ДНЮХА!
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Re: ДНЮХА!
Поздравляю с юбилеем старейшего участника форума - Уважаемого Ивана Ивановича!
Искренне желаю Вам надежного здоровья, бодрого настроения, крепости сил, материального благополучия и рекордного долголетия!
Надеюсь, что еще много-много лет Вы будете радовать участников форума своим энтузиазмом!
Искренне желаю Вам надежного здоровья, бодрого настроения, крепости сил, материального благополучия и рекордного долголетия!
Надеюсь, что еще много-много лет Вы будете радовать участников форума своим энтузиазмом!
Re: ДНЮХА!
Помните?
Господин главный оппонент повсемвопросам, поздравляю с серьезнейшим юбилеем!!!
Ух ты, а ей уж восемьдесят?
Господин главный оппонент повсемвопросам, поздравляю с серьезнейшим юбилеем!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
- Откуда: Москва
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Re: ДНЮХА!
Поздравляю)))
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ДНЮХА!
Wolf, с Днюхой!
чтоб Вам так жить, как я Вам благодарна!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ДНЮХА!
Wolf, с Днюхой!
присоединяюсь!
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: ДНЮХА!
ФрекенСнорк, Овняшка
Спасибо большое за поздравление.
Спасибо большое за поздравление.
Re: ДНЮХА!
20.05.1989г 05:43
Re: ДНЮХА!
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: ДНЮХА!
"Нифига, а ей уж 80"!
Поздравляю! Чего намереваешься делать на пенсии? На какие митинги ходить будешь?
Поздравляю! Чего намереваешься делать на пенсии? На какие митинги ходить будешь?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ДНЮХА!
UNCLE1911
Да пока ничего и не изменилось, работал и работаю. Приятно, что появился новый небольшой, но постоянный источник доходов (сколько - пока не знаю, в ПФР сказали, что по коэффициенту/баллам у вас потолок, чё за потолок?).
На работе один начальник начал было: Вы достигли возраста выхода на пенсию, я тут же заблокировал: Я достиг возраста, дающего право на получение пенсии, и только.
Да пока ничего и не изменилось, работал и работаю. Приятно, что появился новый небольшой, но постоянный источник доходов (сколько - пока не знаю, в ПФР сказали, что по коэффициенту/баллам у вас потолок, чё за потолок?).
На работе один начальник начал было: Вы достигли возраста выхода на пенсию, я тут же заблокировал: Я достиг возраста, дающего право на получение пенсии, и только.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: ДНЮХА!
Я сегодня тоже был напротив Барса. Унылое зрелище. Одна дамочка узнавала насчет повышения: а почему 32 рубля? А ей в ответ: не 32, а 9 р. 32 коп. Вопчем, хошь на Багамы, а хошь на Канары...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ДНЮХА!
UNCLE1911 Ты там только был, а мне, вот не ожидал, на другой день после юбилея почтальон на дом уже первую пенсию принёс. Вот это сервис! Я был на работе, пришлось вечером на почту за ней идти. Но и там, в №35, тоже сервис, приём по талонам, и ужасной очереди нет. Надо будет доставку на карточку переоформить.
И в ПФРе мне понравилось, и очередей нет, и объясняют всё доходчиво, видимо привыкли общаться со слабодумными пенсионерами.
И в ПФРе мне понравилось, и очередей нет, и объясняют всё доходчиво, видимо привыкли общаться со слабодумными пенсионерами.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: ДНЮХА!
Эбаньес, с праздником! Чуть опоздал, звиняй)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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