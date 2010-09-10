Вкусая и полезная пища!

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LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение LizLukova » 28 июл 2016, 12:30

Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07

Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл

Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом

Приятного аппетита!
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Artemamama
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Artemamama » 24 окт 2016, 01:18

Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
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серб
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 15:00

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение серб » 18 ноя 2016, 15:29

а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 17:52

У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
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ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение ОленькаР » 19 дек 2016, 19:29

Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 16:50

Пирожки за пять минут. Ну очень легкое тесто!!!

Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.

Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.

Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение viktorcok » 25 ноя 2017, 17:14

Я последнее время на роллы очень налегаю и вкусно и полезно. Главное не в кафе брать, а самому, ручками и из качественных продуктов готовить. Вкусняшки)
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Буцефалия » 07 дек 2017, 13:57

Я кстати тоже стараюсь использовать поменьше вредных ингредиентов при приготовлении различной пищи. Из последних примеров, сделала шубу без майонеза по этому рецепту - http://nakormi.com/seledka-pod-shuboj-bez-majoneza.html , получилось очень даже ничего. Кто то пробовал, кстати, так готовить шубу?)))
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Вкусая и полезная пища!

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 20:46

обычно вкусная пища абсолютно не полезная(
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