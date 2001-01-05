Сообщение Yulika » 21 янв 2009, 19:20

ПУТЯТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАДЕЖДА"







ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Рег. номер: 62-13-05-01

Регион: Рязанская область

Район: Путятинский район

Тип учреждения: соц.-реабилитационный центр

Название: Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"

Почтовый адрес: 391487, Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Песочня, ул. Комсомольская, 4

Телефоны: (49146) 2 41 77

Факс: (49146) 2 41 77

Руководство: Директор - Усачева Александра Федоровна, гл.бухгалтер - Невзорова Наталья Алексеевна

Банковские реквизиты: Получатель: СРЦН "Надежда". Р/счет 40204810200000000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл., л/счет 03056000090, ИНН 6212001984, КПП 621201001, БИК 046126001

Вышестоящая организация: Путятинский муниципальный отдел социальной защиты населения (Адрес: Рязанская обл., с. Путятино, тел. (49146) 2 10 35, контактное лицо - Тяпкина Елена Леонидовна, начальник отдела соц.защиты)

РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ

Дата основания: 2000 год

Направления деятельности: Социально-реабилитационная и коррекционная деятельность

История: До основания учреждения - здание принадлежало детскому саду; 1 год проводили реконструкцию здания; 2001 год завезли детей от 3 до 18 лет и до настоящего времени Центр "Надежда" работает постоянно, ведем детей со всех регионов, но в основном дети из Рязанской обл.

Персонал: В Учреждении работает 24 сотрудника, из них: руководство - 2, воспитатели - 5, медсестры - 1, психологи - 1, технический персонал - 15. Персонал соответствует по количеству и по квалификации. Имеются вакансии: врач, медсестра. По вопросам трудоустройства обращаться к директору Центра Усачевой Александре Федоровне.

Публикации в СМИ: Постоянная информация о Центре по Рязанскому ТВ - о детях, их потребностях, интересах, увлечениях.

ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ

Количество детей в учреждении: В Учреждении воспитывается 29 детей, из них: в возрасте от 1 до 4 лет - 1; от 4 до 7 лет - 6; от 7 до 10 лет - 8; от 10 до 14 лет - 9; от 14 до 18 лет - 5 (девочки - 9, мальчики - 20).

Возраст детей: от 3 до 18 лет

Количество детей-сирот: 2

Количество детей с отклонениями в развитии: 1

Принцип формирования группы: Группы смешанные.

Обучение детей: Дети обучаются в обычной школе.

Лечение детей: В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медкабинет и медоборудование не соответствуют потребностям Учреждения. Рядом с Центром находится больница, куда медсестра отводит детей в случае необходимости.

Летний отдых: Летом дети выезжают в летний лагерь, к родственникам, остаются в Учреждении.

Общение детей: Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками, прихожанами храма из г. Коптево. Для детей организуют поездки и экскурсии в /Москву, Рязань.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Здания: Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки - 1910. Дата последнего капитального ремонта - 200 год. Дата последнего косметического ремонта - 2005 год. Здание требует капитального ремонта.

Автотранспорт: Автотранспорта нет.

Компьютеры: Есть 1 компьютер. Есть выход в Интернет. Есть потребность в компьютерах для освоения новых методик.

Игрушки и игры: Игры и игрушки не соответствуют потребностям по возрасту детей и по количеству. Есть игровая комната, у детей есть личные игрушки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Шефство, помощь: Помощь от российских организаций и граждан поступает регулярно, от иностранных - редко (Помощь поступала от Храма Георгия Победоносца Коптево в г. Москве)

Потребности учреждения: Учреждению необходимы: - продукты питания, - спортинвентарь, - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 4 до 18 лет), - обувь (размеры от 25 до 41), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - информационная поддержка, - игры и игрушки, развивающие пособия, - специальная литература (методики), - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия, - детская площадка для игры, песочница.

Привлечение добровольцев: Добровольцев не привлекаем. Есть потребность в добровольцах для гостевого режима, обустройства территории, наставничества, организации досуга, репетиторства, организации экскурсий, общения с детьми.