
Телефоны: (49131) 9 13 49
Руководство: Директор Юдин Сергей Аркадьевич
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
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ЕЛАТОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-05-08-01
Регион: Рязанская область
Район: Касимовский район
Тип учреждения: школа-интернат для сирот
Название: Елатомская школа-интернат спец.корр. 8ого вида для детей-сирот
Почтовый адрес: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 1
Телефоны: (49131) 9 18 61
Факс: (49131) 9 18 61
Электронная почта: elshint@kasimov.ryazan.ru
Руководство: Директор - Тимохина Нина Васильевна, зам. дир. по уч. работе - Щербакова Нина Васильевна, зам. дир. по воспит. раб. - Умнова Татьяна Михайловна
Банковские реквизиты: Получатель: ГОУ Елатомская школа-интернат для детей-сирот, Банк: РКЦ г.Касимов, КПП: 620401001, р/счет: 40603810700000000020, ИНН: 6204003561, БИК: 046121000
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и молодежной политики (г.Рязань)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1973 год
Направления деятельности: Обучение и воспитание умственно отсталых школьников по коррекционной программе 8го вида
История: 1900 год - женская гимназия, интернат, затем школа. С 1973 года - коррекционная школа-интернат.
Персонал: В Учреждении работает 106 сотрудников, из них: руководство - 4, воспитатели - 28, преподаватели - 16, врачи - 1, медсестры - 4, психологи - 1, технический персонал - 52. Персонал соответствует по количеству, соответствует по квалификации.
Публикации в СМИ: Есть публикации в СМИ (по ТВ г. Рязань и г. Касимов).
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 102 ребенка, из них: в возрасте от 7 до 10 лет - 15; от 10 до 14 лет - 37, от 14 до 18 лет - 50 (девочек - 38, мальчиков - 64).
Возраст детей: от 7 до 17 лет
Количество детей-сирот: 70
Количество детей с отклонениями в развитии: 40
Принцип формирования группы: Группы формируются по возрасту.
Обучение детей: Дети обучаются в школе-интернате.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медицинский кабинет не соответствует потребностям Учреждения.
Летний отдых: Летом дети выезжают в лагерь.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, ведут переписку с родными, друзьями.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 4 здания: 2 общежития, 2 учебных корпуса. Год постройки: 1911 и 1897 годы. Дата последнего косметического ремонта (частично) - 2005 год. Требуется замена отопительной системы, полов, ремонт туалетов и т.д., газового отопления в общежитии №1.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: УАЗ 3962 (год выпуска - 2001), ГАЗ 31029 (год выпуска - 1993), ГАЗ-САЗ 350701 (год выпуска - 2003). Есть потребность в автотранспорте для перевозки детей (газель или автобус).
Подсобное хозяйство: Есть огород.
Кабинеты труда: Есть кабинет труда. Оснащение не соответствует потребностям (нужны верстаки для столярной мастерской).
Библиотека: Есть библиотека. Соответствует потребностям по возрасту детей, соответствует по количеству книг.
Компьютеры: Есть 2 компьютера (старых). Нет компьютерного класса. Есть выход в Интернет. Есть потребность в компьютерах для занятий с детьми.
Игрушки и игры: Игры и игрушки не соответствуют по возрасту детей, не соответствуют по количеству. Дети имеют личные игрушки (в малом количестве).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает редко, от иностранных организаций и граждан поступает редко. (Помощь поступала от Рязанского завода "Теплоприбор", от организации Рязаньэнергосбыт, от английской организации "Люблю Россию".)
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 7 до 17 лет), - обувь (размеры от 32 до 44), - мебель, предметы интерьера (кровати), - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь (лыжи, санки), - игрушки, игры, разв. пособия, - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника (стиральная машина), - инструменты, - принадлежности для рукоделия.
Сообщение для посетителей сайта: Оказать помощь детскому учреждению можно через московский фонд помощи "ДетскиеДомики" - http://fond.detskiedomiki.ru - телефон (495) 799 76 72.
