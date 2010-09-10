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UNCLE1911

Да пока ничего и не изменилось, работал и работаю. Приятно, что появился новый небольшой, но постоянный источник доходов (сколько - пока не знаю, в ПФР сказали, что по коэффициенту/баллам у вас потолок, чё за потолок?).

На работе один начальник начал было: Вы достигли возраста выхода на пенсию, я тут же заблокировал: Я достиг возраста, дающего право на получение пенсии, и только.

Your friend in time Emmet L.Brown