Вкусая и полезная пища!
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Re: Вкусая и полезная пища!
Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Вкусая и полезная пища!
Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Re: Вкусая и полезная пища!
а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Re: Вкусая и полезная пища!
У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
Re: Вкусая и полезная пища!
Пирожки за пять минут. Ну очень легкое тесто!!!
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Я последнее время на роллы очень налегаю и вкусно и полезно. Главное не в кафе брать, а самому, ручками и из качественных продуктов готовить. Вкусняшки)
Re: Вкусая и полезная пища!
Я кстати тоже стараюсь использовать поменьше вредных ингредиентов при приготовлении различной пищи. Из последних примеров, сделала шубу без майонеза по этому рецепту - http://nakormi.com/seledka-pod-shuboj-bez-majoneza.html , получилось очень даже ничего. Кто то пробовал, кстати, так готовить шубу?)))
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Вкусая и полезная пища!
обычно вкусная пища абсолютно не полезная(
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