Re: Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-09-07-01
Регион: Рязанская область
Район: Михайловский район
Тип учреждения: школа-интернат
Название: МОУ Михайловская школа-интернат
Почтовый адрес: 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Пронская, 31
Телефоны: (49130) 2 19 47
Руководство: Директор Щетинин Владимир Владимирович
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
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ЧАПАЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-09-15-01
Регион: Рязанская область
Район: Михайловский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Чапаевская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391730, Рязанская обл., Михайловский р-н, с. Грязное
Телефоны: (49130) 2 42 24
Руководство: Директор Демкина Лидия Васильевна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-09-07-01
Регион: Рязанская область
Район: Михайловский район
Тип учреждения: школа-интернат
Название: МОУ Михайловская школа-интернат
Почтовый адрес: 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Пронская, 31
Телефоны: (49130) 2 19 47
Руководство: Директор Щетинин Владимир Владимирович
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
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ЧАПАЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-09-15-01
Регион: Рязанская область
Район: Михайловский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Чапаевская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391730, Рязанская обл., Михайловский р-н, с. Грязное
Телефоны: (49130) 2 42 24
Руководство: Директор Демкина Лидия Васильевна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
Последний раз редактировалось Yulika 21 янв 2009, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
ПРОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-12-15-01
Регион: Рязанская область
Район: Пронский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Пронская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391140, Рязанская обл., п. Пронск, ул. Ново-Стрелецкая, 9
Телефоны: (49133) 3 15 48
Руководство: Директор Степанова Надежда Владимировна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-12-15-02
Регион: Рязанская область
Район: Пронский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Архангельская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391140, Рязанская обл., п. Пронск, ул. Старо-Стрелецкая, 57
Телефоны: (49133) 3 14 92
Руководство: Директор Виштак Александр Михайлович
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-12-15-01
Регион: Рязанская область
Район: Пронский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Пронская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391140, Рязанская обл., п. Пронск, ул. Ново-Стрелецкая, 9
Телефоны: (49133) 3 15 48
Руководство: Директор Степанова Надежда Владимировна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
***************************************************************************************************
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПЕЦ.КОРР. 8ого ВИДА
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-12-15-02
Регион: Рязанская область
Район: Пронский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Архангельская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391140, Рязанская обл., п. Пронск, ул. Старо-Стрелецкая, 57
Телефоны: (49133) 3 14 92
Руководство: Директор Виштак Александр Михайлович
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
Re: Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
ПУТЯТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАДЕЖДА"
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-13-05-01
Регион: Рязанская область
Район: Путятинский район
Тип учреждения: соц.-реабилитационный центр
Название: Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
Почтовый адрес: 391487, Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Песочня, ул. Комсомольская, 4
Телефоны: (49146) 2 41 77
Факс: (49146) 2 41 77
Руководство: Директор - Усачева Александра Федоровна, гл.бухгалтер - Невзорова Наталья Алексеевна
Банковские реквизиты: Получатель: СРЦН "Надежда". Р/счет 40204810200000000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл., л/счет 03056000090, ИНН 6212001984, КПП 621201001, БИК 046126001
Вышестоящая организация: Путятинский муниципальный отдел социальной защиты населения (Адрес: Рязанская обл., с. Путятино, тел. (49146) 2 10 35, контактное лицо - Тяпкина Елена Леонидовна, начальник отдела соц.защиты)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 2000 год
Направления деятельности: Социально-реабилитационная и коррекционная деятельность
История: До основания учреждения - здание принадлежало детскому саду; 1 год проводили реконструкцию здания; 2001 год завезли детей от 3 до 18 лет и до настоящего времени Центр "Надежда" работает постоянно, ведем детей со всех регионов, но в основном дети из Рязанской обл.
Персонал: В Учреждении работает 24 сотрудника, из них: руководство - 2, воспитатели - 5, медсестры - 1, психологи - 1, технический персонал - 15. Персонал соответствует по количеству и по квалификации. Имеются вакансии: врач, медсестра. По вопросам трудоустройства обращаться к директору Центра Усачевой Александре Федоровне.
Публикации в СМИ: Постоянная информация о Центре по Рязанскому ТВ - о детях, их потребностях, интересах, увлечениях.
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 29 детей, из них: в возрасте от 1 до 4 лет - 1; от 4 до 7 лет - 6; от 7 до 10 лет - 8; от 10 до 14 лет - 9; от 14 до 18 лет - 5 (девочки - 9, мальчики - 20).
Возраст детей: от 3 до 18 лет
Количество детей-сирот: 2
Количество детей с отклонениями в развитии: 1
Принцип формирования группы: Группы смешанные.
Обучение детей: Дети обучаются в обычной школе.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медкабинет и медоборудование не соответствуют потребностям Учреждения. Рядом с Центром находится больница, куда медсестра отводит детей в случае необходимости.
Летний отдых: Летом дети выезжают в летний лагерь, к родственникам, остаются в Учреждении.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками, прихожанами храма из г. Коптево. Для детей организуют поездки и экскурсии в /Москву, Рязань.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки - 1910. Дата последнего капитального ремонта - 200 год. Дата последнего косметического ремонта - 2005 год. Здание требует капитального ремонта.
Автотранспорт: Автотранспорта нет.
