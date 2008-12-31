Сообщение tochka » 31 дек 2008, 12:41

1. приходить ТОЛЬКО здоровым, никакого першения в горле, герпеса, плохого самочувствия. это нужно для детей.

2. Не выходить с ребенком из поля зрения воспитательниц. Ни при каких условиях, если такое случилось - громко разговаривать, петь песенки. Мы отвечаем за каждого волонтера.

3. Не привыкать к одному ребенку, стараться общаться с разными детьми. В противном случае ребенок при прощании будет плакать.

4. Называть ребенка по имени как можно чаще.

5. Говорить с ребенком, комментировать действия: так ребенок знакомиться с вашим речевым аппаратом, манерой говорить, привыкает.

6. По возможности спрашивать у ребенка что-то, нужен диалог. Как правило, они знают стихотворения.

7. Если ребенок с Вами не общается, молчит, это значит, он внимает (очень часто так происходит), ему нужно время для знакомства, раскрытия.

8. Учитывайте пожелания воспитателей: если они говорят не брать на руки малышей, значит, нужно в эту прогулку их не брать. Таковы правила игры.

9. Будьте постоянны

10. Детям не нужна жалость, они такие же дети. Им надо кувыркаться, обниматься, бегать, прыгать, разговаривать, пожать руку, показать пальчики на руке. Когда вы там, на прогулках, некогда печалиться - только успевай играть Дети есть дети.