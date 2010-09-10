ДНЮХА!
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Re: ДНЮХА!
Поздравляю с юбилеем старейшего участника форума - Уважаемого Ивана Ивановича!
Искренне желаю Вам надежного здоровья, бодрого настроения, крепости сил, материального благополучия и рекордного долголетия!
Надеюсь, что еще много-много лет Вы будете радовать участников форума своим энтузиазмом!
Искренне желаю Вам надежного здоровья, бодрого настроения, крепости сил, материального благополучия и рекордного долголетия!
Надеюсь, что еще много-много лет Вы будете радовать участников форума своим энтузиазмом!
Re: ДНЮХА!
Помните?
Господин главный оппонент повсемвопросам, поздравляю с серьезнейшим юбилеем!!!
Ух ты, а ей уж восемьдесят?
Господин главный оппонент повсемвопросам, поздравляю с серьезнейшим юбилеем!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
- Откуда: Москва
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Re: ДНЮХА!
Поздравляю)))
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ДНЮХА!
Wolf, с Днюхой!
чтоб Вам так жить, как я Вам благодарна!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ДНЮХА!
Wolf, с Днюхой!
присоединяюсь!
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
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Re: ДНЮХА!
ФрекенСнорк, Овняшка
Спасибо большое за поздравление.
Спасибо большое за поздравление.
Re: ДНЮХА!
20.05.1989г 05:43
Re: ДНЮХА!
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: ДНЮХА!
"Нифига, а ей уж 80"!
Поздравляю! Чего намереваешься делать на пенсии? На какие митинги ходить будешь?
Поздравляю! Чего намереваешься делать на пенсии? На какие митинги ходить будешь?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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