Компьютеры: Есть 1 компьютер. Есть выход в Интернет. Есть потребность в компьютерах для освоения новых методик.
Игрушки и игры: Игры и игрушки не соответствуют потребностям по возрасту детей и по количеству. Есть игровая комната, у детей есть личные игрушки.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает регулярно, от иностранных - редко (Помощь поступала от Храма Георгия Победоносца Коптево в г. Москве)
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - продукты питания, - спортинвентарь, - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 4 до 18 лет), - обувь (размеры от 25 до 41), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - информационная поддержка, - игры и игрушки, развивающие пособия, - специальная литература (методики), - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия, - детская площадка для игры, песочница.
Привлечение добровольцев: Добровольцев не привлекаем. Есть потребность в добровольцах для гостевого режима, обустройства территории, наставничества, организации досуга, репетиторства, организации экскурсий, общения с детьми.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-13-05-01
Регион: Рязанская область
Район: Путятинский район
Тип учреждения: соц.-реабилитационный центр
Название: Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
Почтовый адрес: 391487, Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Песочня, ул. Комсомольская, 4
Телефоны: (49146) 2 41 77
Факс: (49146) 2 41 77
Руководство: Директор - Усачева Александра Федоровна, гл.бухгалтер - Невзорова Наталья Алексеевна
Банковские реквизиты: Получатель: СРЦН "Надежда". Р/счет 40204810200000000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл., л/счет 03056000090, ИНН 6212001984, КПП 621201001, БИК 046126001
Вышестоящая организация: Путятинский муниципальный отдел социальной защиты населения (Адрес: Рязанская обл., с. Путятино, тел. (49146) 2 10 35, контактное лицо - Тяпкина Елена Леонидовна, начальник отдела соц.защиты)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 2000 год
Направления деятельности: Социально-реабилитационная и коррекционная деятельность
История: До основания учреждения - здание принадлежало детскому саду; 1 год проводили реконструкцию здания; 2001 год завезли детей от 3 до 18 лет и до настоящего времени Центр "Надежда" работает постоянно, ведем детей со всех регионов, но в основном дети из Рязанской обл.
Персонал: В Учреждении работает 24 сотрудника, из них: руководство - 2, воспитатели - 5, медсестры - 1, психологи - 1, технический персонал - 15. Персонал соответствует по количеству и по квалификации. Имеются вакансии: врач, медсестра. По вопросам трудоустройства обращаться к директору Центра Усачевой Александре Федоровне.
Публикации в СМИ: Постоянная информация о Центре по Рязанскому ТВ - о детях, их потребностях, интересах, увлечениях.
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 29 детей, из них: в возрасте от 1 до 4 лет - 1; от 4 до 7 лет - 6; от 7 до 10 лет - 8; от 10 до 14 лет - 9; от 14 до 18 лет - 5 (девочки - 9, мальчики - 20).
Возраст детей: от 3 до 18 лет
Количество детей-сирот: 2
Количество детей с отклонениями в развитии: 1
Принцип формирования группы: Группы смешанные.
Обучение детей: Дети обучаются в обычной школе.
Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медкабинет и медоборудование не соответствуют потребностям Учреждения. Рядом с Центром находится больница, куда медсестра отводит детей в случае необходимости.
Летний отдых: Летом дети выезжают в летний лагерь, к родственникам, остаются в Учреждении.
Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками, прихожанами храма из г. Коптево. Для детей организуют поездки и экскурсии в /Москву, Рязань.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки - 1910. Дата последнего капитального ремонта - 200 год. Дата последнего косметического ремонта - 2005 год. Здание требует капитального ремонта.
Автотранспорт: Автотранспорта нет.
Компьютеры: Есть 1 компьютер. Есть выход в Интернет. Есть потребность в компьютерах для освоения новых методик.
Игрушки и игры: Игры и игрушки не соответствуют потребностям по возрасту детей и по количеству. Есть игровая комната, у детей есть личные игрушки.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает регулярно, от иностранных - редко (Помощь поступала от Храма Георгия Победоносца Коптево в г. Москве)
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - продукты питания, - спортинвентарь, - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 4 до 18 лет), - обувь (размеры от 25 до 41), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - информационная поддержка, - игры и игрушки, развивающие пособия, - специальная литература (методики), - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия, - детская площадка для игры, песочница.
Привлечение добровольцев: Добровольцев не привлекаем. Есть потребность в добровольцах для гостевого режима, обустройства территории, наставничества, организации досуга, репетиторства, организации экскурсий, общения с детьми.
