Как общаться с детьми в доме ребенка
Как стать волонтером. Где требуется ваша помощь.
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Как общаться с детьми в доме ребенка
Здесь выложу примерные тезисы - как общаться с детьми при посещении. Вдруг пригодится.
Re: Как общаться с детьми в доме ребенка
1. приходить ТОЛЬКО здоровым, никакого першения в горле, герпеса, плохого самочувствия. это нужно для детей.
2. Не выходить с ребенком из поля зрения воспитательниц. Ни при каких условиях, если такое случилось - громко разговаривать, петь песенки. Мы отвечаем за каждого волонтера.
3. Не привыкать к одному ребенку, стараться общаться с разными детьми. В противном случае ребенок при прощании будет плакать.
4. Называть ребенка по имени как можно чаще.
5. Говорить с ребенком, комментировать действия: так ребенок знакомиться с вашим речевым аппаратом, манерой говорить, привыкает.
6. По возможности спрашивать у ребенка что-то, нужен диалог. Как правило, они знают стихотворения.
7. Если ребенок с Вами не общается, молчит, это значит, он внимает (очень часто так происходит), ему нужно время для знакомства, раскрытия.
8. Учитывайте пожелания воспитателей: если они говорят не брать на руки малышей, значит, нужно в эту прогулку их не брать. Таковы правила игры.
9. Будьте постоянны
10. Детям не нужна жалость, они такие же дети. Им надо кувыркаться, обниматься, бегать, прыгать, разговаривать, пожать руку, показать пальчики на руке. Когда вы там, на прогулках, некогда печалиться - только успевай играть Дети есть дети.
2. Не выходить с ребенком из поля зрения воспитательниц. Ни при каких условиях, если такое случилось - громко разговаривать, петь песенки. Мы отвечаем за каждого волонтера.
3. Не привыкать к одному ребенку, стараться общаться с разными детьми. В противном случае ребенок при прощании будет плакать.
4. Называть ребенка по имени как можно чаще.
5. Говорить с ребенком, комментировать действия: так ребенок знакомиться с вашим речевым аппаратом, манерой говорить, привыкает.
6. По возможности спрашивать у ребенка что-то, нужен диалог. Как правило, они знают стихотворения.
7. Если ребенок с Вами не общается, молчит, это значит, он внимает (очень часто так происходит), ему нужно время для знакомства, раскрытия.
8. Учитывайте пожелания воспитателей: если они говорят не брать на руки малышей, значит, нужно в эту прогулку их не брать. Таковы правила игры.
9. Будьте постоянны
10. Детям не нужна жалость, они такие же дети. Им надо кувыркаться, обниматься, бегать, прыгать, разговаривать, пожать руку, показать пальчики на руке. Когда вы там, на прогулках, некогда печалиться - только успевай играть Дети есть дети.
Re: Как общаться с детьми в доме ребенка
Добровольцы пусть болтают с ними без умолку, рассказывая об улице, чтобы у малышей и речь развивалась. И вообще дети вначале не очень понимают нашу речь, т.к. привыкли к артикуляционному аппарату своих воспитателей, а наша речь воспринимается как бы с акцентом.
Re: Как общаться с детьми в доме ребенка
Почему нужно ходить в выбранную группу, а не распыляться. Если народу много - то за каждым закрепить группу
Дети ждут, поэтому поход в разные группы распаляет не только силы, но и отношение другое. так детки чаще буут видеть наставника, если токо в одну группу ходить. кроме того рассказы-отчеты будут куда насыщенные, ведь это про тех же ребят повествование, а они по-разному раскрываются
Дети ждут, поэтому поход в разные группы распаляет не только силы, но и отношение другое. так детки чаще буут видеть наставника, если токо в одну группу ходить. кроме того рассказы-отчеты будут куда насыщенные, ведь это про тех же ребят повествование, а они по-разному раскрываются
Re: Как общаться с детьми в доме ребенка
Надо играть в подвижные игры, брать за руку двоих и убегать, остальные догоняют. потом брать за руки других двоих, опять убегать.
Не приближать к себе сильно.
Пусть веселость и будет наигранной в какой-то мере, но зато это безопасно для детских сердец.
Если видишь, что кто-то липнет, меняй правила, пусть разными будут дети. значит, не бери на колени никого. пусть будут объятия, пусть персональные, но не дольше, чем для других. и показывай, что ты для всех, а не для него одного. это очень серьезно
Один раз их уже бросили, но они все равно доверчивы. получится, что привыкнут к тебе, а ты ничего не можешь гарантировать.
Не приближать к себе сильно.
Пусть веселость и будет наигранной в какой-то мере, но зато это безопасно для детских сердец.
Если видишь, что кто-то липнет, меняй правила, пусть разными будут дети. значит, не бери на колени никого. пусть будут объятия, пусть персональные, но не дольше, чем для других. и показывай, что ты для всех, а не для него одного. это очень серьезно
Один раз их уже бросили, но они все равно доверчивы. получится, что привыкнут к тебе, а ты ничего не можешь гарантировать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:12
Как общаться с детьми в доме ребенка
Объясню ситуацию, а вы, кто сталкивался с этим, подскажите как лучше действовать.
Мы выиграли суд и теперь с одной гражданки должны взыскать энную сумму в нашу пользу. Дело длится уже год, ушло к приставам в июне, но приставы не шевелятся. Как их подгонять? Как лучше действовать?
Мы выиграли суд и теперь с одной гражданки должны взыскать энную сумму в нашу пользу. Дело длится уже год, ушло к приставам в июне, но приставы не шевелятся. Как их подгонять? Как лучше действовать?
6 сообщений • Страница 1 из 1
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