Сообщение Дед Анатольич » 20 авг 2016, 18:29

listen10 писал(а): Как проехать с улицы Пирогова на 5-ю базу?

Со стороны ул. Пирогова висит знак "уступи дорогу",на выезде с 5 базы водители руководствуются светофором.

Надо ли пропускать транспорт с ул.Пирогова ,движущийся прямо(на 5 базу),тем,кто поворачивает налево,в сторону Чайки?

Косяк со стороны дорожников, очевидно. Когда ставили светофор, то выезда с Пирогова не существовало, выезд сделали, но светофор ставить не стали. Опасное решение.Если подумать, то выезжая с Пирогова, надо уступать дорогу всем - для "Пироговцев" перекресток негерулируемый, знак висит, так что к исполнению обязательно. Если будет ДТП, то вина автомобиля, выезжающего с Пирогова очевидна - не выполнил требования уступить дорогу. Водитель, поворачивающий налево с пятой базы тоже, конечно, должен уступить, для него дейстует п.13.4, но в том то и дело, что автомобиля с Пирогова на его траектории, согласно знаку, вообще не должно быть. Можно попробовать свалить всю вину на "пироговца".