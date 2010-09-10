Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Вкусая и полезная пища!
Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Re: Вкусая и полезная пища!
а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Re: Вкусая и полезная пища!
У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
- Герман1
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:07
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Вкусая и полезная пища!
оч вкусно)))))
Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
Re: Вкусая и полезная пища!
Куриные котлеты на пару
Для котлет:
600 гр куриного мяса или фарша
1 небольшой болгарский перец красного цвета
1 помидор
1 яйцо
1 ст ложка сливочного масла
небольшой пучок укропа
соль перец
////////////////////
Для соуса
3 ст ложки сливочного масла
сок четвертинки лимона
петрушка и укроп
соль/перец
1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 30 ...боюсь)
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять с огня. Котлетки подавать с соусом.
Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!
Для котлет:
600 гр куриного мяса или фарша
1 небольшой болгарский перец красного цвета
1 помидор
1 яйцо
1 ст ложка сливочного масла
небольшой пучок укропа
соль перец
////////////////////
Для соуса
3 ст ложки сливочного масла
сок четвертинки лимона
петрушка и укроп
соль/перец
1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 30 ...боюсь)
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять с огня. Котлетки подавать с соусом.
Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!
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