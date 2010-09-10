Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Вкусая и полезная пища!
Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Re: Вкусая и полезная пища!
а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Re: Вкусая и полезная пища!
У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 37 минут назад
Re: Вкусая и полезная пища!
Очень полезной получается пища, приготовленная в мультиварке. Особенно первые блюда. Вот один пример простого диетического супа - http://bigpovar.com/2497-dieticheskiy-s ... varke.html Готовиться просто, очень вкусный и полезный.
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