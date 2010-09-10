Сообщение Овняшка » 19 фев 2016, 23:42

Wolf, с Днюхой!



присоединяюсь! присоединяюсь!

...Поделись улыбкою своей,

И она к тебе не раз еще вернется ©

Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р