Re: Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
РЫБНОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-14-08-01
Регион: Рязанская область
Район: Рыбновский район
Тип учреждения: школа-интернат для сирот
Название: Рыбновская школа-интернат для детей сирот
Почтовый адрес: 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Макаренко, 16
Телефоны: (49137) 5 14 27
Факс: (49137) 5 14 27
Руководство: Директор - Протасов Валерий Николаевич, зам.директора по УВР - Девятова Ирина Михайловна, зам. Директора по ВР - Солонсыко Виталий Викторович
Банковские реквизиты: Получатель: Рыбновская школа-интернат для детей сирот. Р/счет 40603810953000180111 в Рязанском ОСБ № 8606 г. Рязань, к/счет 30101810500000000614, ИНН 6213004346, КПП 621301001, БИК 046126614
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и молодежной политике Рязанской обл. (Адрес: Рязань, ул. Лево-Лебедская, 36; тел. (4912) 26 52 73 Кирьянов Александр Иванович)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1961 год
Направления деятельности: Общеобразовательная, спортивная деятельность.
Персонал: В Учреждении работает 122 сотрудника, из них: руководство - 3, воспитатели - 25, преподаватели - 25, врачи - 2, медсестры - 3, психологи - 1, технический персонал - 60. По вопросам трудоустройства обращаться к директору школы-интерната.
Публикации в СМИ: Постоянные публикации в СМИ,
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
Принцип формирования группы: Группы смешанные.
Обучение детей: Дети обучаются в школе-интернате. С детьми ведется внеклассная работа, есть кружки, секции (вокальный, самбо, хореографический, стрелковый, компьютерный, легкая атлетика, лыжи, английский язык, кулинария, футбол и др.).
Лечение детей: В Учреждении оказывается первая и специализированная медпомощь (стоматологическая).
Общение детей: Дети переписываются с родственниками, друзьями. Для детей организую поездки и экскурсии в музеи, театры. Дети участвовали в спортивных соревнованиях.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки - 1961.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: ГАЗ 2705 (год выпуска 2000, степень износа 100%), ГАЗ 2705 (год выпуска 2005, степень износа 15 %), ГАЗ 33213 (год выпуска 2005, степень износа 15 %), ГАЗ 31029 (год выпуска 1990, степень износа 100%), ПАЗ 695 (год выпуска 1984, степень износа 100%), ПАЗ 3205 (год выпуска 1998, степень износа 95%), ВАЗ 2111 (год выпуска 1992, степень износа 100%), ВАЗ 2107 (год выпуска 2001, степень износа 85%). Есть потребность в автобусе, в автотранспорте для перевозки грузов.
Подсобное хозяйство: Есть подсобное хозяйство.
Кабинеты труда: Есть кабинеты труда. Соответствуют потребностям Учреждения.
Библиотека: Есть библиотека.
Компьютеры: Есть компьютеры. Есть выход в Интернет.
Игрушки и игры: Игры и игрушки соответствую потребностям по возрасту детей. У детей есть личные игрушки.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает регулярно, от иностранных - редко.
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 3 до 18 лет), - обувь (размеры от 33 до 43), - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игры и игрушки, развивающие пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия.
Привлечение добровольцев: Привлекаем добровольцев. Есть потребность в добровольцах для обустройства территории, организации досуга и экскурсий.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-14-15-01
Регион: Рязанская область
Район: Рыбновский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Костинская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391131, Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино
Телефоны: (49137) 5 21 34
Руководство: Директор Набатова Татьяна Ивановна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-14-08-01
Регион: Рязанская область
Район: Рыбновский район
Тип учреждения: школа-интернат для сирот
Название: Рыбновская школа-интернат для детей сирот
Почтовый адрес: 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Макаренко, 16
Телефоны: (49137) 5 14 27
Факс: (49137) 5 14 27
Руководство: Директор - Протасов Валерий Николаевич, зам.директора по УВР - Девятова Ирина Михайловна, зам. Директора по ВР - Солонсыко Виталий Викторович
Банковские реквизиты: Получатель: Рыбновская школа-интернат для детей сирот. Р/счет 40603810953000180111 в Рязанском ОСБ № 8606 г. Рязань, к/счет 30101810500000000614, ИНН 6213004346, КПП 621301001, БИК 046126614
Вышестоящая организация: Управление по делам образования, науки и молодежной политике Рязанской обл. (Адрес: Рязань, ул. Лево-Лебедская, 36; тел. (4912) 26 52 73 Кирьянов Александр Иванович)
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Дата основания: 1961 год
Направления деятельности: Общеобразовательная, спортивная деятельность.
