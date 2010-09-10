Хитромудрый перекресток
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Re: Хитромудрый перекресток
Путник писал(а):Повторюсь. Что такое перестроение Вы у него спросить не пробовали?
Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутила
Перестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Хитромудрый перекресток
объясняю: из моего примера - на ВашеПутник писал(а):Логично. Только я не пойму с чего тогда Вы пишете:golovan писал(а):к примеру в прошлом марте мне в правый бок слегка приложился один фокус, причём на перекрёстке, и был признан виноватым.если даже на личном примере убедились, что это не так?golovan писал(а):обоюдка - помеха справа и не заблаговременное занятие..
а про обоюдку - к случаю на схеме.Путник писал(а):если я, к примеру на мосту через Оку, из правой полосы вдруг ломанусь в левую и вломлюсь Вам в правый бок
Что именно не понятно ?
Re: Хитромудрый перекресток
Да - туповато написано, но по идее после перестроения ты едешь параллельно предыдущему ряду, но уже в новом...logdam писал(а):Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутилаПерестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения
Re: Хитромудрый перекресток
logdam писал(а):Путник писал(а):Повторюсь. Что такое перестроение Вы у него спросить не пробовали?
Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутилаПерестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения
Сохранение первоначального направления движения означает, что вы продолжаете движение по дороге в том-же направлении, а не в обратном(или поворот направо-налево)... На мой взгляд все понятно написано.
Re: Хитромудрый перекресток
logdam писал(а):Путник писал(а):Повторюсь. Что такое перестроение Вы у него спросить не пробовали?
Хотел , но не стал, вторая часть определения меня немного смутилаПерестроение - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения
И чем же? На дорогах с двусторонним движением есть только два направления движения.
golovan писал(а):объясняю: из моего примера - на ВашеПутник писал(а):Логично. Только я не пойму с чего тогда Вы пишете:golovan писал(а):к примеру в прошлом марте мне в правый бок слегка приложился один фокус, причём на перекрёстке, и был признан виноватым.если даже на личном примере убедились, что это не так?golovan писал(а):обоюдка - помеха справа и не заблаговременное занятие..а про обоюдку - к случаю на схеме.Путник писал(а):если я, к примеру на мосту через Оку, из правой полосы вдруг ломанусь в левую и вломлюсь Вам в правый бок
Что именно не понятно ?
Не понятно чем эти два случая отличаются.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Хитромудрый перекресток
Как проехать с улицы Пирогова на 5-ю базу?
Со стороны ул. Пирогова висит знак "уступи дорогу",на выезде с 5 базы водители руководствуются светофором.
Надо ли пропускать транспорт с ул.Пирогова ,движущийся прямо(на 5 базу),тем,кто поворачивает налево,в сторону Чайки?
Со стороны ул. Пирогова висит знак "уступи дорогу",на выезде с 5 базы водители руководствуются светофором.
Надо ли пропускать транспорт с ул.Пирогова ,движущийся прямо(на 5 базу),тем,кто поворачивает налево,в сторону Чайки?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Хитромудрый перекресток
listen10 писал(а):Как проехать с улицы Пирогова на 5-ю базу?
Со стороны ул. Пирогова висит знак "уступи дорогу",на выезде с 5 базы водители руководствуются светофором.
Надо ли пропускать транспорт с ул.Пирогова ,движущийся прямо(на 5 базу),тем,кто поворачивает налево,в сторону Чайки?
Косяк со стороны дорожников, очевидно. Когда ставили светофор, то выезда с Пирогова не существовало, выезд сделали, но светофор ставить не стали. Опасное решение.
Если подумать, то выезжая с Пирогова, надо уступать дорогу всем - для "Пироговцев" перекресток негерулируемый, знак висит, так что к исполнению обязательно. Если будет ДТП, то вина автомобиля, выезжающего с Пирогова очевидна - не выполнил требования уступить дорогу. Водитель, поворачивающий налево с пятой базы тоже, конечно, должен уступить, для него дейстует п.13.4, но в том то и дело, что автомобиля с Пирогова на его траектории, согласно знаку, вообще не должно быть. Можно попробовать свалить всю вину на "пироговца".
Только живи, и до всего доживешь
Re: Хитромудрый перекресток
Дед Анатольич,так же думаю,но по привычке левый ряд уступает транспорту с Пирогова.
Куда написать о "дурном" перекрестке?
Куда написать о "дурном" перекрестке?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Хитромудрый перекресток
listen10 писал(а):Куда написать о "дурном" перекрестке?
В управление благоустройства администрации города. На сайте администрации admrzn.ru есть раздел обращений, можно написать не отходя от компьютера. Они даже ответы пишут!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Хитромудрый перекресток
Написал,будем ждать.
Re: Хитромудрый перекресток
Анатольич говорит дело. Если будет ДТП, будут виноваты оба.
Re: Хитромудрый перекресток
Mareg писал(а):Анатольич говорит дело. Если будет ДТП, будут виноваты оба.
1. Он говорил абсолютно другое ; "Если будет ДТП, то вина автомобиля, выезжающего с Пирогова очевидна - не выполнил требования уступить дорогу. "
Re: Хитромудрый перекресток
Кстати при выезде с Пирогова висит знак "уступи дорогу" и знак "движение только на право", который многие игнорируют.
Re: Хитромудрый перекресток
megOMetr писал(а):Кстати при выезде с Пирогова висит знак "уступи дорогу" и знак "движение только на право", который многие игнорируют.
Значит надо покупать старую Ниву и обшивать по периметру дугами и металлом,и с легким сердцем правой стороной машины бить в радиатор встречному нарушителю. Там правда потом такая пробка нарисуется,что не приведи господь.
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Компания «Шинсервис» работает на российском рынке уже более 15 лет, являясь одним из лидеров российского рынка в области оптовой и розничной торговли автошинами и колесными дисками импортного и отечественного производства. «Шинсервис» также продает аккумуляторные батареи, оказывает услуги шиномонтажа, сезонного хранения колес и ремонта автомобилей. Также у компании открыто собственное производство - повторная ошиповка зимней резины.
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