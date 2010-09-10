ДНЮХА!

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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: ДНЮХА!

Сообщение ENGI » 17 янв 2016, 11:21

Поздравляю с юбилеем старейшего участника форума - Уважаемого Ивана Ивановича!
Искренне желаю Вам надежного здоровья, бодрого настроения, крепости сил, материального благополучия и рекордного долголетия!
Надеюсь, что еще много-много лет Вы будете радовать участников форума своим энтузиазмом!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11127
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ДНЮХА!

Сообщение UNCLE1911 » 17 янв 2016, 11:57

Помните?Изображение
Ух ты, а ей уж восемьдесят?

Господин главный оппонент повсемвопросам, поздравляю с серьезнейшим юбилеем!!!
Изображение
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Светуля225
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
Откуда: Москва
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Re: ДНЮХА!

Сообщение Светуля225 » 17 янв 2016, 15:56

Поздравляю))) :D :D :D
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ДНЮХА!

Сообщение ФрекенСнорк » 19 фев 2016, 11:13

Изображение
Wolf, с Днюхой!
чтоб Вам так жить, как я Вам благодарна! :wink:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: ДНЮХА!

Сообщение Овняшка » 19 фев 2016, 23:42

Wolf, с Днюхой!

присоединяюсь!
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: ДНЮХА!

Сообщение Wolf » 20 фев 2016, 12:20

ФрекенСнорк, Овняшка
Спасибо большое за поздравление.
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: ДНЮХА!

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 22:53

20.05.1989г 05:43
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2809
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: ДНЮХА!

Сообщение Док » 41 минуту назад

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Your friend in time Emmet L.Brown
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