Персонал: В Учреждении работает 122 сотрудника, из них: руководство - 3, воспитатели - 25, преподаватели - 25, врачи - 2, медсестры - 3, психологи - 1, технический персонал - 60. По вопросам трудоустройства обращаться к директору школы-интерната.
Публикации в СМИ: Постоянные публикации в СМИ,
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
Принцип формирования группы: Группы смешанные.
Обучение детей: Дети обучаются в школе-интернате. С детьми ведется внеклассная работа, есть кружки, секции (вокальный, самбо, хореографический, стрелковый, компьютерный, легкая атлетика, лыжи, английский язык, кулинария, футбол и др.).
Лечение детей: В Учреждении оказывается первая и специализированная медпомощь (стоматологическая).
Общение детей: Дети переписываются с родственниками, друзьями. Для детей организую поездки и экскурсии в музеи, театры. Дети участвовали в спортивных соревнованиях.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Здания: Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки - 1961.
Автотранспорт: Учреждению принадлежит автотранспорт: ГАЗ 2705 (год выпуска 2000, степень износа 100%), ГАЗ 2705 (год выпуска 2005, степень износа 15 %), ГАЗ 33213 (год выпуска 2005, степень износа 15 %), ГАЗ 31029 (год выпуска 1990, степень износа 100%), ПАЗ 695 (год выпуска 1984, степень износа 100%), ПАЗ 3205 (год выпуска 1998, степень износа 95%), ВАЗ 2111 (год выпуска 1992, степень износа 100%), ВАЗ 2107 (год выпуска 2001, степень износа 85%). Есть потребность в автобусе, в автотранспорте для перевозки грузов.
Подсобное хозяйство: Есть подсобное хозяйство.
Кабинеты труда: Есть кабинеты труда. Соответствуют потребностям Учреждения.
Библиотека: Есть библиотека.
Компьютеры: Есть компьютеры. Есть выход в Интернет.
Игрушки и игры: Игры и игрушки соответствую потребностям по возрасту детей. У детей есть личные игрушки.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает регулярно, от иностранных - редко.
Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 3 до 18 лет), - обувь (размеры от 33 до 43), - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игры и игрушки, развивающие пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия.
Привлечение добровольцев: Привлекаем добровольцев. Есть потребность в добровольцах для обустройства территории, организации досуга и экскурсий.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 62-14-15-01
Регион: Рязанская область
Район: Рыбновский район
Тип учреждения: школа-интернат 8 вида
Название: Костинская школа-интернат спец.корр. 8ого вида
Почтовый адрес: 391131, Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино
Телефоны: (49137) 5 21 34
Руководство: Директор Набатова Татьяна Ивановна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст детей: от 7 до 18 лет
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 янв 2008, 17:25
- Откуда: Есенинские края
- Контактная информация:
Re: Детские дома и интернаты Рязани и Ряз. области
http://shki.rybnoe.net/ - ОГБОУ "Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
http://ksshi.rybnoe.net/ - ОГБОУ «Костинская школа-интернат»
http://ksshi.rybnoe.net/ - ОГБОУ «Костинская школа-интернат»
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Детские дома и интернаты Рязани и Ряз области
Звонил сегодня в Туголесский детский дом. Шатурский р-он
На данный момент там 20 воспитанников.
двое дошкольников, двое ученики младших классов, шесть подростков 10-13 лет. десять ребят 15-16 лет.
12 мальчиков, 8 девочек.
Детский дом занимает двухэтажное здание начала 60х годов постройки. Вообще ДД существует с 1946 года.
Имеется автомобили. Газель, автобус СВАРЗ?-совсем древний. Все на ходу но требует ремонта ибо тихо умирает своей смертью.
Нужды.
Про ремонт, который нужен всем я умолчу ибо разговор пошел от наших реальны возможностей.
Им нужна недорогая мягкая мебель в группы и в актовый зал.
Остальное надо смотреть по месту.
P.S. ремонт промышленной электроники https://prom-electric.ru/
На данный момент там 20 воспитанников.
двое дошкольников, двое ученики младших классов, шесть подростков 10-13 лет. десять ребят 15-16 лет.
12 мальчиков, 8 девочек.
Детский дом занимает двухэтажное здание начала 60х годов постройки. Вообще ДД существует с 1946 года.
Имеется автомобили. Газель, автобус СВАРЗ?-совсем древний. Все на ходу но требует ремонта ибо тихо умирает своей смертью.
Нужды.
Про ремонт, который нужен всем я умолчу ибо разговор пошел от наших реальны возможностей.
Им нужна недорогая мягкая мебель в группы и в актовый зал.
Остальное надо смотреть по месту.
P.S. ремонт промышленной электроники https://prom-electric.ru/
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