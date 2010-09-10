Вкусая и полезная пища!
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вкусая и полезная пища!
Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Вкусая и полезная пища!
Как все вкусненько и аппетитно. Спасибо за такую тему) Полезная на 100%
Re: Вкусая и полезная пища!
а я не люблю полезно, я люблю когда вкусно)) мясо жаренное, да побольше)шурпа из баранины)))
Re: Вкусая и полезная пища!
У меня вот 7кг куриной нарезки со свинячим салом на балконе отдыхают. Пока перемешал,думал руки отвалятся от холода.Ещё 90 метров свиной кишки разматывал - задолбался. Завтра куриные колбаски буду делать.
Re: Вкусая и полезная пища!
Мне нравится курочка пожаренная на углях и замаринованная в винном уксусе, вкуснятина получается!
Re: Вкусая и полезная пища!
Пирожки за пять минут. Ну очень легкое тесто!!!
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно немного больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так - большой разницы не будет)
- пакет сухих дрожжей 11 гр.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы
Re: Вкусая и полезная пища!
Я последнее время на роллы очень налегаю и вкусно и полезно. Главное не в кафе брать, а самому, ручками и из качественных продуктов готовить. Вкусняшки)
Re: Вкусая и полезная пища!
Я кстати тоже стараюсь использовать поменьше вредных ингредиентов при приготовлении различной пищи. Из последних примеров, сделала шубу без майонеза по этому рецепту - http://nakormi.com/seledka-pod-shuboj-bez-majoneza.html , получилось очень даже ничего. Кто то пробовал, кстати, так готовить шубу?)))
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Вкусая и полезная пища!
обычно вкусная пища абсолютно не полезная(
Re: Вкусая и полезная пища!
Скоро Пасха - рецепт куличей на пасху.
Куличи
Близится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.
Продукты
Для теста:
Мука - 1,4 кг + 400 г в опару
Молоко - 500 мл
Яйца куриные - 6 шт.
Масло сливочное или маргарин - 250 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Сметана - 250 г
Дрожжи свежие - 60 г
Сахар - 400 г + 100 г в опару
Соль - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 2 пакетика
Изюм или цукаты (по желанию) - по вкусу
*
Для глазури:
Белок яичный - 1 шт.
Пудра сахарная - 150-200 г
Сок лимонный - 1-2 ст. ложки
*
Для украшения:
Кондитерская посыпка для куличей
Как приготовить куличи:
Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).
Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.
Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.
Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.
Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.
Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.
Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.
Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.
Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.
На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.
Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.
Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.
Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.
Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.
Всем приятного аппетита!
Куличи
Близится светлый день Пасхи, и многие хозяюшки пекут куличи. Рекомендую вам самый простой и удачный рецепт куличей, проверенный годами.
Продукты
Для теста:
Мука - 1,4 кг + 400 г в опару
Молоко - 500 мл
Яйца куриные - 6 шт.
Масло сливочное или маргарин - 250 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Сметана - 250 г
Дрожжи свежие - 60 г
Сахар - 400 г + 100 г в опару
Соль - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 2 пакетика
Изюм или цукаты (по желанию) - по вкусу
*
Для глазури:
Белок яичный - 1 шт.
Пудра сахарная - 150-200 г
Сок лимонный - 1-2 ст. ложки
*
Для украшения:
Кондитерская посыпка для куличей
Как приготовить куличи:
Для начала нужно приготовить опару. Нагреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с раскрошенными дрожжами (дрожжи я советую использовать свежие, с хорошим сроком годности).
Добавляем туда примерно 100 г сахара (это около 4 ст. ложек). Хорошо перетираем руками, чтобы дрожжи растворились в молоке.
Просеиваем туда 400 г муки и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы комочки разошлись.
Опара готова. Накрываем её крышкой или полотенцем и ставим в теплое место для брожения на 40-50 минут. Дрожжевая "шапка" должна подняться и, когда начнет опускаться - опара готова.
Растапливаем сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Добавляем к маслу оставшийся сахар, ванильный сахара, яйца, сметану, соль, растительное масло. Перемешиваем.
Опару соединяем со сдобой и хорошо перемешиваем.
Начинаем понемногу просеивать в тесто муку и перемешивать венчиком или ложкой. Когда уже будет тяжело мешать, перекладываем тесто на присыпанный мукой стол и замешиваем. Дрожжевое сдобное тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Кладем дрожжевое тесто в глубокую большую емкость (не меньше 10 литров), смазанную маслом. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа в теплом месте без сквозняков (я для этого использую духовку, разогретую до 40 градусов, выключенную, с закрытой дверцей). За это время тесто увеличится в 7-8 раз.
Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и слегка приминаем, формируя пласт. Таким образом мы выдавим лишние пузырьки воздуха и подготовим тесто для того, чтобы вмешать изюм или цукаты. Я использовала изюм, предварительно вымытый и высушенный.
Затем скручиваем тесто в рулет и вымешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту.
На 1/3 заполняем тестом формы для куличей. Оставляем на столе. За 30-40 минут тесто еще немного поднимется (на 2/3 формы). Разогреваем духовку.
Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности (до пробы на сухую деревянную шпажку). Время выпечки зависит от размера форм, их количества, а также от особенностей духовки. Для ориентировки: 9 куличей по 250 г выпекались 45 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и даем им остыть.
Для глазури яичный белок взбиваем миксером с сахарной пудрой, в конце добавляем лимонный сок. Взбиваем до желаемой плотности глазури. Чем дольше взбивать, тем глазурь плотней и гуще. Глазурь по консистенции должна быть примерно, как жирная сметана. Если глазурь получилась слишком жидкая – добавьте немного сахарной пудры, если слишком густая – то еще лимонного сока или просто воды.
Промазываем верхушку кулича белковой глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Глазурь желательно наносить на теплые куличи, тогда она крепче и быстрей схватится.
Куличи по этому рецепту получаются пористые и воздушные. В них всего в меру - и сдобы, и сахара.
Всем приятного аппетита!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей