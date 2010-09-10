Хитромудрый перекресток

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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение logdam » 09 ноя 2012, 10:20

Путник писал(а):Повторюсь. Что такое перестроение Вы у него спросить не пробовали?

Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутила
Перестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения
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golovan
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2435
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
Откуда: 3держинка, авенида МОгэс

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение golovan » 09 ноя 2012, 12:32

Путник писал(а):
golovan писал(а):к примеру в прошлом марте мне в правый бок слегка приложился один фокус, причём на перекрёстке, и был признан виноватым.
Логично. Только я не пойму с чего тогда Вы пишете:
golovan писал(а):обоюдка - помеха справа и не заблаговременное занятие..
если даже на личном примере убедились, что это не так?
объясняю: из моего примера - на Ваше
Путник писал(а):если я, к примеру на мосту через Оку, из правой полосы вдруг ломанусь в левую и вломлюсь Вам в правый бок
а про обоюдку - к случаю на схеме.
Что именно не понятно ?
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение GlebAl » 09 ноя 2012, 12:46

logdam писал(а):Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутила
Перестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения
Да - туповато написано, но по идее после перестроения ты едешь параллельно предыдущему ряду, но уже в новом...
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SiD
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 16:40

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение SiD » 09 ноя 2012, 15:44

logdam писал(а):
Путник писал(а):Повторюсь. Что такое перестроение Вы у него спросить не пробовали?

Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутила
Перестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения

Сохранение первоначального направления движения означает, что вы продолжаете движение по дороге в том-же направлении, а не в обратном(или поворот направо-налево)... На мой взгляд все понятно написано.
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение Путник » 09 ноя 2012, 19:55

logdam писал(а):
Путник писал(а):Повторюсь. Что такое перестроение Вы у него спросить не пробовали?

Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутила
Перестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения

И чем же? На дорогах с двусторонним движением есть только два направления движения.
golovan писал(а):
Путник писал(а):
golovan писал(а):к примеру в прошлом марте мне в правый бок слегка приложился один фокус, причём на перекрёстке, и был признан виноватым.
Логично. Только я не пойму с чего тогда Вы пишете:
golovan писал(а):обоюдка - помеха справа и не заблаговременное занятие..
если даже на личном примере убедились, что это не так?
объясняю: из моего примера - на Ваше
Путник писал(а):если я, к примеру на мосту через Оку, из правой полосы вдруг ломанусь в левую и вломлюсь Вам в правый бок
а про обоюдку - к случаю на схеме.
Что именно не понятно ?

Не понятно чем эти два случая отличаются.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение listen10 » 20 авг 2016, 16:23

Как проехать с улицы Пирогова на 5-ю базу?
Со стороны ул. Пирогова висит знак "уступи дорогу",на выезде с 5 базы водители руководствуются светофором.
Надо ли пропускать транспорт с ул.Пирогова ,движущийся прямо(на 5 базу),тем,кто поворачивает налево,в сторону Чайки?
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение Дед Анатольич » 20 авг 2016, 18:29

listen10 писал(а):Как проехать с улицы Пирогова на 5-ю базу?
Со стороны ул. Пирогова висит знак "уступи дорогу",на выезде с 5 базы водители руководствуются светофором.
Надо ли пропускать транспорт с ул.Пирогова ,движущийся прямо(на 5 базу),тем,кто поворачивает налево,в сторону Чайки?

Косяк со стороны дорожников, очевидно. Когда ставили светофор, то выезда с Пирогова не существовало, выезд сделали, но светофор ставить не стали. Опасное решение.
Если подумать, то выезжая с Пирогова, надо уступать дорогу всем - для "Пироговцев" перекресток негерулируемый, знак висит, так что к исполнению обязательно. Если будет ДТП, то вина автомобиля, выезжающего с Пирогова очевидна - не выполнил требования уступить дорогу. Водитель, поворачивающий налево с пятой базы тоже, конечно, должен уступить, для него дейстует п.13.4, но в том то и дело, что автомобиля с Пирогова на его траектории, согласно знаку, вообще не должно быть. Можно попробовать свалить всю вину на "пироговца".
Только живи, и до всего доживешь
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение listen10 » 21 авг 2016, 20:32

Дед Анатольич,так же думаю,но по привычке левый ряд уступает транспорту с Пирогова.
Куда написать о "дурном" перекрестке?
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение Дед Анатольич » 21 авг 2016, 23:45

listen10 писал(а):Куда написать о "дурном" перекрестке?

В управление благоустройства администрации города. На сайте администрации admrzn.ru есть раздел обращений, можно написать не отходя от компьютера. Они даже ответы пишут!
Только живи, и до всего доживешь
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение listen10 » 23 авг 2016, 10:10

Написал,будем ждать.
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Mareg
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 19:17

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение Mareg » 13 сен 2016, 14:21

Анатольич говорит дело. Если будет ДТП, будут виноваты оба.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение listen10 » 14 сен 2016, 18:54

Mareg писал(а):Анатольич говорит дело. Если будет ДТП, будут виноваты оба.

1. Он говорил абсолютно другое ; "Если будет ДТП, то вина автомобиля, выезжающего с Пирогова очевидна - не выполнил требования уступить дорогу. "
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megOMetr
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 09:52
Откуда: Ташкент-Рязань

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение megOMetr » 14 сен 2016, 20:10

Кстати при выезде с Пирогова висит знак "уступи дорогу" и знак "движение только на право", который многие игнорируют.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Хитромудрый перекресток

Сообщение listen10 » 15 сен 2016, 10:24

megOMetr писал(а):Кстати при выезде с Пирогова висит знак "уступи дорогу" и знак "движение только на право", который многие игнорируют.

Значит надо покупать старую Ниву и обшивать по периметру дугами и металлом,и с легким сердцем правой стороной машины бить в радиатор встречному нарушителю. Там правда потом такая пробка нарисуется,что не приведи господь.
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Belkahem
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 22:42

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