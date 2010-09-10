ДНЮХА!

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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: ДНЮХА!

Сообщение ENGI » 17 янв 2016, 11:21

Поздравляю с юбилеем старейшего участника форума - Уважаемого Ивана Ивановича!
Искренне желаю Вам надежного здоровья, бодрого настроения, крепости сил, материального благополучия и рекордного долголетия!
Надеюсь, что еще много-много лет Вы будете радовать участников форума своим энтузиазмом!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ДНЮХА!

Сообщение UNCLE1911 » 17 янв 2016, 11:57

Помните?Изображение
Ух ты, а ей уж восемьдесят?

Господин главный оппонент повсемвопросам, поздравляю с серьезнейшим юбилеем!!!
Изображение
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Светуля225
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
Откуда: Москва
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Re: ДНЮХА!

Сообщение Светуля225 » 17 янв 2016, 15:56

Поздравляю))) :D :D :D
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ДНЮХА!

Сообщение ФрекенСнорк » 19 фев 2016, 11:13

Изображение
Wolf, с Днюхой!
чтоб Вам так жить, как я Вам благодарна! :wink:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: ДНЮХА!

Сообщение Овняшка » 19 фев 2016, 23:42

Wolf, с Днюхой!

присоединяюсь!
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Wolf

Re: ДНЮХА!

Сообщение Wolf » 20 фев 2016, 12:20

ФрекенСнорк, Овняшка
Спасибо большое за поздравление.
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: ДНЮХА!

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 22:53

20.05.1989г 05:43
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: ДНЮХА!

Сообщение Док » 04 апр 2017, 13:55

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Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ДНЮХА!

Сообщение UNCLE1911 » 04 апр 2017, 17:48

"Нифига, а ей уж 80"!
Поздравляю! Чего намереваешься делать на пенсии? На какие митинги ходить будешь?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: ДНЮХА!

Сообщение Док » 05 апр 2017, 00:50

UNCLE1911
Да пока ничего и не изменилось, работал и работаю. Приятно, что появился новый небольшой, но постоянный источник доходов (сколько - пока не знаю, в ПФР сказали, что по коэффициенту/баллам у вас потолок, чё за потолок?).
На работе один начальник начал было: Вы достигли возраста выхода на пенсию, я тут же заблокировал: Я достиг возраста, дающего право на получение пенсии, и только.
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ДНЮХА!

Сообщение UNCLE1911 » 05 апр 2017, 22:16

Я сегодня тоже был напротив Барса. Унылое зрелище. Одна дамочка узнавала насчет повышения: а почему 32 рубля? А ей в ответ: не 32, а 9 р. 32 коп. Вопчем, хошь на Багамы, а хошь на Канары...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: ДНЮХА!

Сообщение Док » 10 апр 2017, 14:18

UNCLE1911 Ты там только был, а мне, вот не ожидал, на другой день после юбилея почтальон на дом уже первую пенсию принёс. Вот это сервис! Я был на работе, пришлось вечером на почту за ней идти. Но и там, в №35, тоже сервис, приём по талонам, и ужасной очереди нет. Надо будет доставку на карточку переоформить.

И в ПФРе мне понравилось, и очередей нет, и объясняют всё доходчиво, видимо привыкли общаться со слабодумными пенсионерами.
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ДНЮХА!

Сообщение UNCLE1911 » 18 янв 2018, 21:58

Эбаньес, с праздником! Чуть опоздал, звиняй)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 09:34

Re: ДНЮХА!

Сообщение gtaa » Сегодня, 09:57

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