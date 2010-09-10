Сообщение Док » 10 апр 2017, 14:18

UNCLE1911 Ты там только был, а мне, вот не ожидал, на другой день после юбилея почтальон на дом уже первую пенсию принёс. Вот это сервис! Я был на работе, пришлось вечером на почту за ней идти. Но и там, в №35, тоже сервис, приём по талонам, и ужасной очереди нет. Надо будет доставку на карточку переоформить.



И в ПФРе мне понравилось, и очередей нет, и объясняют всё доходчиво, видимо привыкли общаться со слабодумными пенсионерами.

Your friend in time Emmet L.Brown