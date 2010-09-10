Вкусая и полезная пища!

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение LizLukova » 28 июл 2016, 12:30

Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07

Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл

Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом

Приятного аппетита!
Вернуться к началу
Artemamama
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Artemamama » 24 окт 2016, 01:18

Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Вернуться к началу
серб
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 15:00

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение серб » 18 ноя 2016, 15:29

а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 17:52

У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Герман1
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:07
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Герман1

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Герман1 » 18 дек 2016, 16:15

оч вкусно)))))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение ОленькаР » 19 дек 2016, 19:29

Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
Вернуться к началу
viks24
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 11:28

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение viks24 » 30 минут назад

Куриные котлеты на пару
Изображение
Для котлет:
600 гр куриного мяса или фарша
1 небольшой болгарский перец красного цвета
1 помидор
1 яйцо
1 ст ложка сливочного масла
небольшой пучок укропа
соль перец
////////////////////
Для соуса
3 ст ложки сливочного масла
сок четвертинки лимона
петрушка и укроп
соль/перец

1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 30 ...боюсь)

2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять с огня. Котлетки подавать с соусом.
Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя