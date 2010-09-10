Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 16:50

Пирожки за пять минут. Ну очень легкое тесто!!!



Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.



Ингредиенты:

- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)

- 2 ст. л сахара

- 1\2 ч.л. соли

- 2 ст. л. масла подсолнечного

- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)

- пакет сухих дрожжей 11 гр.



Приготовление:

1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!

2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.

Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы