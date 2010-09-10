Сообщение LizLukova » 28 июл 2016, 12:30

Мусс из киселя

на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07



Ингредиенты:

Кисель - 1 шт.

Сметана - 100 г

Творог обезжиренный - 200 г

Желатин - 1 упак.

Сахарозаменитель по вксу

Вода - 200 мл



Приготовление:

1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.

2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.

3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.

4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).

5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.

6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом



Приятного аппетита!